Вся суть птенцов Навального, другие за 1000 рублей не митингуют? [18+]

Пользователь социальной сети facebook Олег Краснов разместил у себя на странице видео, снабдив его комментарием: «Один из птенцов Навального. Разговор мальца с полицией. Здесь кто-то о Гамлете спорил…»

В Москве в понедельник прошел согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова. При этом Алексей Навальный призывал людей выйти на несогласованную акцию на Тверской улице, где проходил фестиваль, а политический митинг не был согласован. Мэрия Москвы назвала эти призывы провокацией, а прокуратура напомнила об ответственности за подобные действия.

Всего в ходе несанкционированной акции 12 июня в центре Москвы были задержаны 136 несовершеннолетних.

Источник: news-front.info