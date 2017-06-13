Главная » Мировоззрение, Психология

Вся суть птенцов Навального, другие за 1000 рублей не митингуют? [18+]

23:31. 13 июня 2017 Просмотров - 86 Нет комментариев Опубликовал:

Пользователь социальной сети facebook Олег Краснов разместил у себя на странице видео, снабдив его комментарием: «Один из птенцов Навального. Разговор мальца с полицией. Здесь кто-то о Гамлете спорил…»

В Москве в понедельник прошел согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова. При этом Алексей Навальный призывал людей выйти на несогласованную акцию на Тверской улице, где проходил фестиваль, а политический митинг не был согласован. Мэрия Москвы назвала эти призывы провокацией, а прокуратура напомнила об ответственности за подобные действия.

Всего в ходе несанкционированной акции 12 июня в центре Москвы были задержаны 136 несовершеннолетних.

Источник: news-front.info

Метки: актуальные новости, видео новости сегодня, митинг в москве, Москва, навальный, новости россии, новости россии сегодня, протесты в москве, птенцы навального, Россия
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Самопрограммирование-6: Идеал. Смысл. Свобода. Счастье
... здесь останетесь вы». Предание Его суть: Сострадание-Осознанность-Полнота-Безмолвие-Радость... этом ничего особенного» — «В этом вся суть. Нет ничего особенного. Все, жаждущие... конца. Это вечное кормленье Ненасытного птенца, требующего так много, что минуты...
Время "графо": Правда. Труд ума. Нужда учит
... может – а ведь в этом вся суть! Вовенарг,1715-1747 Окно в... людских занятий, если вникнем в суть развлечения. (Суть – убийство времени? Уход от... учит одному: Летать? Как глупого птенца мама выталкивает из гнезда – в...
Николай Левашов. Несущий радость миру (Радомир)
... откровенные тексты, показывающие реальную суть религии иудеев, религии социальных ...праздник его собственного воскрешения! Вся абсурдность подобной ситуации мгновенно исчезает... кукушонок выталкивает из гнезда других птенцов, которые погибают, а бедные...
Убив животное, погибнешь сам
...(Второзаконие 22:6-7). Птенцов, значит, истреблять можно. Цитируется... «Постоянно насыщаемая кровью, вся земля - это всего лишь...его всегда известен. Его суть - истязать перед публикой ...внеземное и антиземное, ибо вся история человечества – уничтожение...
Новый Год или Новолетье. Часть 2.
...календарь, которым пользовалась не вся Европа, а только последователи... они не отличают своих птенцов от чужого. Постепенно кукушонок... выталкивает из гнезда других птенцов, которые погибают, а ...из сознания народных масс сути одних традиций другими, когда...
Дмитрий Беранже. Тексты песен
... Нас кругом страданье ждет Вся наша жизнь это липа ... Вела его свет Истины хранившего Суть Святослава - князя всей земли... куда-то в космос птенцы Em На них взирают ...Летят куда-то в космос птенцы Им путь укажут Боги ... ребята Здесь дом и вся моя родня И здесь ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>