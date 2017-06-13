Ученые ждут разрешения Минздрава на испытание лекарства от рака
10:15. 13 июня 2017 Просмотров - 226 2 коммент. Опубликовал: Олег Козлов
Препарат смог подавить раковые клетки в пробирке и тормозит рост опухли в живом организме.
Сибирские ученые готовы приступить к испытаниям лекарства от рака сразу после разрешения Минздрава. Об этом со ссылкой на замдиректора Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН Владимира Рихтера сообщает ТАСС.
Все необходимые документы уже переданы в Минздрав, ведется поиск инвесторов. Для проведения первой стадии испытаний на людях необходимо €240 тыс. Ученый отметил, что инвестором может стать один из крупнейших игроков фармацевтического рынка России.
Владимир Рихтер, ученый:
— Мы показали, что наш препарат довольно эффективно подавляет рост раковых линий в системе in vitro («в пробирке»), тормозит развитие опухоли in vivo («в живом организме») у животных.
Препарат, который ждет разрешения Минздрава, разработан на основе белка грудного молока. Он может победить раковые клетки, не повреждая при этом здоровые.
https://properm.ru/health/news/139983/
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Я думаю 240 тысяч евро (около 15 млн.рублей) в масштабах России не такая уж неподъемная сумма, и если люди заинтересованы в лекарстве от такого недуга, то найдут средства. Другое дело сколько лекарство будет стоить в розничном соотношении
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Мы испытываем препарат активный к 60 линиям раковых клеток. Активность подтверждена тестами Американского института рака. При концентрации активного вещества 5-10 наномолей. При таких концентрациях повреждение здоровых не наблюдается. При этом, фармацевтические компании не торопятся вкладываться.