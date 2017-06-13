Ученые ждут разрешения Минздрава на испытание лекарства от рака

Препарат смог подавить раковые клетки в пробирке и тормозит рост опухли в живом организме.

Сибирские ученые готовы приступить к испытаниям лекарства от рака сразу после разрешения Минздрава. Об этом со ссылкой на замдиректора Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН Владимира Рихтера сообщает ТАСС.

Все необходимые документы уже переданы в Минздрав, ведется поиск инвесторов. Для проведения первой стадии испытаний на людях необходимо €240 тыс. Ученый отметил, что инвестором может стать один из крупнейших игроков фармацевтического рынка России.

Владимир Рихтер, ученый:

— Мы показали, что наш препарат довольно эффективно подавляет рост раковых линий в системе in vitro («в пробирке»), тормозит развитие опухоли in vivo («в живом организме») у животных.

Препарат, который ждет разрешения Минздрава, разработан на основе белка грудного молока. Он может победить раковые клетки, не повреждая при этом здоровые.

https://properm.ru/health/news/139983/