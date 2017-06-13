Сводки от ополчения Новороссии 13 июня 2017
- 10:21 ВСУ ночью ударили по жилым кварталам Донецка.
- 07:30 Боевики «АТО» восемь раз нарушили «режим тишины» в ЛНР.
- 01:05 Американские эксперты посетили Мариуполь и Широкино.
- Вчера 22:45 В Горловке на мине подорвался автомобиль, ранены мирные жители.
- Вчера 22:37 Новости ДНР: Украинские боевики обстреляли Донецк и его окраины.
- Вчера 22:19 Под Донецком вспыхнули ожесточенные бои, ВСУ применили артиллерию.
ВСУ ночью ударили по жилым кварталам Донецка
Два жилых дома в Киевском и Куйбышевском районе Донецка повреждены в результате ночных обстрелов со стороны украинской армии.
Об этом пишет ДАН.
«Ночью ВСУ обстреливали Киевский район, поврежден дом по улице Жмуры, 18. Кроме этого, несколько попаданий было в районе завода «Точмаш»», — сказал глава райадминистрации Валентин Левченко.
По данным пресс-службы столичной мэрии, в Куйбышевском районе также в ходе ночных обстрелов был поврежден дом по улице Минина, 40.
Информация об обстрелах на данный момент уточняется.
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Боевики «АТО» восемь раз нарушили «режим тишины» в ЛНР
Киевские силовики за минувшие сутки восемь раз обстреляли территорию ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.
Обстрелам подверглись районы Первомайска, Славяносербска, поселков городского типа Калиново и Фрунзе, сел Калиново-Борщеватое, Логвиново и Желобок.
Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, стрелкового оружия.
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Американские эксперты посетили Мариуполь и Широкино
Представители аналитических и политологических центров США посетили с визитом Мариуполь и Широкино в Донбассе, ознакомились с социально-экономической ситуацией в регионе и обсудили вопросы технического и материального обеспечения, сообщила в понедельник пресс-служба министерства обороны Украины.
«Во время работы в районе АТО американские военно-политические эксперты провели встречи с представителями командования оперативно-тактической группировки, подчиненных частей и подразделений. В ходе работы они обсудили с украинскими военнослужащими вопрос безопасности, технического и материального обеспечения, узнали об особенностях выполнения боевых задач в районе ответственности», — говорится в сообщении.
Как отмечается, особое внимание эксперты обратили на использование современных технических средств разведки, в том числе и беспилотных летательных аппаратов, а также потребности военных в помощи.
«Также делегация экспертов из США посетила прифронтовой поселок Широкино, где осмотрела разрушенную боевыми действиями местную школу, поселок Сартана вблизи Мариуполя, инфраструктура которого пострадала от недавнего артиллерийского обстрела», — добавили в ведомстве.
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В Горловке на мине подорвался автомобиль, ранены мирные жители
Двое мирных жителей получили ранения в результате подрыва на мине в Горловке.
Об этом сообщает ДАН со ссылкой на и. о. главы администрации Горловки Иван Приходько.
«Около 20:00 стало известно, что на северо-восточной окраине Горловки на мине подорвался автомобиль, в котором ехали мужчина и женщина», — цитирует агентство слова Приходько.
К месту инцидента оперативно прибыла карета скорой помощи.
Информация о состоянии пострадавших уточняется.
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Новости ДНР: Украинские боевики обстреляли Донецк и его окраины
Украинские силовики обстреляли Куйбышевский район города Донецка и населенный пункт Спартак на северной окраине города из артиллерии крупного калибра и минометов, сообщил представитель министерства обороны ДНР.
«Украинские силовики обстреляли из артиллерии калибром 152 миллиметра поселок Октябрьский в Куйбышевском районе города Донецка. Также идет минометный обстрел населенного пункта Спартак и окраин Донецка. По отдельным участкам применяется тяжелая артиллерия», — сказал представитель оборонного ведомства.
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Под Донецком вспыхнули ожесточенные бои, ВСУ применили артиллерию
Вечером 12 июня в окрестностях Донецка вновь начались боевые действия.
Так, около 19.00 бой с применением минометов вспыхнул в районе Аэропорта и Ясиноватского блокпоста. Спустя полтора часа в ход пошли бронетехника и артиллерия.
По состоянию на 21.30 бой продолжался. Есть информация о попаданиях снарядов по микрорайону Путиловка в Киевском районе Донецка.
«В центре слышно»,
«Калининский район, слышны бабахи с севера», — сообщают местные жители.
Также около 19.00 бой с применением минометов начался в районе поселка Трудовские, на западе Донецка. Через некоторое время ВСУ открыли огонь из артиллерии.
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