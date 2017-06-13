Сводки от ополчения Новороссии 13 июня 2017

ВСУ ночью ударили по жилым кварталам Донецка

Два жилых дома в Киевском и Куйбышевском районе Донецка повреждены в результате ночных обстрелов со стороны украинской армии.

Об этом пишет ДАН.

«Ночью ВСУ обстреливали Киевский район, поврежден дом по улице Жмуры, 18. Кроме этого, несколько попаданий было в районе завода «Точмаш»», — сказал глава райадминистрации Валентин Левченко.

По данным пресс-службы столичной мэрии, в Куйбышевском районе также в ходе ночных обстрелов был поврежден дом по улице Минина, 40.

Информация об обстрелах на данный момент уточняется.

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Боевики «АТО» восемь раз нарушили «режим тишины» в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки восемь раз обстреляли территорию ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы Первомайска, Славяносербска, поселков городского типа Калиново и Фрунзе, сел Калиново-Борщеватое, Логвиново и Желобок.

Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, стрелкового оружия.

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Американские эксперты посетили Мариуполь и Широкино

Представители аналитических и политологических центров США посетили с визитом Мариуполь и Широкино в Донбассе, ознакомились с социально-экономической ситуацией в регионе и обсудили вопросы технического и материального обеспечения, сообщила в понедельник пресс-служба министерства обороны Украины. «Во время работы в районе АТО американские военно-политические эксперты провели встречи с представителями командования оперативно-тактической группировки, подчиненных частей и подразделений. В ходе работы они обсудили с украинскими военнослужащими вопрос безопасности, технического и материального обеспечения, узнали об особенностях выполнения боевых задач в районе ответственности», — говорится в сообщении. Как отмечается, особое внимание эксперты обратили на использование современных технических средств разведки, в том числе и беспилотных летательных аппаратов, а также потребности военных в помощи. «Также делегация экспертов из США посетила прифронтовой поселок Широкино, где осмотрела разрушенную боевыми действиями местную школу, поселок Сартана вблизи Мариуполя, инфраструктура которого пострадала от недавнего артиллерийского обстрела», — добавили в ведомстве. Читайте также: В Киеве водитель маршрутки порезал «АТОшника» (ФОТО 18+)

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В Горловке на мине подорвался автомобиль, ранены мирные жители

Двое мирных жителей получили ранения в результате подрыва на мине в Горловке. Об этом сообщает ДАН со ссылкой на и. о. главы администрации Горловки Иван Приходько. «Около 20:00 стало известно, что на северо-восточной окраине Горловки на мине подорвался автомобиль, в котором ехали мужчина и женщина», — цитирует агентство слова Приходько. К месту инцидента оперативно прибыла карета скорой помощи. Информация о состоянии пострадавших уточняется. Читайте также: В Киеве водитель маршрутки порезал «АТОшника» (ФОТО 18+)

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Новости ДНР: Украинские боевики обстреляли Донецк и его окраины

Украинские силовики обстреляли Куйбышевский район города Донецка и населенный пункт Спартак на северной окраине города из артиллерии крупного калибра и минометов, сообщил представитель министерства обороны ДНР.

«Украинские силовики обстреляли из артиллерии калибром 152 миллиметра поселок Октябрьский в Куйбышевском районе города Донецка. Также идет минометный обстрел населенного пункта Спартак и окраин Донецка. По отдельным участкам применяется тяжелая артиллерия», — сказал представитель оборонного ведомства.

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Под Донецком вспыхнули ожесточенные бои, ВСУ применили артиллерию

Вечером 12 июня в окрестностях Донецка вновь начались боевые действия. Так, около 19.00 бой с применением минометов вспыхнул в районе Аэропорта и Ясиноватского блокпоста. Спустя полтора часа в ход пошли бронетехника и артиллерия. По состоянию на 21.30 бой продолжался. Есть информация о попаданиях снарядов по микрорайону Путиловка в Киевском районе Донецка. «В центре слышно», «Калининский район, слышны бабахи с севера», — сообщают местные жители. Также около 19.00 бой с применением минометов начался в районе поселка Трудовские, на западе Донецка. Через некоторое время ВСУ открыли огонь из артиллерии. Читайте также: Обезумевшие украинцы штурмуют польскую границу (ВИДЕО)

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