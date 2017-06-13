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Сводки от ополчения Новороссии 13 июня 2017

09:27. 13 июня 2017 Просмотров - 331 Нет комментариев Опубликовал:

ВСУ ночью ударили по жилым кварталам Донецка

Два жилых дома в Киевском и Куйбышевском районе Донецка повреждены в результате ночных обстрелов со стороны украинской армии.

Об этом пишет ДАН.

«Ночью ВСУ обстреливали Киевский район, поврежден дом по улице Жмуры, 18. Кроме этого, несколько попаданий было в районе завода «Точмаш»», — сказал глава райадминистрации Валентин Левченко.

ВСУ ночью ударили по жилым кварталам Донецка ВСУ ночью ударили по жилым кварталам ДонецкаВСУ ночью ударили по жилым кварталам Донецка ВСУ ночью ударили по жилым кварталам Донецка

По данным пресс-службы столичной мэрии, в Куйбышевском районе также в ходе ночных обстрелов был поврежден дом по улице Минина, 40.

Информация об обстрелах на данный момент уточняется.

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Боевики «АТО» восемь раз нарушили «режим тишины» в ЛНР

Боевики "АТО" восемь раз нарушили "режим тишины" в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки восемь раз обстреляли территорию ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы Первомайска, Славяносербска, поселков городского типа Калиново и Фрунзе, сел Калиново-Борщеватое, Логвиново и Желобок.

Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, стрелкового оружия.

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Американские эксперты посетили Мариуполь и Широкино

Американские эксперты посетили Мариуполь и Широкино | Русская весна

Представители аналитических и политологических центров США посетили с визитом Мариуполь и Широкино в Донбассе, ознакомились с социально-экономической ситуацией в регионе и обсудили вопросы технического и материального обеспечения, сообщила в понедельник пресс-служба министерства обороны Украины.

«Во время работы в районе АТО американские военно-политические эксперты провели встречи с представителями командования оперативно-тактической группировки, подчиненных частей и подразделений. В ходе работы они обсудили с украинскими военнослужащими вопрос безопасности, технического и материального обеспечения, узнали об особенностях выполнения боевых задач в районе ответственности», — говорится в сообщении.

Как отмечается, особое внимание эксперты обратили на использование современных технических средств разведки, в том числе и беспилотных летательных аппаратов, а также потребности военных в помощи.

«Также делегация экспертов из США посетила прифронтовой поселок Широкино, где осмотрела разрушенную боевыми действиями местную школу, поселок Сартана вблизи Мариуполя, инфраструктура которого пострадала от недавнего артиллерийского обстрела», — добавили в ведомстве.

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В Горловке на мине подорвался автомобиль, ранены мирные жители

В Горловке на мине подорвался автомобиль, ранены мирные жители | Русская весна

Двое мирных жителей получили ранения в результате подрыва на мине в Горловке.

Об этом сообщает ДАН со ссылкой на и. о. главы администрации Горловки Иван Приходько.

«Около 20:00 стало известно, что на северо-восточной окраине Горловки на мине подорвался автомобиль, в котором ехали мужчина и женщина», — цитирует агентство слова Приходько.

К месту инцидента оперативно прибыла карета скорой помощи.

Информация о состоянии пострадавших уточняется.

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Новости ДНР: Украинские боевики обстреляли Донецк и его окраины

Украинские силовики обстреляли Куйбышевский район города Донецка и населенный пункт Спартак на северной окраине города из артиллерии крупного калибра и минометов, сообщил представитель министерства обороны ДНР.

«Украинские силовики обстреляли из артиллерии калибром 152 миллиметра поселок Октябрьский в Куйбышевском районе города Донецка. Также идет минометный обстрел населенного пункта Спартак и окраин Донецка. По отдельным участкам применяется тяжелая артиллерия», — сказал представитель оборонного ведомства.

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Под Донецком вспыхнули ожесточенные бои, ВСУ применили артиллерию

Под Донецком вспыхнули ожесточенные бои, ВСУ применили артиллерию | Русская весна

Вечером 12 июня в окрестностях Донецка вновь начались боевые действия.

Так, около 19.00 бой с применением минометов вспыхнул в районе Аэропорта и Ясиноватского блокпоста. Спустя полтора часа в ход пошли бронетехника и артиллерия. 

По состоянию на 21.30 бой продолжался. Есть информация о попаданиях снарядов по микрорайону Путиловка в Киевском районе Донецка.

«В центре слышно»,

«Калининский район, слышны бабахи с севера», — сообщают местные жители.

Также около 19.00 бой с применением минометов начался в районе поселка Трудовские, на западе Донецка. Через некоторое время ВСУ открыли огонь из артиллерии.

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