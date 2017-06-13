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Сирия, ИГИЛ, последние новости 13 июня 2017

09:27. 13 июня 2017 Просмотров - 992 Нет комментариев Опубликовал:

Преступления эпохи



Картина "Преступления эпохи" Аммара Сейлема. 2015 год.
На картине изображены массовые казни в лагере Спейчер http://sivilink.ru/karta-massovye-ubijstva-islamskogo-gosudrastva-v-sirii-i-irake/ (район Тикрита) в 2014 году. Тогда было убито около 750 человек.
Само преступление (далеко не самое масштабное из произошедших) является одной из классических иллюстраций того, во что превратили Ирак после свержения Саддама Хуссейна и лишним напоминанием о необходимости ликвидации Халифата и его главарей. Спонсоров Халифата привлечь к ответственности куда сложнее, поэтому нечто подобное будет повторяться в других регионах, там где правительства по каким-то причинам не смогут своевременно реагировать на черные язвы джихада.

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Сенат США «накажет» Россию за поставки оружия в Сирию

Сенат США «накажет» Россию за поставки оружия в Сирию

Члены американского сената договорились об уточнении и дополнении антироссийских санкций. Об этом пишет Лайф со ссылкой на NBC News.

Ограничения коснутся добычи полезных ископаемых, металлургии, железнодорожных и грузовых перевозок.

Данные инициативы будут прикреплены к «находящемуся на рассмотрении законопроекту о санкциях против Ирана». В законе будут уточнены уже действующие санкции, а также добавлены новые. Известно, что поправки заденут лиц, причастных к поставкам оружия сирийским военным, проводящих кибератаки, нарушающих права человека, а также сотрудников российской разведки и оборонного сектора.

Рассмотрение документа планируется уже на этой неделе.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

ИГИЛ обещало новые теракты во время Рамадана

ИГИЛ обещали новые теракты во время Рамадана

Боевики «Исламского государства»* распространили 12 июня запись с призывом к последователям начать атаки в США, Европе, России, Австралии, Ираке, Сирии, Иране и на Филиппинах во время исламского священного месяца Рамадан, который начался в конце мая.

Послание было размещено на канале ИГИЛ в Telegram якобы от имени представителя группировки Аби аль-Хасана аль-Мухайера.

«О, львы Мосула, Ракки и Тала Афара, Бог благословит эти чистые руки и светлые лица, атакуйте неверных и отступников и сражайтесь с ними силой одного человека. Братья по вере в Европе, Америке, России, Австралии. Ваши братья на вашей земле сделали все, чтобы вы могли равняться на них и сделать то, что сделали они», – говорит голос на записи.

Отмечается, что подлинность записи не может быть установлена точно, но голос был тем же, что и на предыдущем аудиосообщении, которое, как предполагается, принадлежало официальному представителю ИГ.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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Сулеймани на границе



На заглавной фотографии, командующий "Аль-Кудс" генерал КСИР Касем Сулеймани на сирийско-иракской границе среди подразделений "Хэзбаллы" и "Лива Фатамиюн" (афганские шииты).
Примерно полтора года назад, когда он приезжал в Москву и активно помогла сколачивать военную коалицию поддержки Асада, ситуация в Сирии была более чем тяжелой.
Спустя полтора года, он лично приезжает на границу, через которую должен пройти иранский сухопутный коридор в Сирию через территорию Ирака, а угроза военного поражения Асада ныне снята с повестки дня, в том числе и благодаря его усилиям.
Нельзя не отметить, что как среди иракских, так и среди сирийских шиитов, он пользуется огромным авторитетом и уважением. Оппоненты в основном злобствуют и вбрасывают постоянно информацию, что он якобы ранен или убит. Последний раз такой вброс был во время визита Сулеймани на фронт в провинцию Дераа.


Примечательная фотография – Касем Сулеймани в окружении телохранителей КСИР и американские солдаты. Март 2017 года.

Сулеймани оказался талантливым стратегом, что удачно дополняет желание Ирана проводить активную политику в регионе предусматривающую практическое противостояние планам Израиля и Саудовской Аравии.
Разумеется, стратегические планы Ирана по расширению своего влияния в Ираке и Сирии, не останутся без внимания его оппонентов (США, Израиля и Саудовской Аравии), так что выход к границе, это лишь победа в одной из битв, коих Ирану предстоит еще немало. А значит Сулеймани предстоит еще немало поработать. Накал информационной войны между США и Ираном продолжает нарастать. В прессе все больше материалов про различные зверства шиитов на территории Ирака. Иран в долгу не остается и прямо обвиняет США в пособничестве Халифату.


Визит Сулеймани на границу.


Оборудованные позиции на сирийско-иракской границе. Сирийский флаг де-факто легализует все иранское предприятие.

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Бои в Пустыне: Армия Сирии и ВКС РФ штурмуют г. Арак под Пальмирой и захватывают высоты на пути к Дейр Зору (ФОТО, ВИДЕО)

Бои в Пустыне: Армия Сирии и ВКС РФ штурмуют г. Арак под Пальмирой и захватывают высоты на пути к Дейр Зору (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Сирийская армия при поддержке ВКС России продолжает продвижение к Дейр эз-Зору и вытеснение боевиков ИГИЛ из восточной части провинции Хомс.

Во главе с подготовленным Россией 5-м армейским корпусом, Армия Сирии отбрасывают боевиков все глубже в пустыню пальмирского региона.

Министерство обороны Сирии обнародовало новые кадры военных операций против ИГИЛ на востоке Хомса.

В видеоролике бойцы Сирийской Арабской армии атакуют позиции ИГИЛ вокруг важного города Арак, который расположен вдоль стратегической автомагистрали, ведущей в провинцию Дейр-Эз-Зор.

В понедельник подразделения САА возобновили свои наступательные операции, направленные на освобождение Арака. Армейцы захватили ряд объектов и позиций вблизи гор Мустадиры, которые выходят на город с северо-западного направления.

Операция все еще продолжается и правительственные войска уверенно продвигаются на юго-запад к газовым полям, примыкающим к городу.

Кроме того, в понедельник Вооруженные силы САР и их союзники отвоевали территории вокруг населенного пункта Дхуур Аль-Ганнам, убив и ранив большое количество террористов в ходе этого наступления.

А недалеко от города Хуэйси, Сирийская Арабская армия захватила стратегические высоты, господствующие на этим районом. Это вынудило боевиков оставить от ряд своих позиций, чтобы спастись от обстрелов.

Читайте также: Страшные кадры: Огромная колонна техники ИГИЛ движется на штурм Дейр эз-Зора из Ракки (ВИДЕО)

* Запрещенная в РФ террористическая организация. 

Бои в Пустыне: Армия Сирии и ВКС РФ штурмуют г. Арак под Пальмирой и захватывают высоты на пути к Дейр Зору (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

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ВВС САР наносят удары по позициям боевиков в городе Деръа

Позиции боевиков ИГ* в городе Деръа продолжает обрабатывать авиация и артиллерия. Весь вчерашний день ВВС САР наносили удары по коммуникациям и базам противника.

В свою очередь, после артиллерийского и ракетного обстрела, подразделения 42-й бригады 4-й механизированной дивизии, возглавляемые полковником Гайата Галла, выбили джихадистов из школьного комплекса в пригороде Деръа.

*ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Леванта) — запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.

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Охота на ИГИЛ глазами пилота Cу-34: Точные удары ВКС РФ сжигают боевиков (ВИДЕО)

Охота на ИГИЛ глазами пилота Cу-34: Точные удары ВКС РФ сжигают боевиков (ВИДЕО) | Русская весна

Самолеты ВКС России продолжают наносить большое количество авиаударов в районе Пальмиры на востоке провинции Хомс, уничтожая военную технику и инфраструктуру террористов ИГИЛ.

В новом ролике показана охота многоцелевого истребителя-бомбардировщика Су-34, уничтожившего грузовые автомобили, нефтевозы и другую технику боевиков в пустынном регионе Хомса.

На этот раз авиаудары снимает не беспилотник, на кадрах можно увидеть взгляд из кабины пилота боевого самолета ВКС РФ.

При подготовке ролика была допущена ошибка и указано, что это атаки Су-24.

Напомним, что в этом районе продолжается успешная военная операция российских военных советников и Сирийской армии. Войска продвигаются в направлении Дейр эз-Зора.

Читайте также: Страшные кадры: Огромная колонна техники ИГИЛ движется на штурм Дейр эз-Зора из Ракки (ВИДЕО)

*Запрещенная в РФ террористическая организация

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция
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