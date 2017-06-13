Сирия, ИГИЛ, последние новости 13 июня 2017
- 08:58 Преступления эпохи.
- 08:15 Сенат США «накажет» Россию за поставки оружия в Сирию.
- 07:52 ИГИЛ обещало новые теракты во время Рамадана.
- 06:23 Сулеймани на границе.
- 04:30 Бои в Пустыне: Армия Сирии и ВКС РФ штурмуют г. Арак под Пальмирой и захватывают высоты на пути к Дейр Зору (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 22:48 ВВС САР наносят удары по позициям боевиков в городе Деръа.
- Вчера 22:12 Охота на ИГИЛ глазами пилота Cу-34: Точные удары ВКС РФ сжигают боевиков (ВИДЕО).
Преступления эпохи
Картина "Преступления эпохи" Аммара Сейлема. 2015 год.
На картине изображены массовые казни в лагере Спейчер http://sivilink.ru/karta-massovye-ubijst
Само преступление (далеко не самое масштабное из произошедших) является одной из классических иллюстраций того, во что превратили Ирак после свержения Саддама Хуссейна и лишним напоминанием о необходимости ликвидации Халифата и его главарей. Спонсоров Халифата привлечь к ответственности куда сложнее, поэтому нечто подобное будет повторяться в других регионах, там где правительства по каким-то причинам не смогут своевременно реагировать на черные язвы джихада.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Сенат США «накажет» Россию за поставки оружия в Сирию
Члены американского сената договорились об уточнении и дополнении антироссийских санкций. Об этом пишет Лайф со ссылкой на NBC News.
Ограничения коснутся добычи полезных ископаемых, металлургии, железнодорожных и грузовых перевозок.
Данные инициативы будут прикреплены к «находящемуся на рассмотрении законопроекту о санкциях против Ирана». В законе будут уточнены уже действующие санкции, а также добавлены новые. Известно, что поправки заденут лиц, причастных к поставкам оружия сирийским военным, проводящих кибератаки, нарушающих права человека, а также сотрудников российской разведки и оборонного сектора.
Рассмотрение документа планируется уже на этой неделе.
К оглавлению | Источник: news-front.info
ИГИЛ обещало новые теракты во время Рамадана
Боевики «Исламского государства»* распространили 12 июня запись с призывом к последователям начать атаки в США, Европе, России, Австралии, Ираке, Сирии, Иране и на Филиппинах во время исламского священного месяца Рамадан, который начался в конце мая.
Послание было размещено на канале ИГИЛ в Telegram якобы от имени представителя группировки Аби аль-Хасана аль-Мухайера.
«О, львы Мосула, Ракки и Тала Афара, Бог благословит эти чистые руки и светлые лица, атакуйте неверных и отступников и сражайтесь с ними силой одного человека. Братья по вере в Европе, Америке, России, Австралии. Ваши братья на вашей земле сделали все, чтобы вы могли равняться на них и сделать то, что сделали они», – говорит голос на записи.
Отмечается, что подлинность записи не может быть установлена точно, но голос был тем же, что и на предыдущем аудиосообщении, которое, как предполагается, принадлежало официальному представителю ИГ.
*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.
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Сулеймани на границе
На заглавной фотографии, командующий "Аль-Кудс" генерал КСИР Касем Сулеймани на сирийско-иракской границе среди подразделений "Хэзбаллы" и "Лива Фатамиюн" (афганские шииты).
Примерно полтора года назад, когда он приезжал в Москву и активно помогла сколачивать военную коалицию поддержки Асада, ситуация в Сирии была более чем тяжелой.
Спустя полтора года, он лично приезжает на границу, через которую должен пройти иранский сухопутный коридор в Сирию через территорию Ирака, а угроза военного поражения Асада ныне снята с повестки дня, в том числе и благодаря его усилиям.
Нельзя не отметить, что как среди иракских, так и среди сирийских шиитов, он пользуется огромным авторитетом и уважением. Оппоненты в основном злобствуют и вбрасывают постоянно информацию, что он якобы ранен или убит. Последний раз такой вброс был во время визита Сулеймани на фронт в провинцию Дераа.
Примечательная фотография – Касем Сулеймани в окружении телохранителей КСИР и американские солдаты. Март 2017 года.
Сулеймани оказался талантливым стратегом, что удачно дополняет желание Ирана проводить активную политику в регионе предусматривающую практическое противостояние планам Израиля и Саудовской Аравии.
Разумеется, стратегические планы Ирана по расширению своего влияния в Ираке и Сирии, не останутся без внимания его оппонентов (США, Израиля и Саудовской Аравии), так что выход к границе, это лишь победа в одной из битв, коих Ирану предстоит еще немало. А значит Сулеймани предстоит еще немало поработать. Накал информационной войны между США и Ираном продолжает нарастать. В прессе все больше материалов про различные зверства шиитов на территории Ирака. Иран в долгу не остается и прямо обвиняет США в пособничестве Халифату.
Визит Сулеймани на границу.
Оборудованные позиции на сирийско-иракской границе. Сирийский флаг де-факто легализует все иранское предприятие.
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Бои в Пустыне: Армия Сирии и ВКС РФ штурмуют г. Арак под Пальмирой и захватывают высоты на пути к Дейр Зору (ФОТО, ВИДЕО)
Сирийская армия при поддержке ВКС России продолжает продвижение к Дейр эз-Зору и вытеснение боевиков ИГИЛ из восточной части провинции Хомс.
Во главе с подготовленным Россией 5-м армейским корпусом, Армия Сирии отбрасывают боевиков все глубже в пустыню пальмирского региона.
Министерство обороны Сирии обнародовало новые кадры военных операций против ИГИЛ на востоке Хомса.
В видеоролике бойцы Сирийской Арабской армии атакуют позиции ИГИЛ вокруг важного города Арак, который расположен вдоль стратегической автомагистрали, ведущей в провинцию Дейр-Эз-Зор.
В понедельник подразделения САА возобновили свои наступательные операции, направленные на освобождение Арака. Армейцы захватили ряд объектов и позиций вблизи гор Мустадиры, которые выходят на город с северо-западного направления.
Операция все еще продолжается и правительственные войска уверенно продвигаются на юго-запад к газовым полям, примыкающим к городу.
Кроме того, в понедельник Вооруженные силы САР и их союзники отвоевали территории вокруг населенного пункта Дхуур Аль-Ганнам, убив и ранив большое количество террористов в ходе этого наступления.
А недалеко от города Хуэйси, Сирийская Арабская армия захватила стратегические высоты, господствующие на этим районом. Это вынудило боевиков оставить от ряд своих позиций, чтобы спастись от обстрелов.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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ВВС САР наносят удары по позициям боевиков в городе Деръа
Позиции боевиков ИГ* в городе Деръа продолжает обрабатывать авиация и артиллерия. Весь вчерашний день ВВС САР наносили удары по коммуникациям и базам противника.
В свою очередь, после артиллерийского и ракетного обстрела, подразделения 42-й бригады 4-й механизированной дивизии, возглавляемые полковником Гайата Галла, выбили джихадистов из школьного комплекса в пригороде Деръа.
*ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Леванта) — запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.
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Охота на ИГИЛ глазами пилота Cу-34: Точные удары ВКС РФ сжигают боевиков (ВИДЕО)
Самолеты ВКС России продолжают наносить большое количество авиаударов в районе Пальмиры на востоке провинции Хомс, уничтожая военную технику и инфраструктуру террористов ИГИЛ.
В новом ролике показана охота многоцелевого истребителя-бомбардировщика Су-34, уничтожившего грузовые автомобили, нефтевозы и другую технику боевиков в пустынном регионе Хомса.
На этот раз авиаудары снимает не беспилотник, на кадрах можно увидеть взгляд из кабины пилота боевого самолета ВКС РФ.
При подготовке ролика была допущена ошибка и указано, что это атаки Су-24.
Напомним, что в этом районе продолжается успешная военная операция российских военных советников и Сирийской армии. Войска продвигаются в направлении Дейр эз-Зора.
Читайте также: Страшные кадры: Огромная колонна техники ИГИЛ движется на штурм Дейр эз-Зора из Ракки (ВИДЕО)
*Запрещенная в РФ террористическая организация
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