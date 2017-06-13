Радость и благополучие русского человека

Концептуал СМИ О культуре и высокой духовности русских

Что лежит в основе русской культуры? Как трудились наши предки? Почему у нас на бессознательном уровне заложена любовь к земледелию? Открытость и гостеприимность русских, откуда они возникли?

Об этом и многом другом рассказывает доктор филологических наук, писатель, член-корреспондент Международной Славянской Академии наук Татьяна Миронова. В своем выступлении она также подчеркнула высокую духовность русского народа, убедительно доказав, что этика русского человека всегда выходила за рамки общества и являлась отличительной чертой национальной культуры и быта.

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Уроки Русского. Русская душа. Русское слово. Русский характер, Миронова Т.Л.



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