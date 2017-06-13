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Радость и благополучие русского человека

20:11. 13 июня 2017 Просмотров - 131 Один комментарий Опубликовал:

О культуре и высокой духовности русских

Что лежит в основе русской культуры? Как трудились наши предки? Почему у нас на бессознательном уровне заложена любовь к земледелию? Открытость и гостеприимность русских, откуда они возникли?

Об этом и многом другом рассказывает доктор филологических наук, писатель, член-корреспондент Международной Славянской Академии наук Татьяна Миронова. В своем выступлении она также подчеркнула высокую духовность русского народа, убедительно доказав, что этика русского человека всегда выходила за рамки общества и являлась отличительной чертой национальной культуры и быта.

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Рекомендуем:

Уроки Русского. Русская душа. Русское слово. Русский характер, Миронова Т.Л.

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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Один комментарий»

  • 5904 3281
    Lada 13 июня 2017 в 21:47 Ссылка Пометить
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    всегда с удовольствием слушаю лекции Т.Мироновой..большой,настоящей русской души ЧЕЛОВЕК! Слушая,понимаешь,как жестоко оторвали нас от истинно-русской культуры…завели в жуткие дебри чуждой цивилизации и бросили там на вымирание…Большое и нужное дело делает Татьяна..здоровья ей и всех благ!

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