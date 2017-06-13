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Путин: Приватизации в России придали более справедливый характер

09:56. 13 июня 2017 Просмотров - 174 6 коммент. Опубликовал:

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Приватизации в России придали более справедливый характер, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства отметил, что процесс приватизации не останавливался. "Я просто постарался придать ей более справедливый характер. Я сделал все, чтобы государственное имущество не уходило за бесценок, чтобы прекратилось действие схем, при которых была создана олигархия и при которых люди в одночасье становились миллиардерами", - сказал Путин.
 
Президент напомнил, что утеря контроля над частью стратегических отраслей привела к их развалу, поэтому пришлось придать приватизации более цивилизованный характер.
 
Стоун также спросил российского лидера об отношении к олигархам. По словам Путина, все олигархи - разные, однако закон есть закон. "Прежние схемы должны прекратить свое существование. Законы должны быть гораздо более справедливыми, а бизнес должен нести большую социальную ответственность", - отметил он.
 
Ранее стало известно, что в интервью стоуну президент России также рассказал о спорах с зятьями и играх с внуками.
 
https://rg.ru/2017/06/13/putin-privatizacii-v-rossii-pridali-bolee-spravedlivyj-harakter.html
Метки: политика, Путин, экономика
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6 коммент.»

  • 350 218
    Андрей 13 июня 2017 в 10:05 Ссылка Пометить
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    Разграблению придал более цивильный вид. Теперь решили “общак” дораздербанить типа “госсобственность”.

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  • 350 218
    Андрей 13 июня 2017 в 10:07 Ссылка Пометить
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    И ещё, справедливый характер.
    Это как?

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  • 345 272
    troya17 13 июня 2017 в 10:14 Ссылка Пометить
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    ….чтобы прекратилось действие схем, при которых была создана олигархия и при которых люди в одночасье становились миллиардерами”, – сказал Путин…
    Теперь в одночасье не будут, теперь будет все тоже самое, только подольше))))охренеть!
    А что у нас государство не может содержать и улучшать имеющиеся блага?! Это основа развития любого государства. Если этого нет, то и государства, как такового нет. У нас не государство, а кооперация каких-то структур, и каждый тянет одеяло на себя. Никто ничего не делает для этого самого государства. Если что-то и строят и добывают, то этим пользуются исключительно “Правительство и КО”+зажиревшая и отупевшая дума.

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      Андрей troya17 13 июня 2017 в 12:53 Ссылка Пометить
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      Вы абсолютно правы это кооперация частных фирм, на территории рф вы не найдете ни одной госструктуры или организации.

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  • 1900 1632
    Ми ха 13 июня 2017 в 10:44 Ссылка Пометить
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    Грабёж по чубайсидовски…, не дал нужного эффекта… Грабёж по путински… Однако…
    Это более справедливое название прихватизации…, для более “справедливой” резервации коренных народов…
    В какую обёртку де рьмо не заверни…, какими красочными ярлыками не называй…, но де рьмо всегда останется де рьмом…
    И так до тех пор…, пока его не переработаешь в удобрение…

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  • 2399 1151
    Maleos 13 июня 2017 в 13:08 Ссылка Пометить
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    Пока народ тупит и не торопится менять оккупационную конституцию на суверенную, приходится делать хоть что-то, чтобы активы хоть как-то работали на Россию. А куда деваться?.. Оккупант настаивает на приватизации, чиновники вынуждены исполнять конституцию. Нехотя или с желанием, вопрос второй, но хочешь не хочешь… У Путина задача, чтобы за рубеж ушло как можно меньше, пока можно будет приступить к национализации…

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