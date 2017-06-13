Путин: Приватизации в России придали более справедливый характер

Приватизации в России придали более справедливый характер, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства отметил, что процесс приватизации не останавливался. "Я просто постарался придать ей более справедливый характер. Я сделал все, чтобы государственное имущество не уходило за бесценок, чтобы прекратилось действие схем, при которых была создана олигархия и при которых люди в одночасье становились миллиардерами", - сказал Путин.

Президент напомнил, что утеря контроля над частью стратегических отраслей привела к их развалу, поэтому пришлось придать приватизации более цивилизованный характер.

Стоун также спросил российского лидера об отношении к олигархам. По словам Путина, все олигархи - разные, однако закон есть закон. "Прежние схемы должны прекратить свое существование. Законы должны быть гораздо более справедливыми, а бизнес должен нести большую социальную ответственность", - отметил он.

Ранее стало известно, что в интервью стоуну президент России также рассказал о спорах с зятьями и играх с внуками.

https://rg.ru/2017/06/13/putin-privatizacii-v-rossii-pridali-bolee-spravedlivyj-harakter.html