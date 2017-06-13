Путин: Приватизации в России придали более справедливый характер
09:56. 13 июня 2017 Просмотров - 174 6 коммент. Опубликовал: Олег Козлов
Приватизации в России придали более справедливый характер, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну. Об этом сообщает ТАСС.
Глава государства отметил, что процесс приватизации не останавливался. "Я просто постарался придать ей более справедливый характер. Я сделал все, чтобы государственное имущество не уходило за бесценок, чтобы прекратилось действие схем, при которых была создана олигархия и при которых люди в одночасье становились миллиардерами", - сказал Путин.
Президент напомнил, что утеря контроля над частью стратегических отраслей привела к их развалу, поэтому пришлось придать приватизации более цивилизованный характер.
Стоун также спросил российского лидера об отношении к олигархам. По словам Путина, все олигархи - разные, однако закон есть закон. "Прежние схемы должны прекратить свое существование. Законы должны быть гораздо более справедливыми, а бизнес должен нести большую социальную ответственность", - отметил он.
Ранее стало известно, что в интервью стоуну президент России также рассказал о спорах с зятьями и играх с внуками.
https://rg.ru/2017/06/13/putin-privatizacii-v-rossii-pridali-bolee-spravedlivyj-harakter.html
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Разграблению придал более цивильный вид. Теперь решили “общак” дораздербанить типа “госсобственность”.
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И ещё, справедливый характер.
Это как?
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….чтобы прекратилось действие схем, при которых была создана олигархия и при которых люди в одночасье становились миллиардерами”, – сказал Путин…
Теперь в одночасье не будут, теперь будет все тоже самое, только подольше))))охренеть!
А что у нас государство не может содержать и улучшать имеющиеся блага?! Это основа развития любого государства. Если этого нет, то и государства, как такового нет. У нас не государство, а кооперация каких-то структур, и каждый тянет одеяло на себя. Никто ничего не делает для этого самого государства. Если что-то и строят и добывают, то этим пользуются исключительно “Правительство и КО”+зажиревшая и отупевшая дума.
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Вы абсолютно правы это кооперация частных фирм, на территории рф вы не найдете ни одной госструктуры или организации.
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Грабёж по чубайсидовски…, не дал нужного эффекта… Грабёж по путински… Однако…
Это более справедливое название прихватизации…, для более “справедливой” резервации коренных народов…
В какую обёртку де рьмо не заверни…, какими красочными ярлыками не называй…, но де рьмо всегда останется де рьмом…
И так до тех пор…, пока его не переработаешь в удобрение…
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Пока народ тупит и не торопится менять оккупационную конституцию на суверенную, приходится делать хоть что-то, чтобы активы хоть как-то работали на Россию. А куда деваться?.. Оккупант настаивает на приватизации, чиновники вынуждены исполнять конституцию. Нехотя или с желанием, вопрос второй, но хочешь не хочешь… У Путина задача, чтобы за рубеж ушло как можно меньше, пока можно будет приступить к национализации…