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Опубликована единственная видеозапись реального боя Брюса Ли

19:41. 13 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

bryus-li

В интернете появилась единственная видеозапись реального боя Брюса Ли в MMA, на ней он сражается с одним из лучших своих учеников – Тэдом Вонгом.

Предположительно, кадры были сняты в Калифорнии, где у Ли была школа Джит Кун-До (техники «Путь опережающего кулака») и где учился Вонг, пишет The Daily Mail.
В этом бое Брюс Ли постоянно держится на некотором расстоянии и умело уклоняется или отражает удары противника, когда тот приближается. Несколько ударов приходятся по голове Вонга, но он продолжает бой.
 
Видео опубликовано YouTube-каналом Beerdy. Сообщается, что запись была восстановлена и затем выложена в Сеть. Beerdy отмечает, что снаряжение, которое носит Брюс Ли, было предусмотрено правилами, как и толстые перчатки, которые были на нем. Автор публикации подчеркивает, что если бы не эти правила, Ли сражался бы голыми руками.
 
Вонг продолжил преподавать уникальный стиль борьбы Брюса Ли. Он также написал серию книг о боевых искусствах.
 
Видеозапись уже просмотрели свыше 7,1 млн человек.
 

 

 
 
 
https://vz.ru/news/2017/6/13/874300.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
 
Метки: Брюс Ли
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Нет комментариев»

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    Кирилл 13 июня 2017 в 20:09 Ссылка Пометить
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    По поводу “реального боя”, я-б не согласился. По записи видно что Брюс “работает” даже не в пол-силы, а процентов на 20, не больше. Исходя из этого – бой тренировочный, по крайней мере со стороны Брюса Ли – спарринг учителя с учеником.
    Хотя Вонг и “старается”, но и на все 100 не “выкладывается” (здесь и “сознание” бесперспективности “своих действий” и УВАЖЕНИЕ к учителю). Думаю, люди кто в этом разбираются, согласятся со мной. Но в любом случае, это ещё один ШЕДЕВР от МАСТЕРА!
    Воистину – уникальные боевые качества и превосходная техническая, и физическая подготовка. Но, самое главное – потрясающая скорость реакции мастера на соперника, и на его “движения” и “удары”.
    -
    Брюс Ли – Жил, Жив и будет Жить!

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