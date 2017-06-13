Опубликована единственная видеозапись реального боя Брюса Ли

В интернете появилась единственная видеозапись реального боя Брюса Ли в MMA, на ней он сражается с одним из лучших своих учеников – Тэдом Вонгом.

Предположительно, кадры были сняты в Калифорнии, где у Ли была школа Джит Кун-До (техники «Путь опережающего кулака») и где учился Вонг, пишет The Daily Mail.

В этом бое Брюс Ли постоянно держится на некотором расстоянии и умело уклоняется или отражает удары противника, когда тот приближается. Несколько ударов приходятся по голове Вонга, но он продолжает бой.

Видео опубликовано YouTube-каналом Beerdy. Сообщается, что запись была восстановлена и затем выложена в Сеть. Beerdy отмечает, что снаряжение, которое носит Брюс Ли, было предусмотрено правилами, как и толстые перчатки, которые были на нем. Автор публикации подчеркивает, что если бы не эти правила, Ли сражался бы голыми руками.

Вонг продолжил преподавать уникальный стиль борьбы Брюса Ли. Он также написал серию книг о боевых искусствах.

Видеозапись уже просмотрели свыше 7,1 млн человек.

https://vz.ru/news/2017/6/13/874300.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com