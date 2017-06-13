Новости Украины и Новороссии 13 июня 2017

Следственный комитет России завел дело на Парасюка

Следственный комитет России завёл дело в отношении депутата Верховной рады Украины Владимира Парасюка, пишет Лайф.

Украинский депутат проходит фигурантом по делу о нападении на генконсульство РФ во Львове.

Следствие получило достаточные доказательства, что Парасюк склонял радикалов напасть на дипмиссию 9 марта прошлого года. В связи с чем на него возбудили дело по статье «Вовлечение лиц в совершение нападения на учреждения, которые пользуются международной защитой».

9 марта 2016 года Парасюк также сорвал флаг России, а протестующие радикалы попытались сжечь триколор. После этого они закидали здание генконсульства яйцами и шашками.

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Киев готов выдавать биометрические загранпаспорта жителям Донбасса на особых условиях

Пресс-секретарь госпредприятия «Документ» Владимир Полищук заявил, что жителям Донбасса для получения украинских биометрических загранпаспортов нужно будет предоставить дополнительные документы для идентификации личности.

Об этом пишет RT со ссылкой на «Эспрессо TV».

«Определённое количество документов было утеряно во время событий, которые там происходят, нет возможности идентифицировать личность по форме №1. Есть постановление Кабмина, которое рекомендует проводить дополнительную идентификацию», — сказал Полищук.

По его словам, для получения заграничного паспорта, людям надо будет дополнительно предоставить свидетельство о рождении, либо военный билет или другие документы. Всё это необходимо показать помимо украинского паспорта, идентификационного кода и старого загранпаспорта.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко призвал ввести ограничения, которые не позволят жителям Донбасса ездить без виз в Европу. При этом глава представительства Евросоюза на Украине Хуг Мингарелли заявил, что Киев должен выдавать биометрические паспорта жителям Донецкой и Луганской Народных Республик.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом официально вступил в силу в ночь на 11 июня. При этом права на работу в Евросоюзе безвизовый режим не дает.

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Не показали, потому что чепуха

Почему не осветили то, что происходило? Да потому что это не достойно внимания вообще.



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Новости Украины: Более 2,5 тысяч украинцев воспользовались режимом безвиза с ЕС за двое суток

Более 2,5 тыс. украинцев пересекли границу со странами Евросоюза почти за двое суток, об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

«По состоянию на 18:00 2555 украинцев воспользовалась безвизом. В целом по биометрическим паспортам более 20 тыс. граждан Украины пересекли границу. Если сравнивать цифры, то существенного увеличения количества людей мы не видим. За 10—11 июня здесь вообще нет увеличения, так как на выходные пассажиро-транспортный поток снижается. В общем, динамика роста пассажиро-транспортного потока — примерно на 7%. Динамику мы ещё будем изучать», — сказал Слободян .

Также он отметил, что ситуация на пропускных пунктах спокойная и контролируемая.

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«ЕС заменил коммунизм»: кому на самом деле нужен безвиз. «Вести», Украина

Праздник безвиза: четверть миллиона евро и разнарядки для учителей

Для президента «безвиз», как успешно завершенный проект – де-факто старт кампании, на которую уже брошены немалые ресурсы. Правда, то, как сгоняли народ на празднование «перемоги» и риторика Петра Порошенко говорит, по мнению экспертов, о том, что строится «новый коммунизм».

Почем кампания

Информкампания, поясняющая ценность безвиза, включала в себя множество компонентов: это как ролики на ТВ (комментарии экспертов, объясняющих, что дает либерализация визового режима простому украинцу) и «безвизовые счетчики» на каналах и сайтах, так и билборды во всех крупных городах. Кампанию вели несколько организаций, среди них – «Европа без барьеров» и Change Communications, работавшая по заказу посольства ЕС в Украине. «Мы устроили конкурс на проведение кампании. Все техзадание – сайт, видеоролики (в т.ч. с участием посла ЕС в Украине Хьюга Мингарелли), плакаты, публичные мероприятия прописали мы, они – предложили идею воплощения. А наполнение сайта утверждали официально структуры ЕС, — пояснил «Вестям» пресс-секретарь диппредставительства Давид Стулик. – Стоимость всего проекта – менее четверти миллиона евро».

Важный момент: глава организации Change Communications Иветта Деликатная одновременно является замминистра информполитики. Подключение «Минстеця» к, казалось бы, чисто информационной кампании «безвиз» эксперты не считают случайным.

«Невооруженным взглядом видно, что президент хочет превратить ситуацию в свое личное достижение. В центр мероприятий ставят именно президента, а не, скажем, вице-премьера по евроинтеграции», — заметил политолог Алексей Якубин.

«Ход с безвизом – эффективная технология, ведь тема вовлекает множество людей», — говорит политтехнолог Алена Сибирякова. – Риск в длительности кампании: обычно самый большой лаг у украинских технологов 3 месяца, после чего тема забывается и сменяется другой. А тут удерживать ее придется в течение минимум полутора лет». К слову, длительность кампании подтвердили и в посольстве ЕС: по словам Давида Стулика, тему «безвиза» продолжат рисками от торговли людьми и нелегального трудоустройства.

Следы Минстеця

Интересный момент: кампания по размещению «безвизовой» рекламы на внешних носителях исходила от Мининформполитики. «Мы обратились к обладминистрациям, чтобы они разместили необходимое количество плакатов», — сообщил замминистра Артем Биденко «Вестям». Обычная цена на ситилайт в Киеве составляет 7-11 тыс грн в месяц (билборд обойдется в среднем в 10 тыс/мес). «Но рекламные агентства обычно проводят такие кампании бесплатно, в рамках социальных квот, а это 5-20% от всех площадей, — пояснил нам специалист по коммуникациям Даниил Ваховский. – Причем, обычно квоты на «социалку» выбираются под президентские проекты, часть остается на правительственные. А делается это в ущерб по-настоящему важным вещам, например, борьбы с туберкулезом или СПИДом».

При этом, по оценке главы Ассоциации производителей и заказчиков социальной рекламы Игоря Бабия, подобная кампания должна длиться в течение максимум двух месяцев. «Она уже охватила целевую аудиторию, и показала эффективность – те, кто интересуется поездками, уже получили информацию. Для целей кампании достаточно будет еще максимум полутора месяцев», — считает Бабий. «Но реклама не конкретизирует, что людям все равно необходимы значительные средства на поездку – кампания может иметь негативную реакцию у тех, кто поехать не сможет, а это более половины населения», — предупреждает Ваховский.

В большинстве регионов власти отреагировали на просьбу Мининформа, разместив сотни плакатов вдоль оживленных трасс. Но были и противники: при оформлении деталей размещения плакатов в Луцке возник скандал – исполком горсовета не согласовал бесплатное размещения бордов под маркой «социальная реклама». «Я не считаю это рекламой, — сказал «Вестям» и.о. мэра Луцка Игорь Полищук. – Социальная реклама должна призывать совершить какое-либо действие или воспользоваться услугой, это может быть информация о благотворительном проекте или призыв собрать средства на благотворительность. А к чему призывает людей лозунг «Без виз»? Это, скорее, политическая агитация».

«ЕС заменил коммунизм»

То, что информационная кампания шла по административной линии, подтверждают и рекламщики из Одессы. Обладминистрация привлекла к этой кампании фирмы, которые уже раньше печатали образцы социальной рекламы. Плакатов сделали немного, порядка двух десятков, но разместили их в местах с наилучшим обзором. Таким образом, получили охват на весь город», — рассказал «Вестям» представитель одесской фирмы.

Показательно, что «массовку» на посвященный безвизу концерт на Европейской площади в субботу вечером могли собирать в «добровольно-принудительном» порядке. В Интернет анонимно выложили «факсограмму»-разнарядку на посещение «культмассового мероприятия «БЕЗВИЗ» при участии президента», в которой от директоров школ потребовали отправить на концерт по два представителя. Печерская райадминистрация выступила с опровержением, но потом появилась информация о том, что в массовку «погнали» и курсантов военного института Университета им. Шевченко.

«Если судить по авто с литовскими номерами, мы давно в Европе, а если по разнарядкам по школам – то все еще в СССР», — пошутил в Фейсбуке банкир и экс-нардеп Василий Горбаль.

«Показуха для создания «всенародной эйфории» напоминает застой и эпоху Леонида Брежнева – не имея иной идеологии, власть пытается построить «совок», сменив имена и цвета, — считает политтехнолог Андрей Золотарев. – Вызывает вопрос и главный посыл, сказанный президентом на этом мероприятии: «прощай, немытая Россия». То есть речь не о пользе для людей, а о том, чтобы дальше от Москвы… ».

«На самом деле, евроинтеграцией просто хотят заменить идею коммунизма, светлого идеального будущего, которое вот-вот наступит. А сами по себе методы остались по форме большевистскими – массовость, народный «одобрямс» и концертики, — согласен Якубин. – Увы, но для президента это – единственная положительная повестка, которую возможно показать за три года правления».

Тарас Козуб, Анастасия Рябоконь, «Вести», Украина

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Обезумевшие украинцы штурмуют польскую границу (ВИДЕО)

Граждане Украины выстроились в огромные очереди на границе с Польшей после введения безвизового режима с Евросоюзом. Очевидец опубликовал видео, запечатлевшее давку, устроенную его соотечественниками на КПП. «Позор на границе Шегини — Медика (пограничный переход между Украиной и Польшей — прим. «Русской Весны»)! Уверенно Шагаем в Европу!», — прокомментировал он кадры столпотворения. Читайте также: «Недолго музыка играла»: Украину предупредили о закрытии безвиза

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