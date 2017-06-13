Необычные и целебные свойства воды. Вода живая и мёртвая
Вода является одним из загадочнейших веществ на Земле. Современная наука многого не знает о ней, в том числе и о природе ее происхождения. Вода различна по своим физико-химическим свойствам, проявляя различные отношения к растительному и животному миру, давая им жизненную энергию или отбирая ее у них.
С древних времен хорошую воду люди искали по наличию могучих многовековых деревьев, обустраивая рядом с ними поселения в расчете на свою длительную жизнь и крепкое здоровье. Письменные источники различных народов планеты упоминают о необычных целебных свойствах воды и иных жидкостей, заживляющих раны, избавляющих от болезней, продлевающих жизнь, делающих ее вечной. По мнению ученых, вода сохраняет память о веществах, которые в ней некогда были, и может стать живой или мертвой в зависимости от этого.
Где же найти живую или мертвую воду? Действительно ли живая вода обладает полезными свойствами? И что говорит наука о чудодейственных эликсирах на основе простой воды. В чем сила воды?
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Позволю себе добавить – https://www.youtube.com/watch?v=81De5wxKakI (структура воды, наши слова и мысли)
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Вода это дипольная структура способная менять свои свойства от химических веществ и электромагнитного воздействия.
При переходе в различные агрегатные состояния способна изменять свои свойства, при возвращении в жидкое состояние, тоесть структурировать по другому молекулы.
Обладающая рядом уникальных свойств вода тем не менее одно из самых простых веществ во вселенной жизнеобразующая субстанция.