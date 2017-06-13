Нечестные игры на чужой земле

«Помогите нам справиться с беззаконием, которое творится с нашей землей!» Открытое письмо с таким призывом, адресованное Президенту Российской Федерации Путину В. В., Генеральному прокурору Российской Федерации Чайке Ю. А., губернатору Краснодарского края Кондратьеву В. И. и прокурору Краснодарского края Табельскому С .В. (имеется в распоряжении редакции «СП»). Под обращение около 140 подписей собственников земельных долей, расположенных в Раздольненском сельском поселении Кущевского района.

Начиная с 2014 года, которому предшествовали памятные события о раскрытии правоохранительными органами преступлений банды Сергея Цапка, банкротстве ООО «Артекс Агро», в аренде которого находились земли жителей Раздольненского сельского поселения Кущевского района, и нескончаемые смены арендаторов, собственники, наконец-то, зажили спокойно. Передав свои земельные наделы в аренду ООО «Агрокомплекс Кущевский», пайщики впервые за многие годы стали получать все, что предусмотрено договором аренды. «Первое, что сделал арендатор, — пишут раздольненцы, — погасил все долги перед нами предыдущих горе-арендаторов,. пошел навстречу нашим пожеланиям и значительно увеличил размер арендной платы,. взял на себя расходы по уплате налога на землю, подоходного налога, предоставляет услуги по вспашке огородов, оказывает материальную помощь семьям».

Бабушкина тень

Казалось бы, в селе воцарился порядок. Семейные бюджеты селян стали пополняться. Каждый собственник земельных наделов уже получал по 3000 кг зерна, 100 кг сахара, 50 кг муки, 30 л масла растительного. Появилась уверенность, что урожай на личном подсобном хозяйстве, без которого на селе в столь трудное время не прожить, будет выращен, а в семьях будет достаток. Но нет.

С прошлого года над ухоженными полями «Агрокомплекс Кущевский» стали сгущаться тучи. Как пишут селяне, гром грянул в июле 2016 года. В Раздольное, на территории которого расположены земли крестьян, в сопровождении группы быстрого реагирования Специализированного отдела по организации оперативного дежурства, причем сотрудники ГБР были в масках и с автоматами, прибыли судебные приставы-исполнители межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств УФСПП по Краснодарскому краю. Они-то и сообщили, что сельхозпродукция, выращенная арендатором на земле Раздольного, арестовывается по исполнительному производству в пользу Данько Анны Ивановны и передается на ответственное хранение ООО «АгроКонцерн «Каневской».

«Мы стали узнавать, — пишут собственники, — что это за предприятие, и выяснилось, что оно входит в группу компаний «Концерна Покровский». Недоумевают авторы письма и по поводу неизвестно откуда взявшейся в составе их земель Анны Данько и по каким-таким причинам у загадочной личности вдруг оказалось более 2 тыс. га земли.

«Никогда ее не видели, — утверждают раздольненцы, — и знаем только, что это некая бабушка, которой почти 90 лет».

Еще больше удивила их бабушка, когда в 2016 году от нее в отношении земли, арендованной «Агрокомплекс Кущевский», посыпались всевозможные иски в суд. Требования истца были самыми разными: старушка то пыталась взыскивать по 200 миллионов с арендатора, то желала получить на хранение урожай, выращенный земле Раздольного, а то и вовсе требовала сменить арендатора. «Причем сама, — цитируем письмо, — никогда документов не подписывает, а все документы от ее имени подписаны неким Кандыбка Алексем Ивановичем». Он «является жителем Ростова, одновременно с ведением судебных дел Данько А.И. представляет интересы в судах „Концерна Покровский“,. который, как мы все понимаем, прикрывается именем 90-летней бабушки, которая, как мы предполагаем, вообще не в курсе того, что происходит» — считают селяне.

За завесой тайны

В марте на сайте «Новая Газета Кубани» была опубликовано видеоинтервью Данько Анны Ивановны под названием «Миллионерша без миллионов» (от 24.03.2017).

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Данько: Еще когда работал совхоз, нам дали уже паи. В общем, нам уже дали, делили эти паи. Вызвали, дали нам сертификаты, что у нас паи, потому что у нас пять отделений, кому на каком отделении. А потом уже наши паи перешли к Цапкам, 1-ое отделение.

Корреспондент: Как это? Вот так взяли и перешли, что ли?

Данько: Нет, они как бы в аренду их взяли.

Корреспондент: То есть, к вам пришли и говорят: «Анна Ивановна, давайте нам в аренду землю!?»

Данько: Кто у нас спрашивал. Кто там спрашивал… Они там все оформили, а только нас вызвали, и сказали: «Вот вам документы, что мы у вас взяли паи».

Корреспондент: Вот Вика* к вам пришла и говорит: «Анна Ивановна можете вот, забрать обратно свои паи, да и еще вот и компенсацию». Она вам разъяснила все, вы все поняли, да?

Данько: Ну как. Вы имеете ввиду за эту, большую землю?

Корреспондент: Да. Да. То есть, Вы ей доверяете? Вот Вика все правильно делает?

Данько: Просто она сказала, что это на время. Потому что, эта земля бесхозная. А мои паи, как раз, ну мои лично паи к этой земле приложены. И вот она сказала, ну на время месяца на три, а потом мы решим, потому что они бесхозные. Ну и не получилось 3 месяца заварили вот эту кашу и пошло-пошло. И сами знаете, где Вика очутилась.

Корреспондент: Да, да в курсе.

Данько: Вот это так получилось. Я с этих паев ничего не получала. Они мне, ну зачем мне это нужно было. Хотя вот за мои паи там, а то уже грозятся, что и за мои паи не будут ни чего отдавать.

У Данько земли нет. Интересы бабушки, не стесняясь, представляют юристы концерна «Покровский».

«Мы рискуем опять остаться без арендной платы, а наша земля — попасть в руки недобросовестных арендаторов!» — взывают о помощи к первым лицам страны владельцы паев.

Во все колокола

Неоднозначная ситуация, в которой поневоле оказались собственники земель, арендованных «Агрокомплекс Кущевский», уже неоднократно была освещена на страницах средств массовой информации, в том числе федеральных. Вот как обстоятельства дела, к примеру, оценивает «Российская газета»:

— Примерно через месяц на юге России начнется уборочная кампания. Однако в главной житнице страны, Краснодарском крае, агропроизводители замерли в недобром ожидании. Объясняется это просто: и средние агропредприятия, и фермеры, и даже рядовые владельцы паев напуганы идущим в регионе массовым отъемом земель. Многие фермеры заняты не подготовкой к уборке, а судебными тяжбами за свои же поля…

Отъем земли, который сопровождается махинациями, судебными подтасовками и даже физическими угрозами, здесь, к сожалению, становится нормой. Причем подавляющее большинство опрошенных станичников жалуются на одного-единственного «игрока» — концерн «Покровский» из Ростовской области, который несколько лет ведет агрессивную скупку активов в Краснодарском крае.

Многие нашумевшие истории последних лет — банкротство концерна «Маяк» в Ейске, выступления фермеров, резонансное уголовное дело судьи Мартыновой, передел в Кущевской и другие — так или иначе связаны с «Покровским».

— Я регулярно получал из Краснодарского края жалобы от людей, в которых упоминались одни и те же лица: Андрей Коровайко, Сергей Ечкалов и некоторые другие. Проведя депутатское расследование, я выяснил, что все они связаны со скандально известным концерном «Маяк». С этих активов и начинал свой путь в агробизнес «Покровский», — рассказывает депутат Государственной Думы трех созывов Александр Четвериков.

Как писали СМИ, в 2011 году многочисленные активы ООО АПК «Маяк» перешли под контроль ростовского концерна. «Маяк» задолжал Россельхозбанку 25 миллиардов рублей, при этом активы холдинга оценивались в два раза дешевле.

— Тогда к ответственности привлекли руководство «Маяка» и филиала Россельхозбанка. Но истинные бенефициары и выгодополучатели этой схемы, по которой бюджет лишился миллиардов рублей, остались в тени, — продолжает Четвериков.

Так структура, ранее занимавшаяся строительным бизнесом в Ростове-на-Дону, стала крупным игроком аграрного рынка.

Вопрос, останутся ли станичники в числе игроков? Сегодня, вместо выращивания урожая, они ищут защиты от концерна, собирая подписи под открытым обращением к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и в прокуратуру.