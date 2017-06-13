НАУКА “ТОЛЧКОВОГО” УДАРА В ОДИН ДЮЙМ

Физиология и неврология объединяются для объяснения сути знаменитого, "толчкового" удара Брюса Ли.

Забудьте все эти сломанные доски и раскрошенные бетонные плиты. Нет более впечатляющего достижения боевых искусств, чем знаменитый удар Брюса Ли «в один дюйм». С расстояния в один дюйм (2,54 см) Брюс Ли был в состоянии выполнить взрывной удар, который легко сбивал противников с ног. Брюс овладел им, фанаты по всему миру обожали его; а фильм «Убить Билла» позаимствовал. Но если вы, как и мы, отличаетесь любопытством, вы наверняка хотите знать, как он работает.

В то время как биомеханика движений, лежащих в основе мощного удара, конечно, совсем не проста, удар обязан гораздо больше структуре мозга, чем грубой силе.

Описание биомеханики удара Чтобы понять, почему в ударе «в один дюйм» голова намного важнее, чем мышцы, вы должны сначала понять, как Брюс Ли наносит удар. Хотя его кулак преодолевает крошечное расстояние в считанные миллисекунды, удар является сложным комплексом движений всего тела. Джессика Роуз, научный сотрудник Стэнфордского университета, специализирующаяся на исследованиях в области биомеханики, утверждает, что молниеносный удар Брюса Ли на самом деле начинается с ног. «При просмотре удара, вы можете увидеть, что обе ноги Ли выпрямляются за счет быстрого, взрывного их разгибания в коленном суставе», говорит Роуз. Внезапный рывок его ног увеличивает скорость вращения бедер, что, в свою очередь, приводит к наклону вперед плеча его ударной руки. Как только плечо Брюса Ли начинает движение вперед, его рука тут же приступает к работе: молниеносное разгибание руки в локтевом суставе выводит его кулак на ударную позицию. И заключительная деталь: «сжимание кулака непосредственно перед ударом может еще больше увеличить его скорость», говорит Роуз. После того, как удар достигает цели, Ли почти моментально отступает назад. По мнению Роуз, это сокращает время воздействия удара, что приводит к своего рода «сосредоточению» силы и делает удар еще более мощным. К тому времени, как «однодюймовый» удар достиг цели, Брюс Ли смог сосредоточить силу одних из самых больших мышц своего тела в крошечной области. И хотя удар «в один дюйм» основан на взрывной силе многих мышц, Роуз утверждает, что его мышцы на самом деле не являются самой главной движущей силой удара.