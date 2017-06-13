НАУКА “ТОЛЧКОВОГО” УДАРА В ОДИН ДЮЙМ
22:45. 13 июня 2017 Просмотров - 140 Нет комментариев Опубликовал: Кирилл
Физиология и неврология объединяются для объяснения сути знаменитого, "толчкового" удара Брюса Ли.
Забудьте все эти сломанные доски и раскрошенные бетонные плиты. Нет более впечатляющего достижения боевых искусств, чем знаменитый удар Брюса Ли «в один дюйм». С расстояния в один дюйм (2,54 см) Брюс Ли был в состоянии выполнить взрывной удар, который легко сбивал противников с ног. Брюс овладел им, фанаты по всему миру обожали его; а фильм «Убить Билла» позаимствовал. Но если вы, как и мы, отличаетесь любопытством, вы наверняка хотите знать, как он работает.
В то время как биомеханика движений, лежащих в основе мощного удара, конечно, совсем не проста, удар обязан гораздо больше структуре мозга, чем грубой силе.
Описание биомеханики удара
Чтобы понять, почему в ударе «в один дюйм» голова намного важнее, чем мышцы, вы должны сначала понять, как Брюс Ли наносит удар. Хотя его кулак преодолевает крошечное расстояние в считанные миллисекунды, удар является сложным комплексом движений всего тела. Джессика Роуз, научный сотрудник Стэнфордского университета, специализирующаяся на исследованиях в области биомеханики, утверждает, что молниеносный удар Брюса Ли на самом деле начинается с ног.
«При просмотре удара, вы можете увидеть, что обе ноги Ли выпрямляются за счет быстрого, взрывного их разгибания в коленном суставе», говорит Роуз. Внезапный рывок его ног увеличивает скорость вращения бедер, что, в свою очередь, приводит к наклону вперед плеча его ударной руки.
Как только плечо Брюса Ли начинает движение вперед, его рука тут же приступает к работе: молниеносное разгибание руки в локтевом суставе выводит его кулак на ударную позицию. И заключительная деталь: «сжимание кулака непосредственно перед ударом может еще больше увеличить его скорость», говорит Роуз. После того, как удар достигает цели, Ли почти моментально отступает назад. По мнению Роуз, это сокращает время воздействия удара, что приводит к своего рода «сосредоточению» силы и делает удар еще более мощным.
К тому времени, как «однодюймовый» удар достиг цели, Брюс Ли смог сосредоточить силу одних из самых больших мышц своего тела в крошечной области. И хотя удар «в один дюйм» основан на взрывной силе многих мышц, Роуз утверждает, что его мышцы на самом деле не являются самой главной движущей силой удара.
«Мышечные волокна не определяют координацию», говорит Роуз, «а координация и синхронность являются наиболее важными факторами таких движений, как удар «в один дюйм».
Поскольку удар происходит за такой короткий промежуток времени, Ли должен успеть синхронизировать каждую его часть – движение бедер и поясницы, разгибание колен, а также вывод вперед плеча, разгибание локтя, и движение запястья - с невероятной точностью. Кроме того, каждый сустав в организме Ли имеет свой момент максимального ускорения, и, чтобы наполнить удар максимальным эффектом, Ли должен наложить свои движения таким образом, чтобы периоды максимального ускорения каждого из суставов следовали непосредственно один за другим.
Таким образом, все дело в координации. А тут не обойтись без неврологии.
Неврология боевых искусств
В исследовании 2012 года Эд Робертс, нейробиолог из Имперского колледжа в Лондоне, сравнил силу удара (с расстояния в чуть менее 2-х дюймов) двух типов людей: тех, кто занимается каратэ, и физически здоровых людей с аналогичной мышечной массой, которые не занимаются боевыми искусствами.
"Первое, что мы обнаружили, было то, что каратисты могут бить намного сильнее, чем обычные, нетренированные люди. Конечно, за такое исследование Нобелевской премии не получить", говорит он. Но Робертс также обнаружил, что разница в силе ударов самих каратистов не объяснялась различной мышечной массой. Данные датчиков движения показали, что удары, которые синхронизируют моменты пикового ускорения в одном сложном движении – как удар Брюса Ли - были наиболее сильными.
Когда Робертс изучил данные сканирования мозга участников исследования, он также обнаружил, что сила и координация ударов каждого участника была непосредственно связана с микроструктурой белого вещества - вещества, которое управляет связями между клетками мозга - в той части мозга, которая называется дополнительной моторной корой головного мозга. Это важно, потому что эта область мозга отвечает за координацию между мышцами конечностей, которые используются для нанесения ударов в ближнем бою. Измененное белое вещество приводит к повышению количества или сложности связей между клетками в этой области головного мозга, что может повысить способность бьющего к синхронизации своих движений, по мнению Робертса.
Итак, один из секретов Брюса Ли кроется в наличии более развитой благодаря тренировкам части головного мозга, отвечающей за координацию, однако это нисколько не умаляет величие его удара «в один дюйм». Брюс Ли обязан наличию более развитого головного мозга (как и наличию развитых мышц) многим годам усердных тренировок. Робертс говорит, что причина изменений в белом веществе у участников исследования кроется в понятии нейропластичности - способности мозга к полному перепрограммированию для того, чтобы справиться с новыми требованиями. Чем больше каратисты практикуют скоординированные движения, тем выше скорость адаптации белого вещества в дополнительной части двигательной коры их головного мозга.
Конечно, нейропластичность снижается с возрастом, так что лучше начинать молодым. Но, как говорится в древней Китайской пословице, "Лучшее время, чтобы посадить дерево, было 20 лет назад. Следующее лучшее время - сегодня".
https://kungfu-project.ru/blog/martial-arts/item/556-oneinchpunch