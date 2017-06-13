Суд Западного Йоркшира в Великобритании вынес приговор гражданским супругам, которых уличили в секс-оргии с участием домашнего животного. 64-летний Майкл Смит снял на видеокамеру, как его 55-летняя сожительница Гвен Керр вступила в половую связь с его псом породы бульмастиф. Сделанный ролик Смит опубликовал в интернете, пишет The Daily Mail .

По решению британской Фемиды Смит и Керр не будут отбывать тюремных сроков. Мужчине назначили наказание в виде 12 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год. Такой же условный срок получила и Керр.

"Больше не делайте этого", - назидательно произнес судья Джеймс Спенсер, обращаясь к осужденным зоофилам.

Как следует из материалов уголовного дела, 27 мая 2016 года житель Дьюсбери Майкл Смит разместил в соцсети видеозапись того, как его гражданская жена совокупляется с бульмастифом.

В комментариях к ролику Смит выразил притворное опасение, что его сожительница нездорова.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что именно Майкл подстрекал женщину к зоофилии. Кроме того, мужчину признали виновным в изготовлении и распространении порнографических материалов. За это Смиту грозило наказание в виде двух лет лишения свободы.

Во время суда Майкл заявил, что снимал сцену секса с собакой, поскольку был уверен, что Керр употребляла перед этим наркотики. Мужчина хотел проучить ее за это. Майкл также отметил, что якобы не получал никакого сексуального удовольствия от увиденного извращения.

Присяжные не поверили этим объяснениям, просмотрев оба снятых четырехминутных ролика.

Известно, что ранее Майкл Смит уже был судим 10 раз за 40 преступлений.

Добавим, что менее месяца назад британская пресса писала об аналогичном судебном разбирательстве. Тогда приговор был зачитан 66-летнему жителю городка Эведон (Линкольншир) Дэниэлу Гэллуэю и его 64-летней жене Кэрол Баудич.

По данным следствия, в течение трех лет супруги устраивали сексуальные оргии с участием животных, а точнее, собак. Инициатором подобных "развлечений" был муж. Насмотревшись порно в интернете, он спросил супругу, не хочет ли она повторить увиденное.

Когда та согласилась, мужчина помог ей вступить в сексуальную связь с тремя кобелями - сенбернаром по кличке Оскар, лабрадором по кличке Барсук и овчаркой по кличке Рокки.

Свои сексуальные забавы супруги-зоофилы снимали на видео. Впоследствии записи обнаружила полиция, которая вышла на след пары, расследуя другое дело. Также во время обыска в доме пенсионеров была обнаружена детская порнография и другие запрещенные изображения.

Гэллуэй был приговорен судом к тюремному заключению на один год. В течение 10 лет он также будет зарегистрирован в базе данных полиции как сексуальный преступник. Его жена отделалась более мягким наказанием. Ее приговорили к 12 месяцам общественных работ.

Источник: http://www.newsru.com/crime/08jun2017/sxbullmastiffuk.html

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