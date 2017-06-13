На фундаменте ельцинизма можно построить разве что крематорий

И такие заявления будут звучать еще долго. Примерно раз в полгода из небытия вдруг является Горбачев, что-то произносит, потом заползает обратно в раковину. И тут же поднимается крик о том, какой Горбачев нехороший, как он все развалил! Тем временем караван продолжает идти прежним курсом.

Константин Семин : Среди нас еще немало тех, кто жил в 90-е. Но число тех, кто умер или не родился в 90-е, как мы знаем, измеряется миллионами. По отношению к ним, конечно, это заявление Ельциной звучит кощунственно. Только странно обвинять бабушку в том, что она говорит такие вещи. Бабушка защищает дедушку. Она была бы плохой женой, если бы этого не делала, не защищала окружение Ельцина, самых близких к нему людей. А вы что — ожидали, что они бросятся посыпать голову пеплом? Нет, конечно.

Вопрос : Накануне 12 июня вдова бывшего президента России Наина Ельцина назвала 90-ее годы святыми. 12 июня еще недавно считался "праздником независимости" – государствообразующим днем ельцинской России. Сейчас, когда дети на митингах кричат осанну бывшему президенту, в Екатеринбурге успешно функционирует "Ельцин-центр", что нам ждать от всего этого, новые "святые годы" уже с Алексеем Навальным?

Тем временем подрастают люди, которые не в состоянии ответить на вопрос, а что вообще случилось в 90-е и чем 90-е отличаются от 80-х? У многих детей, которых лидер пубертатной буржуазии Навальный выводит протестовать против буржуазного нашего руководства, вообще нет никаких знаний, тем более исторических. В этом году, кстати, впервые из школ выпускается поколение, которое 90-е не застало совсем.



То есть для них даже новогоднее прощание Ельцина, все эти наши шутки про "мухожука" – это мем, который они даже оценить не в состоянии. Но именно это поколение, закончившее школу, завтра поступит в университеты, а потом начнет постепенно занимать какие-то позиции в жизни.



Наша система образования уже не является советской. Она ельцинская. И вот для сегодняшних детей ельцинизм он не в "Ельцин-центре", он начинается в школе. А еще — на телевидении, в средствах массовой информации и пропаганды.



Этот медийный ельцинизм обслуживает интересы тех, кто победил вместе с Ельциным – нашей буржуазии, компрадорской и не компрадорской, интересы всей этой плесени, образовавшейся там, где были советские промышленность и сельское хозяйство.

В Москве, например, есть Московский бизнес-университет на Ленинградском проспекте. При входе вы увидите портреты Ельцина, Горбачева, Буша. Ректором этого университета долгое время был Гавриил Попов, сочинявший в свободное время монографии о Власове. (Неспроста же в "Ельцин-центре" продвигают идею реабилитации Власова — в сущности, идеологию буржуазии, либерально-демократическую платформу, замешанную на национализме.



Эту рыночную власовщину большевики били дважды — в 17-м и в 45-м, но в 1991-м она вернулась. В том числе в виде таких университетов.) Рядом с портретами Ельцина и Буша — анонсы лекций какого-нибудь Дворковича, Шувалова, Прохорова.

Тут нет противоречия, насекомые из 90-х заботятся о своем воспроизводстве, опыляют следующие поколения. Мы уже имеем дело не с исходной маткой, а со многими поколениями термитов — прожорливых и эгоистичных.

Нам в "Последний звонок" пришло письмо одного студента. Он пишет: "Чему вы изумляетесь? Мои сверстники, не заставшие 90-е, сдавали все экзамены по книжкам, где утверждается, что рыночная экономика это благодать, а социализм — ад. В учебниках — все те лозунги, под которыми уничтожался СССР: приватизация, рыночная экономика.



Альтернативы нет, ее даже не упоминают". Начитавшись, дети потом выходят в реальную жизнь, и у них происходит "разрыв шаблона". Несоответствие идеального образа ельцинизма и его реальной физиономии. По сути-то дети просто хотят, чтобы все было как в книжке – мудрая рыночная экономика и животворящая конкуренция, а видят коррупцию, круговую поруку и непотизм. Значит, что надо делать? Правильно! Надеть на шею кроссовки и выйти вслед за борцом за правильный капитализм против неправильного капитализма.

Ельцинизм вырастил себе могильщика – подростка. С таким же ельциновским воспитанием, как он сам, но идеалистически настроенного, такого, который требует, чтобы все было по-настоящему, "по-ельциновски", а не так, как сделали те, кому Ельцин уступил лыжню в 1999 году.



Вопрос: Но разве культ Ельцина исторически не неизбежен, в конце концов, он, так или иначе, основатель современной России?

Константин Семин: Культа Ельцина в России, конечно, никогда не будет. Не стал же, например, Столыпин культовым героем. Сколько бы ни лили в некоторых тусовках по нему слезы, такие люди по-прежнему находятся в жалком меньшинстве. А вот Сталина с Лениным буржуазная пропаганда обливает грязью день и ночь. И что? Оба — самые популярные в народе исторические деятели.



Впрочем, образование деградирует так стремительно, что через какое-то время никто не будет знать ни кто такой Ленин, ни кто такой Сталин, ни кто такой Ельцин. Кто такой Колчак, не знают уже сейчас, хотя ему мемориальные доски устанавливают и памятники. Установка памятников, публичное пускание слез, открытие музеев – это всего лишь конвульсивные попытки буржуазии забетонировать тот экономический и общественный уклад, который был создан Ельциным.

Они хотят себя воспроизводить, да, но с другой стороны созданная ими система деградирует так быстро, что не в состоянии воспроизводить память о своих создателях. Система Ельцина просто сама себя забывает.

Зато в этом болоте начинают бродить те же самые дрожжи, что и в любом буржуазно-капиталистическом обществе. Дети могут не знать, кто такой Ельцин, кто такой Сталин или Ленин, но они неизбежно будут подчиняться тем же самым законам, которые в свое время обрушили царскую Россию, создали на ее месте Советское государство.



Это, кстати, вовсе не значит, что Советское государство неизбежно и закономерно возникнет снова. Это значит лишь то, что действуют те же самые противоречия, которым наплевать, помнят люди о Ельцине или о Ленине.

Вопрос: А разве исторический миф об "основателе демократического государства" требователен к уровню образования? Разве для восприятия мифа недостаточно яркого комикса? Есть же, в конце концов, в США комиксы о Линкольне, например, который сражается с упырями. Вот и у нас будет Ельцин против каких-нибудь упырей, и такое съедят, разве нет?

Константин Семин: Съедят, но знания о Ельцине ведь у них не появятся. Ельцин просто станет для детей очередным Бэтманом. Но принесет ли это ему армию убежденных сторонников и защитников его идей? Ельцин станет таким же ходовым товаром, как любая матрешка с Арбата. Хотя он ей и при жизни уже стал.

Вопрос: Государству тоже ведь нужна какая-то опора идеологическая. На фундаменте ельцинизма что-то можно построить крепкое и долговечное?

Константин Семин: Да, крематорий. Хоспис уже построили.

Вопрос: Сейчас много говорят о новой молодежной политике, и при этом, с одной стороны, государство пытается предпринимать какие-то шаги, чиновники заговорили о том, что это станет частью программы президентских выборов, но, с другой стороны, в "Ельцин-центре" хвастаются, что за год их посетило несколько десятков тысяч детей. Можно ли это назвать борьбой за умы, если да, то как-то странно она идет? Сами с собой борются? О чем все это говорит?

Константин Семин: Это говорит лишь о том, что "Ельцин-центру" ассистирует вся система образования. Я знаю, что в "Ельцин-центр" из-под палки гонят тысячи школьников. Можно всем вместо новогодних подарков дарить билеты в "Ельцин-центр", но результата не будет.

"Единоросс" Сергей Никонов проводит экскурсию в "Ельцин-центре"

Вопрос: Нужен ли адекватный ответ на это со стороны общественности, со стороны СМИ, и каким он должен быть, не только по сути, но и по формату? Искать новый язык в медиа?

Константин Семин: А какой ответ? Спорить до одурения в эфирах ток-шоу? Так же, как нас заставляют спорить по поводу закрытия Мавзолея. Это же распыление внимания.

Можно негодовать по поводу того, что Ельцин плохой и алкоголик, а можно объективно и жестоко анализировать сложившуюся сегодня ситуацию, разбирать причины крушения СССР, победы контрреволюции, и работать над пониманием, что без восстановления социалистического общества, без возвращения под контроль народа средств производства мы продолжим катиться вниз по дороге, которую наметил Ельцин.

Разумеется, при этом нужно стараться быть доступным и понятным для нового поколения, использовать понятные для молодых людей речь и формат, но самым доступным преподавателем, как я часто говорю, всегда выступает жареный петух.



Безотносительно к ужимкам пропагандистов, новым форматам и комиксам, дети будут приходить в себя, взрослеть, умнеть. Потому что это им предстоит быть выгнанными с работы. Потому что это им предстоит рожать детей и отправлять их в школу. Ельцинизм каждый ощутит на своей шкуре. Уже ощущает. Ну а то, что средства агитации принадлежат правящему классу – этим странно возмущаться.



Они для того и передавались из общенародной собственности в частную. Так всегда и бывает. Ельцинская контрреволюция начиналась с того, что Центральное телевидение СССР по кусочкам было передано "демократам", а какая-то часть — сразу приватизирована. Так вообще-то появилось НТВ.

Митинг подростков возле "Ельцин-центра" 26 марта

Вопрос: 12 июня Навальный, выводя детей на улицы, таким образом изображает, или, как говорят в интернете, косплеит Ельцина?

Константин Семин: Абсолютно. Складывается ситуация, когда юный Ельцин восстает против старого Ельцина, но понимания этого нет и не будет у молодежи, потому что они так же очарованы, как и молодежь на Украине. Сколько угодно можно плеваться в сторону Киева: "Ах, они на Майдане плясали, безобразники!". Но у нас-то точно такое же самое бревно, в том же самом глазу, и если продолжать в том же духе, то и у нас долбанет так же!

Вопрос: Навальный может повторить путь Ельцина?

Константин Семин: Противоречия между крупной и средней буржуазией, которой ангажирован Навальный, и приближенной к системе олигархией будут нарастать. В какой-то момент, я не исключаю, эта мышка, которую, как некоторым кажется, выпустили, чтобы имитировать борьбу, уводить людей в сторону, чтобы, как некоторые фантазируют, придать легитимность чему-то, окажется в состоянии откусить голову кошке.