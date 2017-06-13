При рассматривании некоторых творений природы невольно закрадывается подозрение — а природа ли это сделала? Естественное появление отдельных образований попадает под сомнение, потому что ни одно исследование не может доказать их “обычного” происхождения.

Как бы это ни прозвучало, но отследить путь некоторых аномальных природообразований можно по мифам и легендам стран, в которых они находятся. Например, “мост”, который соединяет остров Шри-Ланку и полуостров Индостан: местные жители и некоторые представители ученого мира полагают, что он был создан во времена великих войн, в которых участвовали боги. Разубедить их в том, что перешеек, состоящий из небольших коралловых островков и отмелей, появился естественным путем — нереально.

Путь первого человека

Житель Шри-Ланки может спокойно пройти на материк. Пример — даже не абориген, который изучил остров вдоль и поперек, а режиссер из России, Александр Волков. В 2009 году он снял документальный фильм “Мост Рамы”. Рассказать есть о чем: юго-восток Индостана и северо-запад Шри-Ланки связывает непонятного происхождения возвышение. Оно поднимается с морского дна на поверхность, и делит воды на две части, разграничивая Полкский пролив на Бенгальский и Маннарский заливы. Удивительно видеть разный цвет воды по обе стороны “моста” — сероватые, мутные бенгальские волны так отличаются от прозрачно-изумрудных маннарских!

Размеры сооружения впечатляют: ширина варьируется от 1,5 до 4 км, а длина — примерно 50 км. Кораллово-песчаная дуга соединяет острова Памбан и Маннар, но тот, кто решит по ней пройтись, будет вынужден столкнуться с небольшими препятствиями, и выйти “сухим из воды” у него не получится: на некоторых отрезках мост находится во власти моря, и преодолевать такие участки придется по пояс в воде. Из серьезных преград любитель путешествий может встретиться только с проходом Памбас: там сильное течение. Однако и здесь можно обойтись малой кровью, при условии, что путник хорошо плавает.

Но это сейчас. Вплоть до 1480 года это была вполне полноценная переправа, числящаяся на арабских картах того времени, благодаря которой велась торговля между островом и материком. Но из-за сильнейшего землетрясения и цунами, которые за ним последовали, часть моста была изрядно потрепана, а местами и разрушена до основания. Восстанавливать его было слишком трудозатратно, и в таком положении он остался до нынешнего времени.

Интересно, что создание моста приписывается героям сразу нескольких религий. У мусульман он зовется “мостом Адама”: считается, что когда первочеловек был изгнан из Рая, то опустился на землю именно в районе Шри-Ланки. На острове есть даже одноименный пик: по легенде, там Адам простоял 1000 лет. Из-за этого в скале остался отпечаток его ступни, размером 1,62х0,76 м. Когда срок самобичевания подошел к концу, Адам выстроил переправу и ушел на материк.

Этот же отпечаток буддисты интерпретируют по-своему, называя его следом Будды, который пришел на остров из Индии. Последователи религии оборудовали над отпечатком открытое место для молений, и считают воду, скапливающуюся в углублении, целебной. У индуистов же этот след принадлежит Вишну, о чем сообщает “Махабхарата”. Другие считают, что это постарался танцующий Шива, а у христиан, не собирающихся уступать авторство над уникальным творением, в его создании принимал участие апостол Фома.

Из всех “авторских патентов” можно уяснить только одно: ни один из вышеуказанных персонажей не создавал этот мост, потому что никто из его последователей не может сказать, когда и как это происходило. Только в мифах индуистов можно найти довольно подробное описание соответствующих событий.

Нала и Нила: герои “Рамаяны”

“Рамаяна” описывает события, произошедшие в мире богов в эпоху Трета-юги, много тысячелетий назад. Красавица Сита, жена Рамы, была похищена предводителем демонов. Царь ракшасов собирался сделать ее своей женой, но увы — не все шло по плану демона. Равана был проклят, и поэтому не мог принудить Ситу выйти за него замуж — если бы такое произошло, то он умер бы в ту же секунду. Поэтому демону пришлось примерить роль пылкого влюбленного, и долгое время ухаживать за красавицей. Сита же не собиралась менять ненависть на благосклонность, да и где это видано — при живом любимом муже соглашаться на брак с десятируким и десятиголовым ракшасом, хоть и царем? Потому каждый оставался при своем: Равана злился, но уговаривал, а Сита выслушивала, но все так же отвечала отказом. Она ждала Раму.

Очередное воплощение Вишну, царь Айодхьи, не собирался сидеть и ждать, пока жена сама к нему вернется. Рама собрал войско. Весьма разношерстная получилась армия: Рама и Лакшмана попросили помощи у своего друга Ханумана — и обезьяны во главе с царем стали основной ударной силой. И вот они уже на берегу пролива. Как достичь острова, на котором подлый демон удерживает Ситу? Конечно, будучи богом, Рама, может, и мог перелететь-перепрыгнуть, а что делать остальным? Виманы, древние летательные аппараты, не дали бы нужного эффекта: простая тактика ведения боя, при которой воздушная операция не проводится без поддержки с земли. Оружие Рамы — стрела Брахмы — хоть и могучее, но тоже не принесет пользы при одиночной атаке. Решено было строить мост: широкий и надежный, чтобы вся армия могла преодолеть пролив без потерь и трудностей.

Сказано — не сделано. Строительство займет кучу времени, не сломает ли Равана за этот период волю Ситы? Не согласится ли узница стать его женой? Волнуется Рама, торопит строителей. И тогда, видя беспокойство царя, подошли к нему два вождя, чьи племена тоже были в армии Рамы. Нала и Нила были весьма шкодливыми отроками — еще юнцами они заработали по проклятию, таская у отшельников священные артефакты и сбрасывая их в ближайшую реку. С тех пор любая вещь, которую эти двое сбрасывали в воду, не шла ко дну и оставалась ровно на том же месте, независимо от течения. Эту способность Нала и Нила и продемонстрировали Раме, который тут же назначил их главными по строительным делам. Со всего войска были выбраны самые могучие бойцы, которым было велено таскать камни и бревна к месту строительства. Нала и Нила укладывали их в воды, засыпали сверху землей, утрамбовывали — и строили настоящий мост. Все, что они укладывали в море, оставалось на его поверхности, и в итоге мост для армии Рамы был готов уже через пять дней. Современным строителям такая скорость и не снилась.

А на другом берегу их уже ждали ракшасы во главе с Раваной. Бой был жестоким, каждая сторона несла огромные потери. Сам же Рама сцепился с Раваной. Он отрубал демону одну голову — на ее месте тут же вырастала другая. Тут-то и пригодилась стрела Брахмы — именно ей Рама убил царя ракшасов. Освободив верную Ситу, он вернулся домой.

Шри Рамараджья — эпоха правления Рамы. Золотое время, всюду счастье, мир и благодать. Но это уже другая история — та эра давно закончилась. А мост, построенный для Рамы, продолжает служить людям до сих пор.

ЮНЕСКО, как следствие шторма

Долгое время в ученом мире шли споры о том, естественное это образование, или все-таки в “Рамаяне” есть доля правды. Особенно этот вопрос взволновал общественность в 2001 году, когда правительство Индии не нашло лучшего места для прокладки нового судоходного канала. Мост решено было частично разрушить. С точки зрения рационализма и экономии это правильное решение: в Памбас открыт доступ только небольшим судам, а вот океанские лайнеры, сухогрузы и прочие, подобные им, должны огибать Шри-ланку, чтобы попасть в нужный порт. Почти 400 км пути, 30 часов мореплавания — не шутки. Верующие и местные священники встали грудью на защиту наследия Рамы, но их тактично отодвинули в сторону и приступили к строительным работам.

… Строители добились того, что большая часть техники попала на ремонтные базы. Ломалось все подряд, по самым банальным и неожиданным причинам. Экскаватор начал рыть канал? Получите и распишитесь: поломка ковша. Пригнали суда с новой техникой? Пожалуйста, шторм, о котором синоптики и не подозревали. Разметает “вражескую” флотилию быстро и с гарантией. Индуисты злорадствовали и потирали руки — Рама защищает творение своих соратников.

Корпорация “Сетуса-мудрам”, заведовавшая строительными работами, вздохнула и ушла восстанавливать силы. Воспользовавшись передышкой, набрало силу движение в защиту моста. По настоянию его активистов, были проведены работы, чтобы выяснить, из чего этот мост состоит. Исследованием структуры занялась GSI — геологическая служба Индии. Были взяты пробы из доброй сотни пробуренных скважин, проведены все возможные анализы. Итог был весьма интересным.

По результатам работы GSI, мост Рамы — аномалия. Он возникает практически из ниоткуда со стороны Бенгальского залива. Нет ни одной естественной предпосылки для его появления. Более того, сам хребет — не что иное, как уложенные на морской песок валуны правильной формы, размером 1,5х2,5 м. Под слоем песка, толщина которого колеблется от 3 до 5 метров, начинается твердый грунт. Из этого следует вывод, что это вовсе не аномалия, а спланированный и построенный объект: готовилось место, насыпалась песчаная подушка, и затем на нее укладывались камни. Активисты отвоевали мост — в 2007 году он был официально признан искусственным творением.

И тогда перед учеными встал другой вопрос. Хорошо, построен. Но когда? В Университете Бхаратидасан считают, что не больше 3500 лет назад. Группа шриланкийских археологов уверена — два миллиона лет. А некоторые исследователи и вовсе решили, что мосту как минимум 17 миллионов лет. И все они сходятся во мнении, что человек не принимал в этом участия. То есть его вполне могли построить участники битвы, описанной в “Рамаяне”, как представители неизвестной ныне цивилизации, или, по другой версии, мост — результат битвы между ариями с материка и лемурийцами с острова. Этакий древний передел территорий, на память о котором остался перешеек.

Есть и еще одна версия, по которой строительство моста — задание для Рамы. Он должен был отрегулировать климат на планете. Где-то там берет свои истоки мировая система течений. Все “настроено”, и действует, как часы — ровно до тех пор, пока человек не пытается “разобраться” и починить то, что и так прекрасно работает. Думаю, что мост Рамы очень вовремя был включен в число памятников всемирного наследия — кто знает, какие катаклизмы могли ждать планету, если бы его разрушили.

Источник: slavyanskaya-kultura.ru