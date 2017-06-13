Кто и как нас предавал в 1990-х годах

Мне очень не хочется верить в эту историю. Я бы с удовольствием воскликнул — такого не могло быть, потому что не могло быть никогда! Все это «происки», «подбрасывание» и инсинуации! Беда в том, что нет у меня абсолютной убежденности в фантасмагоричности ситуации, о которой я прочитал в своё время в The Guardian. Для начала вспомним недавнее прошлое.

…Под занавес советской эпохи совершалось множество глупостей, если не сказать хуже. Достаточно привести пример, как глава КГБ Вадим Бакатин сдал американцам всю подслушивающую систему с таким трудом, установленную в здании нового посольства США на Новицком бульваре в Москве. В ее разработку были «вбуханы» огромные средства, усилия десятков ученых тоже пошли прахом. А уж стратегический проигрыш вообще трудно чем-либо измерить. Возможно, Бакатин надеялся на ответный жест «доброй воли» (или, кто-то сомневается в «прослушке» наших посольств?). Но, увы, новые, «штатские друзья» просто сказали «сенк ю».

Потом «подарки» пошли по нарастающей, либо за чисто символическую плату. Апофеозом процесса стал вывод советских войск из Германии в «никуда». Но даже на этом фоне предложение от 2 июля 1990 года вернуть немцам… Калининградскую область, кажется не просто абсурдным — диким.

«Предложение содержалось в секретной телеграмме, которую прислал в посольство Германии в Москве Гелий Батенин, один из самых высокопоставленных советских генералов в тот период», — пишет корреспондент английского издания Стефан Берджер.

Гелий Батенин с конца 1970-х и до середины 1980-х годов выполнял особые поручения у Сергея Ахромеева, занимавшего в то время пост главы Главного оперативного управления (ГОУ) Генерального Штаба Вооруженных Сил СССР, а затем работал главным военным советником при Министерстве обороны по вопросам контроля за ядерными вооружениями.

В книге Питера Винсента Прая приводится очень о многом «говорящая» характеристика: «Генерал Гелий Викторович Батенин, бывший командующий подразделением межконтинентальных баллистических ракет SS-18. В период, когда он раскрыл информацию о российской ядерной кнопке, занимал пост главного военного советника при министерстве обороны и министерстве иностранных дел по вопросам о контроле над ядерными вооружениями. Батенин являлся самым высокопоставленным, обладающим широкими властными полномочиями представителем России, который публично рассказал о работе российского командования стратегическими силами. Его показания об опасностях, которые несет в себе российская система командования и контроля [над ядерным оружием], представляют особую ценность с учетом его биографии и нашедших неоднократное подтверждение дружеских чувств и честности по отношению к Западу».

Генерала Батенина уже нет в живых, поэтому трудно теперь разобраться, что предлагалось и чего не предлагалось Германии в разгар процесса ее объединения.

К примеру, Михаил Горбачев начисто отрицает существование такой идеи и заявляет, что Батенин не действовал от имени руководства СССР. Интересно тогда, от чьего имени он действовал. От собственного? Дескать, я, такой-то, такой-то, продам Калининградскую область, недорого. Британский журналист тоже сомневается в искренности Горбачева. Вот, что он пишет ещё:

«Его опровержение следует воспринимать с некоторым скептицизмом, так как в 1990 году советское правительство, бесспорно, жаждало получить у Германии миллиардные кредиты. Однако в ФРГ отнеслись к предложению холодно. По некоторым сведениям, ответ Советскому Союзу был в том смысле, что приоритетная задача немцев — воссоединение, а Калининградская область пусть остается проблемой СССР», — цитата The Guardian.