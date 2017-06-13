Фото с МАРСА 2017 в 2K разрешении и в естественном цвете
09:57. 13 июня 2017 Просмотров - 425 Один комментарий Опубликовал: brahman
Фото с МАРСА 2017 в 2K разрешении и в естественном цвете (голубое небо)
Композиция «Brethren, Arise» принадлежит исполнителю Chris Zabriskie. Лицензия: Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/…).
Оригинальная версия: http://chriszabriskie.com/darkglow/.
Исполнитель: http://chriszabriskie.com/
Композиция «Long Note One» принадлежит исполнителю Kevin MacLeod. Лицензия: Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/…).
Оригинальная версия: http://incompetech.com/music/royalty-….
Исполнитель: http://incompetech.com/
Источник: nashaplaneta.su
loading...
На картинке голубое небо, наличие облаков (есть тень от облака) и вообще это земной пейзаж. Не удивлюсь, потому что несоответствие картинок тексту сплошь и рядом.
Далее ставится вопрос: если на Марсе есть или возможна и земная жизнь, то какой смысл это скрывать?