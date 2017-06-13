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Фото с МАРСА 2017 в 2K разрешении и в естественном цвете

09:57. 13 июня 2017 Просмотров - 425 Один комментарий Опубликовал:

Фото с МАРСА 2017 в 2K разрешении и в естественном цвете (голубое небо)

Композиция «Brethren, Arise» принадлежит исполнителю Chris Zabriskie. Лицензия: Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/…).
Оригинальная версия: http://chriszabriskie.com/darkglow/.
Исполнитель: http://chriszabriskie.com/

Композиция «Long Note One» принадлежит исполнителю Kevin MacLeod. Лицензия: Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/…).
Оригинальная версия: http://incompetech.com/music/royalty-….
Исполнитель: http://incompetech.com/

Источник: nashaplaneta.su

Метки: астрономия и космос
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Один комментарий»

  • 1254 742
    Сергей 13 июня 2017 в 12:58 Ссылка Пометить
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    На картинке голубое небо, наличие облаков (есть тень от облака) и вообще это земной пейзаж. Не удивлюсь, потому что несоответствие картинок тексту сплошь и рядом.
    Далее ставится вопрос: если на Марсе есть или возможна и земная жизнь, то какой смысл это скрывать?

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