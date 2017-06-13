Европа и Россия: имперскость имперскости рознь

В авторитетном американском журнале вышла фантастическая то ли по цинизму, то ли по невежеству статья, в которой на одну доску поставили «имперскость» России и стран Запада.

Материал под красноречивым заголовком «Имперская амнезия России» был явно неслучайно опубликован в издании The American Interest 9 мая 2017 года. Особого внимания заслуживает автор статьи — Кирк Беннет. В ряде СМИ можно найти упоминания о том, что мистер Кирк Беннет — вышедший на пенсию американский дипломат, пишущий время от времени материалы на «российскую тематику». Однако здесь кто-то определенно кривит душой. Данные Кирка Беннета фигурируют (правда, без указания должности) в справочнике Директората контроля торговли товарами оборонного назначения Госдепартамента США — в числе сотрудников отдела политики. Работа в подобных заведениях — это не совсем дипломатия, а скорее — деятельность спецслужб. Так что мистер Кирк Беннет — совсем не прост. А то, что работая в подразделении, пусть и в очень важном, но связанном с рутинной таможенной службой, он пишет обзоры, посвященные истории международных отношений, свидетельствует о том, что мистер Беннет — даже более непрост, чем это может показаться на первый взгляд. И вполне возможно, что его статьи — это не мысли скучающего американского интеллектуала, а часть некой глобальной информационной операции.

О чем же говорит Кирк Беннет в своей статье? В ней он достаточно жестко критикует заместителя директора московского Института политического и военного анализа Александр Храмчихина (к слову, постоянного эксперта «СП» — ред.), опубликовавшего в марте текущего года в «Независимой газете» материал под заголовком «Главное — не повторить ошибки». В этой статье российский ученый напомнил о серьезных исторических упущениях России вроде ухода из Пруссии в ходе Семилетней войны или фактической помощи османскому султану Махмуду II в 1833 году, в результате чего Россия не устранила долгоиграющие внешние угрозы и не «приросла» территориями. Кирк Беннет возмущается «постыдными фантазиями» русских. По его мнению, с таким же успехом Британская империя могла бы жалеть о том, что не захватила Тибет, или США — о не присоединении Канады и Мексики.

Корректны ли подобные сравнения? Мягко говоря, не совсем.

Дело в том, что российская имперскость всегда радикально отличалась от западной — британской или французской. Для стран Запада безудержный грабеж колоний в Новое время стал основной их современного благополучия.

Еще в середине XVIII века Британия была весьма небогатой страной. Ее ВВП составлял всего около 77 миллионов фунтов стерлингов (9 «с копейками» миллиардов долларов в сегодняшнем исчислении). Население с Шотландией и Ирландией было чуть более 11 миллионов человек. В это время войска Ост-индской компании разгромили Бенгалию, захватив в ее казне ценностей более чем на 5 миллионов фунтов (месячный ВВП Британии). За первые же 15 лет колонизации британцы ограбили Бенгалию на миллиард фунтов, автоматически «удвоив» только за счет этого свой ВВП. А Бенгалия — это ведь только крошечная частица британских колоний. Были еще Индия, Америка, Новая Зеландия, Африка, Австралия, Океания…

Только в Индии британцы уморили голодом около 40 миллионов человек. В Африке европейцы уничтожили развивавшиеся там самобытные цивилизации и вывезли с Черного континента от 50 до 60 миллионов рабов, большинство из которых погибло по дороге в Америку. В Австралии почти до самой Второй мировой войны аборигенов травили стрихнином, расстреливали целыми племенами, загоняли в реки к крокодилам. Коренных жителей Тасмании цивилизованные британцы вырезали до последнего человека!

В ходе нападения на Филиппины на рубеже XIX и ХХ веков американская армия уничтожила 600 тысяч местных жителей. Бельгийский король Леопольд II, превративший Конго в свою личную колонию, за двадцать лет организовал там зверское уничтожение десяти миллионов человек. Террор был необходим для того, чтобы подавить в местных жителях волю к сопротивлению и заставить их бесплатно работать на белых хозяев. Одним из любимых методов «воспитания» родителей у европейских цивилизаторов было отрубание рук их детям… В 1880-е годы на Берлинской конференции Африка вместе со всем ее населением была поделена между европейцами, исходя из принципа «эффективной оккупации».

Адольф Гитлер считается одним из самых ужасных злодеев в мировой истории. Однако большую часть методов организованного уничтожения людей он не придумал, а «списал» у англосаксов. На геноцид его «вдохновило» массовое убийство австралийцев и североамериканских индейцев, а конкретно на создание концлагерей — индейские резервации в США и британские лагеря для военнопленных в Южной Африке.

Гитлер — монстр, однако в одном ряду с ним должны стоять многие европейские короли, американские президенты и руководители западных торговых компаний, уничтожившие десятки миллионов людей в захваченных ими странах.

Имело ли место хотя бы нечто отдаленно подобное в истории Российской империи? Никогда. В ходе присоединения Поволжья тот же Иван Грозный не просто захватывал территории, а делал ставку на пророссийские партии в местных ханствах в противовес протурецким, связывая государства с Россией отношениями вассалитета. Нечто похожее происходило в ходе присоединения Сибири — ради спокойствия и безопасности десятки народов сами по доброй воле присягнули российскому царю. Войны на Кавказе и в Средней Азии были продиктованы не столько желанием присоединить территории, сколько стремлением обезопасить собственное население от жестоких набегов неспокойных соседей. Одним из немногих народов, с которым у России произошли войны на Дальнем Востоке, были воинственные чукчи. Однако связано это было опять-таки не с территориальной экспансией, а с желанием «замирить» боевых северян, не дававших покоя соседям, находившимся под покровительством России. Когда же чукчи не изъявили желания «покоряться», их никто не стал уничтожать, наладив вместо этого с ними торговлю, и фактически оставив в покое вплоть до ХХ века, когда они интегрировались в политическую структуру уже СССР.

Население бедной и несчастной «колонизованной» Польши увеличилось за неполный 100 лет примерно в четыре раза. Госдотации полякам были в полтора — два раза выше, чем в губернии центральной России. На территории Польши российские цари сконцентрировали 25% промышленного производства своих владений.

Сегодня стало модно говорить о «российском колониализме» по отношению к Украине. Упоминает об этом, кстати, и Кирк Беннет (и валит при этом «в одну кучу» Российскую империю и Советский Союз). Малороссия в составе империи была такой «бесправной колонией», что один из малороссиян Разумовских стал мужем императрицы Елизаветы, генерал-фельдмаршалом и графом. Другой — президентом Российской академии наук. Третий — министром народного просвещения. Еще несколько — высокопоставленными дипломатами и генералам. И это — только одна семья! А ведь были еще и другие!

Господин Кирк Беннет, много ли вы видели зулусов или индусов на должности президента академии наук Великобритании? Либо в статусе супругов английской королевы в XVIII или хотя бы в XIX веке? Самому-то не смешно? Истина в том, что, во-первых, в России, как таковой, практически отсутствовала сама мысль о «неполноценности» отдельных этносов, а, во-вторых, предков современных украинцев и белорусов никто даже в страшном сне не мог догадаться «отделить» от русского народа.

Что же касается советской эпохи, то когда СССР руководил выходец из Украины Леонид Брежнев, большая часть центрального советского руководства была представлена представителями УССР. Оригинальная колонизация, не правда ли?

Кирк Беннет утверждает, что жители Галичины невзлюбили русских за то, как наши предки повели себя в 1939 году. А до этого, мол, Западная Украина была настроена исключительно пророссийски. И это, наверное, именно от «пророссийскости» «Сичевые стрельцы» воевали в Первую мировую войну на стороне Австро-Венгрии. И именно, реагируя на советскую политику 1939 года, Роман Шухевич в 1938 году пошел служить в Абвер. Просто он, словно Виталий Кличко, умел смотреть в завтрашний день…

Если отбросить шутки в сторону, то Россия никогда не была «империей с колониями» в европейском понимании этого слова. Наши предки никогда не совершали геноцида присоединенных народов и не грабили их, напротив, достаточно осторожно относились к жизненному укладу местных. А при СССР — стремились аккуратно модернизировать их жизнь.