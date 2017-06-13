Бусодельня
22:25. 13 июня 2017 Просмотров - 69 Один комментарий Опубликовал: brahman
Настоящий триллер про "бусодельню" на Тверской.
Реконструктор, занимающийся изготовлением бус, которые носили женщины и мужчины десяток веков назад, приехал с мастер-классом на Тверскую во время праздника. С необходимым оборудованием и добрыми намерениями. Вот его рассказ:
"Я про события на Тверской. Постараюсь абстрагироваться и передать, максимально, спокойно то что происходило вокруг меня и то что я видел и слышал своими глазами и ушами.
Я стоял со своей "бусодельней" напротив М.Гнездниковского переулка, в 3 метрах от шатра византийцев. С 10 утра я нонстопом рассказывал людям о истории стекла, видах бусин, вариантах декора. Я давал возможность им поучаствовать в создании бусин и бесплатно забрать сделанную бусину.
Через какое-то время я начал замечать, что вокруг увеличивается концентрация молодых людей (14-18 лет), ещё через какое-то время в стороне Пушкинской площади начались крики и скандирования. По началу, я не придал этому значения, т.к. думал, что это приветствия и одобрения "боевой программы", сражения между викингами и русичами. Но не тут-то было… Оказалось, что пока я разливался соловьём о бусах, сторонники навального пришли на Тверскую (вместо выделенного им пр-та Сахарова) и учинили тут свой митинг, наплевав на проходящий тут фестиваль и гуляющих людей. Концентрация толпы вокруг всё увеличивалась. Я с горном оказался в эпицентре этого митинга. Бросить свой горн я не мог. Со мной оказались блокированы и несколько человек с детьми. Вокруг бесновалась молодёжь… Несколько раз мне задавали провокационные вопросы, я чётко видел работу "заводил". В этом водовороте моя "бусодельня" была островком спокойствия. Ничего не оставалось, как продолжать работать. По крайней мере, это успокаивающе действовало на людей, блокированных со мной. Через какое-то время, Толпа ломанулась в сторону Пушкинской, начал работать ОМОН. Мне чуть не снесли бусодельню с горяченным горном. Одновременно, держа станок, я орал и сигнализировал ОМОНУ, что здесь препятствие и люди. Мне повезло, что они увидели нас и "обтекли" нас по бокам. На какой-то момент образовалась "прогалина" в толпе на которую мне и указала какая-то девушка (спасибо ей большое!) втроём (кажется) с мужчинами мы ухватили "бусодельню" и оттащили её в переулок к тех.зоне. Кто-то подхватил и принёс другой мой реквизит. Огромное всем спасибо за помощь!!!!!! Ни я, ни моё оборудование не пострадало.
В переулке уже стояла часть митингующих. Мне, музыкантам и реконструкторам орали в лицо, что мы "Предатели", что занимаемся х…нёй, когда нужно митинговать, что мы продажные твари и нас тут поставили, чтобы помешать им митинговать. На возражения, что мы помогаем людям, знакомим их с ремёслами, с историей и т.д. мы получили слова, что "На х.. никому не надо! Надо митинговать и делать революцию!". Очень хотелось разбить лицо этим людям, но нам кричали, чтобы мы не поддавались на провокации, ибо ВСЁ и ПОСТОЯННО снималось на десятки камер.
В результате программа продолжилась через пару часов. Бусоделить я, уже, не стал, ибо нужно было заново растапливать горн, а времени для работы оставалось немного.
В одном из лагерей снесли и переломали шатёр, сломали палатку в другом. Но реконы, вооружившись щитами удержали точки от тотального разгрома. Я понимаю, как трудно было не схватить ещё и копья и топоры. Но тогда бы нас обвинили во всех смертных грехах….
Мне, лично, абсолютно наплевать на навального и его сторонников. Но КАКОГО ЧЁРТА вы используете чужое (согласованное за полгода) мероприятие для самопиара!!! Какого чёрта вы ломаете и портите чужое имущество, пугаете людей, которые пришли отдохнуть и посмотреть интересное? И очень жаль 15-летних подростков, которые выпучив глаза орали по команде о пенсии и достойной работе (снимая всё на айфоны и будучи одетыми в брэндовые шмотки) вместо того, чтобы, попросту, поработать!"
http://m.pikabu.ru/story/miting_i_prazdn
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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