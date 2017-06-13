Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

Анонимные источники

02:46. 13 июня 2017 Просмотров - 144 Нет комментариев Опубликовал:


Совсем короткий ролик про использование "анонимных источников" в американских СМИ.



Суть в том, что ранее американский политический класс не находился в состоянии жесткой междоусобицы, которая расшатывает складывавшуюся десятилетиями политическую систему, что и приводит к забавный картине, когда Белый Дом пытается ловить тех, кто сливает секретную информацию в СМИ прикрываясь термином "анонимный источник", не говоря уже о банальном высасывании новостей из пальца. Это собственно и приводит к росту популярности и влияния альтернативных медиа, так как многие люди за последние пару лет увидели, как "свободные и демократические СМИ", которые некогда ошибочно считались "примером для журналистов всего мира", ныне превратились в инструмент сведения политических счетов между демократами и республиканцами, а пропагандистский и манипулятивный характер их деятельности стал достаточно очевиден даже для не специалистов.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Видео, СМИ, США, Трамп
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 09 октября 2015
...в РФ террористическая организация Источник К оглавлению | Источник: rusvesna.su В ...не рассказываем со ссылкой на анонимные источники, а показываем пуски наших ракет...в РФ террористические организации Источник К оглавлению | Источник: rusvesna.su Кровожадный ...
Сирия, последние новости 01 октября 2015
...— говорит Закария. Как говорят анонимные источники The Daily Beast, «опасность того... экстремистская террористическая группировка Источник К оглавлению | Источник: rusvesna.su Сергей.... Об этом сообщают Reuters анонимные источники в Ливане. Операция, вероятней...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 18 февраля 2016
...ноутбук в провинции Басра. Анонимный источник из министерства охраны природы ...террористическая организация. К оглавлению | Источник: rusvesna.su Ближневосточная инфографика ...провинции Дамаск. К оглавлению | Источник: rusvesna.su Сводка контртеррористических ...
Прощай, анонимность
...документа предлагается принять меры, исключающие анонимность пользователей сети и их «... информации и средств обеспечивающих сетевую анонимность. В конечном итоге, сказать...На практике получается нечто среднее.Источник: colonelcassad.livejournal.com
Сирия, ИГИЛ, последние новости 09 декабря 2015
...и сообщения со ссылкой на анонимные источники в Пентагоне о возможной ...Российской Федерации террористическая организация. Источник К оглавлению | Источник: news-front.info ...агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники в Пентагоне сообщило о ...
Scofield: Война систем. Гонконг, КНР и Германия
...в Китае, по данным анонимного источника New York Times. ... Цзяна. … Действительно, источник в Чжуннаньхай сказал, что...секторе Китая», — добавил источник. Источник в Чжуннаньхай отметил, ...источник в индустрии ценных бумаг в Гонконге на условиях анонимности...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>