Анонимные источники

Совсем короткий ролик про использование "анонимных источников" в американских СМИ.Суть в том, что ранее американский политический класс не находился в состоянии жесткой междоусобицы, которая расшатывает складывавшуюся десятилетиями политическую систему, что и приводит к забавный картине, когда Белый Дом пытается ловить тех, кто сливает секретную информацию в СМИ прикрываясь термином "анонимный источник", не говоря уже о банальном высасывании новостей из пальца. Это собственно и приводит к росту популярности и влияния альтернативных медиа, так как многие люди за последние пару лет увидели, как "свободные и демократические СМИ", которые некогда ошибочно считались "примером для журналистов всего мира", ныне превратились в инструмент сведения политических счетов между демократами и республиканцами, а пропагандистский и манипулятивный характер их деятельности стал достаточно очевиден даже для не специалистов.

Источник: colonelcassad.livejournal.com