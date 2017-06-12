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Владимир Путин поздравил всех граждан с Днём России

17:00. 12 июня 2017 Просмотров - 53 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: Kremlin.ru

Сегодня наша страна отмечает главный государственный праздник — День России. 27 лет назад, 12 июня, была принята Декларация о суверенитете. С этой важной исторической датой всех граждан поздравил Владимир Путин.

«Этот праздник знаменуют вековой, непрерывный путь нашей Родины. Достижения и победы, судьбоносные этапы, неизменный подъем к новым высотам развития. Главная заслуга в возрождении страны в укреплении государства всегда принадлежит ее гражданам. Всем вместе нам удалось сохранить уникальное многообразие народа России, не допустить забвения и девальвации принципов гражданственности и патриотизма, надежно укрепить суверенитет своей страны, четко обозначить национальные интересы России. Мы научились их твердо отстаивать, опираясь в том числе на исторический опыт. И эта цельность в восприятии России наше важнейшее достояние», — отметил глава государства.

И по традиции 12 июня Владимир Путин в Кремле вручил Государственные премии.

Источник: news-front.info

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