В любой сфере есть основное и есть частности. Политика – есть концентрированное выражение экономики. Какую экономику строят, такая и будет политика. Не надо тут удивляться. А каковы ключевые вопросы экономики? Их много, но все сложности и особенности в современной экономике могут быть сведены к трем основным вопросам.



Три ключевых вопроса экономики:

— кто распоряжается ресурсами,

— за какую валюту эти ресурсы продаются,

— каков механизм кредитования строительства новых и обновления имеющихся промышленных предприятий.

В современной Конституции России нет четкого и ясного указания на то, что недра принадлежат народу. Случайность? Давайте просто сравним формулировки.

Сегодняшняя Конституция РФ. Статья 9, часть 2.

«Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности».

«В исключительной собственности государства находятся: земля, её недра, воды, леса».

Разница в подходах видна невооруженным взглядом. Обратите внимание, что авторы ельцинской Конституции сначала указали частную собственность на природные ресурсы и только после – государственную. По Фрейду, что называется. Ради чего писали, о чем думали, к чему стремились – то первым и указали.

Спросите любого гражданина страны – согласен ли он с тем, что в Конституции так обтекаемо указано о собственности на главные богатства земли. Что нет ни слова о том, что недра принадлежат народу. Подавляющее большинство с этим не согласится.

Что делать? Менять формулировку в Конституции. В Основном законе много чего надо подкорректировать – время идет и Конституция это живой организм.

Однако сделать это невозможно.

Почему? Потому, что менять содержание статей нескольких глав Конституции (самых важных) можно только через созыв Конституционного Собрания. Ряд важнейших для государства вопросов не может быть решён без этого органа власти. Так вот проблема в том, что в России, с момента принятия новой Конституции в 1993 году, «почему-то» не приняли Закон, регламентирующий порядок созыва Конституционного Собрания.

Некоторые политические деятели во время выборной компании в Госдуму в 2016 году говорили нам «об обновленной Единой России». Так вот получив фактически монополию власти в Дум, имея Конституционное большинство, ЕР не делает НИКАКОЙ ПОПЫТКИ принять столь необходимый закон о созыве Конституционного собрания. Нет даже разговоров об этом.

А ведь дело обстоит так: в Конституции есть упоминание об особом органе власти – Конституционном собрании, который призван решать ряд вопросов, описан какие вопросы ТОЛЬКО ОН и может решать. Но никто созвать его не может – нет закона. И почти 24года его никак «не могут принять». Случайность?

А какова основная идея современного экономического блока правительства? Частное лучше государственного. Надо все государственное отдать в «эффективные» частные руки. То есть – приватизировать. Странно, что в этой логике пока не слышно голосов с призывом приватизировать само правительство…

Между тем, если проанализировать КТО, и с какой программой победил на выборах 2016 года, то удивляться отсутствию телодвижений в Думе по принятию закона о созыве КС не придется.

Сопредседатель Партии Великое Отечество Александр Юрьевич Куринов записал видео, в котором разобрал вопрос «какую программу воплощает ЕР» сегодня.

Вы забыли? Ведь ЕР шла на выборы 2016 года с программой. Голосуя за партию, председателем которой является Д.А. Медведев, вы тем самым голосовали за эту программу. Давали карт-бланш на её воплощение. А вы её читали, когда ставили галочку в бюллетене?

По сути, от предвыборной программе единороссов, если отбросить общие фразы, мантры и попытки спекулировать на рейтинге Президента В.В. Путина, останется лишь один пункт: «Приватизировать государственное имущество».

Именно это правительство «Единой России» во главе с Медведевым и делает…

У ЕР есть своя программа, одобренная большинством (54%) избирателей России. Которые и не поняли даже, что они её одобрили…

Итак, первый вопрос экономики «кому принадлежат ресурсы» мы рассмотрели. Осталось ещё два, которые в двух других роликах разобрал А.Ю. Куринов.

За какую валюту эти ресурсы продаются? Если ресурсы России продаются только за доллары, то о полной суверенности говорить не приходится. В мире создается спрос на доллары. А нам нужен спрос на рубли.

В Программе Партии Великое Отечество сказано: «Исключительное право государства распоряжения природными ресурсами. Сохранение права собственности на добытые ресурсы в руках государства. Продажа ресурсов на внешнем и внутреннем рынках за национальную валюту – рубли».

Хотите покупать наши ресурсы – меняйте вашу валюту на нашу – и покупайте!

Что же касается третьего вопроса экономики, то суть его такова: если для строительства завода обязательно нужен иностранный инвестор, то экономика страны зависима развиваться не будет. Если и принимать западные инвестиции, то только в виде технологий. https://партиявеликоеотечество.рф/p/37325 Мы все строили сами и может строить сами – исключение составляют технологии. Необходимо добиться ведения суверенной экономической политики, и тогда государство само сможет инвестировать требуемые для развития той или иной отрасли народного хозяйства средства, не выплачивая «оброк» иностранным резидентам. Подробности в видеоматериале.

Источник: nstarikov.ru