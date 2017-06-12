Сводки от ополчения Новороссии 12 июня 2017
- 10:26 Террор ВСУ против жителей поселка Васильевка.
- 09:16 В ДНР заявили о 60 нарушениях перемирия со стороны ВСУ.
- 07:40 Украинская армия 13 раз нарушила перемирие в ЛНР.
- Вчера 21:48 В Красном Партизане из-за обстрелов ВСУ повреждены трансформаторы.
Террор ВСУ против жителей поселка Васильевка
Авторская съемка военкоров команды News Front
Жители прифронтового поселка Васильевка рассказали о том, что им приходится переживать под обстрелами подконтрольных нелегитимному президенту Порошенко оккупационных войск
«Где-то в 9:50 начался обстрел. Три снаряда у Володи так и не разорвались. Вот буквально 15 метров от жилого дома. Крыша вся улетела. Люди все на нервах, дергаются и спят в погребе вместе с банками. Это же не жизнь», — сказал мужчина.
«Все население, что было раньше так и живет в поселке. Автобус ездит регулярно, отвозит детей в школу. А до вечера они гуляют», — дополнил он.
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В ДНР заявили о 60 нарушениях перемирия со стороны ВСУ
За прошедшие сутки украинская армия шестьдесят раз нарушила режим прекращения огня в ДНР.
Об этом сообщил источник в Вооруженных силах ДНР.
«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись девятнадцать населённых пунктов Республики, по которым применялись: танки, артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.
Разрушения:
н.п. Зайцево:
ул. Будённого 90 – прямым попаданием, повреждена хозпостройка, остекление окон.
ул. Маресьева 35 – сгорел дом;
ул. Муравьева 34 – сгорел дом.
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Украинская армия 13 раз нарушила перемирие в ЛНР
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 13 раз обстреляли территорию ЛНР.
Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.
Обстрелам подверглись районы Первомайска, поселков городского типа Калиново, Фрунзе и Донецкий, сел Калиновка, Лозовое, Веселогоровка и Желобок.
Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС.
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В Красном Партизане из-за обстрелов ВСУ повреждены трансформаторы
Видео предоставлено пресс-службой ВС ДНР
Поселок Красный Партизан и село Васильевка в районе Ясиноватой были обесточены в результате обстрелов со стороны украинских боевиков. В общей сложности без света остались более 1000 абонентов.
«Сегодня утром украинские танки нанесли удар по трансформаторным подстанциям, которые питают электричество населенный пункт Красный Партизан. Из-за этого света в поселке нет. Дежурят бригады МЧС», — сказал военкор Михаил Андроник.
«Украинская сторона продолжает уничтожать жизненно важную инфраструктуру ДНР», — дополнил он.
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