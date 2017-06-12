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Сводки от ополчения Новороссии 12 июня 2017

10:57. 12 июня 2017 Просмотров - 297 Нет комментариев Опубликовал:

Террор ВСУ против жителей поселка Васильевка

Авторская съемка военкоров команды News Front

Жители прифронтового поселка Васильевка рассказали о том, что им приходится переживать под обстрелами подконтрольных нелегитимному президенту Порошенко оккупационных войск

«Где-то в 9:50 начался обстрел. Три снаряда у Володи так и не разорвались. Вот буквально 15 метров от жилого дома. Крыша вся улетела. Люди все на нервах, дергаются и спят в погребе вместе с банками. Это же не жизнь», — сказал мужчина.

«Все население, что было раньше так и живет в поселке. Автобус ездит регулярно, отвозит детей в школу. А до вечера они гуляют», — дополнил он.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

В ДНР заявили о 60 нарушениях перемирия со стороны ВСУ

В ДНР заявили о 60 нарушениях перемирия со стороны ВСУ

За прошедшие сутки украинская армия шестьдесят раз нарушила режим прекращения огня в ДНР.

Об этом сообщил источник в Вооруженных силах ДНР.

«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись девятнадцать населённых пунктов Республики, по которым применялись: танки, артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

Разрушения:

н.п. Зайцево:

ул. Будённого 90 – прямым попаданием, повреждена хозпостройка, остекление окон.

ул. Маресьева 35 – сгорел дом;

ул. Муравьева 34 – сгорел дом.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Украинская армия 13 раз нарушила перемирие в ЛНР

 Украинская армия 13 раз нарушила перемирие в ЛНР

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 13 раз обстреляли территорию ЛНР.

Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы Первомайска, поселков городского типа Калиново, Фрунзе и Донецкий, сел Калиновка, Лозовое, Веселогоровка и Желобок.

Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

В Красном Партизане из-за обстрелов ВСУ повреждены трансформаторы

Видео предоставлено пресс-службой ВС ДНР

Поселок Красный Партизан и село Васильевка в районе Ясиноватой были обесточены в результате обстрелов со стороны украинских боевиков. В общей сложности без света остались более 1000 абонентов.

«Сегодня утром украинские танки нанесли удар по трансформаторным подстанциям, которые питают электричество населенный пункт Красный Партизан. Из-за этого света в поселке нет. Дежурят бригады МЧС», — сказал военкор Михаил Андроник.

«Украинская сторона продолжает уничтожать жизненно важную инфраструктуру ДНР», — дополнил он.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

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