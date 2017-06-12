Сводки от ополчения Новороссии 12 июня 2017

Авторская съемка военкоров команды News Front

Жители прифронтового поселка Васильевка рассказали о том, что им приходится переживать под обстрелами подконтрольных нелегитимному президенту Порошенко оккупационных войск

«Где-то в 9:50 начался обстрел. Три снаряда у Володи так и не разорвались. Вот буквально 15 метров от жилого дома. Крыша вся улетела. Люди все на нервах, дергаются и спят в погребе вместе с банками. Это же не жизнь», — сказал мужчина.

«Все население, что было раньше так и живет в поселке. Автобус ездит регулярно, отвозит детей в школу. А до вечера они гуляют», — дополнил он.