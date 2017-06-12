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Смертные казни стали иллюстрациями для календаря ФСИН.Юмор в России неистребим.Особенно чёрный.

19:27. 12 июня 2017 Просмотров - 112 Один комментарий Опубликовал:
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Смертные казни стали иллюстрациями для календаря ФСИН
Вчера, 22:32Общество

 

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