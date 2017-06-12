Смертные казни стали иллюстрациями для календаря ФСИН.Юмор в России неистребим.Особенно чёрный.
Страница каждого месяца посвящена определенному виду казни: распятию, побиению камнами, посажению на кол или отсечению головы. На странице рассказано об истории наказания, странах, в которых оно применялось, и обстоятельствах. Например, сказано, что «в библейском откровении Иоанна Богослова обезглавливание названо методом казни христианских мучеников эпохи великих гонений». В справке рассказывается история наказания, а рядом - шутка в духе "Лучшее средство от перхоти - гильотина".
Заместитель руководителя УФАС по Санкт-Петербургу Петр Яковлев рассказал "Секрету фирмы", что календарь был корпоративным подарком на Новый год. Он опубликовал фото страниц в своем Facebook. Оригинальный пост удален, но можно найти копии.
Календарь сопровождается цитатами и шутками о смертной казни, например: "У свободы богатые традиции, а начиналось всё с распятий" или "Смертная казнь была бы гораздо более эффективным средством борьбы с преступностью, если б она применялась до преступления".
Издание "Такие дела" напоминает, что в России мораторий на смертную казнь действует с 1996 года. Альтернативой является пожизненное заключение. Опросы показывают, что число продления моратория с годами растет, но гуманисты в меньшинстве: по данным "Левада-Центра", за 15 лет их доля выросла вдвое - с 12 до 25%, отмечает Ньюсру. ком.
Источник: https://newizv.ru/news/society/11-06-2017/smertnye-kazni-stali-illyustratsiyami-dlya-kalendarya-fsin-495b196f-0a62-42c6-b5d4-bd2e82f4aa2e?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
Ссылка на 6 страниц календаря: https://aftershock.news/?q=node/530576&full
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Ой…юмористы. Обхахочешься…Каждому в кабинет повесить http://ventalife.ru/wp-content/uploads/kazn-za-vziatki-05.jpg. Пусть хохочут ежедневно.