Смертные казни стали иллюстрациями для календаря ФСИН.Юмор в России неистребим.Особенно чёрный.

Федеральная служба исполнения наказаний издала календарь о видах смертной казни. Называется он "Высшая мера социальной справедливости".

Страница каждого месяца посвящена определенному виду казни: распятию, побиению камнами, посажению на кол или отсечению головы. На странице рассказано об истории наказания, странах, в которых оно применялось, и обстоятельствах. Например, сказано, что «в библейском откровении Иоанна Богослова обезглавливание названо методом казни христианских мучеников эпохи великих гонений». В справке рассказывается история наказания, а рядом - шутка в духе "Лучшее средство от перхоти - гильотина".

Заместитель руководителя УФАС по Санкт-Петербургу Петр Яковлев рассказал "Секрету фирмы", что календарь был корпоративным подарком на Новый год. Он опубликовал фото страниц в своем Facebook. Оригинальный пост удален, но можно найти копии.

Календарь сопровождается цитатами и шутками о смертной казни, например: "У свободы богатые традиции, а начиналось всё с распятий" или "Смертная казнь была бы гораздо более эффективным средством борьбы с преступностью, если б она применялась до преступления".