Россия вновь спасает мир. Но кто оценит? (Время-вперёд! #247)
Проблема пришла откуда не ждали – мир не может продлить жизнь одной из важнейших технологий, поставив под угрозу жизни десятков миллионов людей. Хорошо, что наша страна не прекращала собственные разработки, несмотря на все сложности и проблемы. Теперь она завершает очередной проект на благо всего человечества, но оценит ли это мир? И, самое главное, оценим ли это мы сами? Смотрите этот и другие сюжеты в нашем новом выпуске.
0:15 Время строек
2:10 Время прорыва
5:02 Время производства
8:19 Время космоса
9:12 Время справедливости
10:45 Время Человека
11:48 Послесловие
Приятного просмотра!
Ссылки и текст выпуска на нашем сайте время-вперед.рф
Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/lFMsu65vFxs
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Источник: www.youtube.com