Пуэрториканцы проголосовали на референдуме за вхождение в состав США

Жители Пуэрто-Рико на референдуме определили новый политический статус острова, проголосовав за вхождение в состав США в качестве 51 штата, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на интернет-портал, публикующий результаты голосования.

Исход референдума должен быть юридически закреплен решением конгресса. Минюст США не поддержал проведение голосования.

Ранее сообщалось, что на референдуме жителям Пуэрто-Рико предлагалось выбрать новый политический статус острова из трех вариантов: штат США, статус свободно ассоциированной территории или статус "неинкорпорированной организованной территории", который остров сохраняет за собой на данный момент.

Согласно результатам плебисцита, более 97% голосовавших высказались за присоединение к США, 1,5% высказались за статус свободно ассоциированной территории и лишь 1,32% захотели сохранить действующий статус "неинкорпорированной организованной территории". Процент явки составил всего 23%.

https://ria.ru/world/20170612/1496313361.html