Главная » События

Пуэрториканцы проголосовали на референдуме за вхождение в состав США

04:14. 12 июня 2017 Просмотров - 7 Нет комментариев Опубликовал:

1

 
Жители Пуэрто-Рико на референдуме определили новый политический статус острова, проголосовав за вхождение в состав США в качестве 51 штата, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на интернет-портал, публикующий результаты голосования.
 
Исход референдума должен быть юридически закреплен решением конгресса. Минюст США не поддержал проведение голосования.
 
Ранее сообщалось, что на референдуме жителям Пуэрто-Рико предлагалось выбрать новый политический статус острова из трех вариантов: штат США, статус свободно ассоциированной территории или статус "неинкорпорированной организованной территории", который остров сохраняет за собой на данный момент.
 
Согласно результатам плебисцита, более 97% голосовавших высказались за присоединение к США, 1,5% высказались за статус свободно ассоциированной территории и лишь 1,32% захотели сохранить действующий статус "неинкорпорированной организованной территории". Процент явки составил всего 23%.
 

 

https://ria.ru/world/20170612/1496313361.html
Метки: Новости, Пуэрто-Рико, США
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Предсказания и пророчества о будущем России
11.02.2010 12:14 Интересная  информация  к  размышлению: Пророчества  провидца  14-го  века  Василия  Немчина В  20-м  веке,  когда  будет  шесть  раз  по  15  лет  (С  1990 года)  Русью  станут  править  бесы,  прячущиеся  под  другими  стягами,  но  ...
О Планах Путина и Ко
То, что Россия находится в тяжелейшем состоянии, видно невооружённым взглядом любому непредвзятому человеку. Имеется масса фактического материала, подтверждающего глубокое кризисное состояние России. Общепринятой является оценка деятельности правительства...
Политический календарь и русское движение
В этом выпуске: - ОНФ «Единой России» - Может ли кто-то присвоить право продавать русское движение? - Самый легитимный человек во власти - Подстраховка под «Даму с золотыми волосами» - Другие темы Источник http://via-midgard.info/
Кого будем выбирать в Президенты и для чего?
...представителей подразделений крупного предприятия проголосуют за инициацию процесса деприватизации...компетентной комиссией вариантов на референдум. Референдумы можно совместить в одном...., если за него проголосует большинство избирателей согласно принятого...
Патриоты обращаются к депутатам Госдумы с призывом остановить ратификацию протоколов по ВТО
...выразить свой протест на Всенародном Референдуме, они полностью поддержали обращение Профсоюза...-конференция Инициативной группы  проведению Референдума по вопросу вступления в ВТО... провести т. н. «Общественный референдум», который не будет иметь законной...
Обещать — не значит выполнить
Когда в последних числах ноября кризисного 2010 года Правительство РФ во главе с В.В.Путиным одобрило прогнозный план приватизации федерального имущества и основные ее направления на 2011—2013 годы, дающие старт новой масштабной волне продажи ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>