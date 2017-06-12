Пуэрториканцы проголосовали на референдуме за вхождение в состав США
04:14. 12 июня 2017 Просмотров - 7 Нет комментариев Опубликовал: Олег Козлов
Жители Пуэрто-Рико на референдуме определили новый политический статус острова, проголосовав за вхождение в состав США в качестве 51 штата, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на интернет-портал, публикующий результаты голосования.
Исход референдума должен быть юридически закреплен решением конгресса. Минюст США не поддержал проведение голосования.
Ранее сообщалось, что на референдуме жителям Пуэрто-Рико предлагалось выбрать новый политический статус острова из трех вариантов: штат США, статус свободно ассоциированной территории или статус "неинкорпорированной организованной территории", который остров сохраняет за собой на данный момент.
Согласно результатам плебисцита, более 97% голосовавших высказались за присоединение к США, 1,5% высказались за статус свободно ассоциированной территории и лишь 1,32% захотели сохранить действующий статус "неинкорпорированной организованной территории". Процент явки составил всего 23%.
https://ria.ru/world/20170612/1496313361.html