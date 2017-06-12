«Ой, Дуся, ой, Маруся» «Отавы Ё» стала «Лучшим музыкальным видео» NYC Indie Film Awards (Видео)

Клип группы «Отава Ё» «Ой, Дуся, ой, Маруся» получил приз на фестивале независимого кино в Нью-Йорке. Работа, увидевшая свет 3 мая 2017 года, всего через месяц после выхода была представлена на фестивале NYC Indie Film Awards, где получила приз в категории «Лучшее музыкальное видео». Правда, как сообщили агентству InterMedia представители «Отава Ё», о престижной награде своей работы они узнали только на следующий день после завершения церемонии, так что на самом награждении российские музыканты не присутствовали.

Съёмочная группа

Режиссёры – Алексей Белкин и Всеволод Алёхин.

Сценарий – Всеволод Алёхин и Алексей Белкин.

Оператор – Даниил Мороз.

Postproduction – студия Алёхина

Звукорежиссёр шумов и эффектов — Пётр Мовсин

Продюсер – Алексей Белкин.

Техническая обеспечение — FRP студия.

Помимо группы Отава Ё в съёмках приняли участие: Владимир Лазерсон, Татьяна Баркова и Мария Попова.

клипы «Отава Ё»

и в заключение

Источник: nnm.me