«Ой, Дуся, ой, Маруся» «Отавы Ё» стала «Лучшим музыкальным видео» NYC Indie Film Awards (Видео)
Клип группы «Отава Ё» «Ой, Дуся, ой, Маруся» получил приз на фестивале независимого кино в Нью-Йорке. Работа, увидевшая свет 3 мая 2017 года, всего через месяц после выхода была представлена на фестивале NYC Indie Film Awards, где получила приз в категории «Лучшее музыкальное видео». Правда, как сообщили агентству InterMedia представители «Отава Ё», о престижной награде своей работы они узнали только на следующий день после завершения церемонии, так что на самом награждении российские музыканты не присутствовали.
Съёмочная группа
Режиссёры – Алексей Белкин и Всеволод Алёхин.
Сценарий – Всеволод Алёхин и Алексей Белкин.
Оператор – Даниил Мороз.
Postproduction – студия Алёхина
Звукорежиссёр шумов и эффектов — Пётр Мовсин
Продюсер – Алексей Белкин.
Техническая обеспечение — FRP студия.
Помимо группы Отава Ё в съёмках приняли участие: Владимир Лазерсон, Татьяна Баркова и Мария Попова.
клипы «Отава Ё»
и в заключение
Источник: nnm.me