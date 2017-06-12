Главная » Творчество

«Ой, Дуся, ой, Маруся» «Отавы Ё» стала «Лучшим музыкальным видео» NYC Indie Film Awards (Видео)

11:59. 12 июня 2017 Просмотров - 131 Нет комментариев Опубликовал:

«Ой, Дуся, ой, Маруся» «Отавы Ё» стала «Лучшим музыкальным видео» NYC Indie Film Awards (Видео)

Клип группы «Отава Ё» «Ой, Дуся, ой, Маруся» получил приз на фестивале независимого кино в Нью-Йорке. Работа, увидевшая свет 3 мая 2017 года, всего через месяц после выхода была представлена на фестивале NYC Indie Film Awards, где получила приз в категории «Лучшее музыкальное видео». Правда, как сообщили агентству InterMedia представители «Отава Ё», о престижной награде своей работы они узнали только на следующий день после завершения церемонии, так что на самом награждении российские музыканты не присутствовали.

Съёмочная группа
Режиссёры – Алексей Белкин и Всеволод Алёхин.
Сценарий – Всеволод Алёхин и Алексей Белкин.
Оператор – Даниил Мороз.
Postproduction – студия Алёхина
Звукорежиссёр шумов и эффектов — Пётр Мовсин
Продюсер – Алексей Белкин.
Техническая обеспечение — FRP студия.
Помимо группы Отава Ё в съёмках приняли участие: Владимир Лазерсон, Татьяна Баркова и Мария Попова.

клипы «Отава Ё»

и в заключение

Источник: nnm.me

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Отсталая Россия при режиме Путина
... несколько десятков одураченных людей, они стали счастливыми и даже не замечают...
Реплика об одобрении Президентом политики ЦБ РФ
... иллюстрации, немного цифр.Президент заявил о поддержке Правительством регионов страны. Для...
Захар Прилепин: Наш основной конфликт с либералами…
...стал достаточно Путиным, а во внутренней экономике пока нет». Лучше... и не скажешь. О том, что ...экономическому курсу правительства. Коротко о встрече, с ресурса движения...? Речь идет лишь о стремлении закрепить компрадорский характер...
ЦБ РФ - ОПГ с неограниченными полномочиями
Коллега brana67 порекомендовала следующее видеорасследование о небезызвестном юридическом лице ЦБ РФ....В народе о нём говорят просто: филиал ФРС...
Шокирующие фотографии: загрязнение в Китае
Фотограф из Китайской Народной Республики Лу Гуанг показывает обратную сторону невероятного экономического подъёма своей страны. За всё приходится платить. В своём проекте "Антропогенное загрязнение в Китае" фотограф решил показать, как экологическая ...
Взрыв в Домодедово. Фото. Анализ: Никакого смертника в Домодедово не было
... лжи тандема и их банды о том, что на месте теракта... обнаружен смертник, говорит о том, что это кровавая акция... кремлевскими оккупантами. И это уже стало закономерным. Как только у них...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>