Как Запад давит на Россию

Дипломаты всегда улыбаются. И говорят общие фразы, про мир и дружбу. Между тем, когда камеры выключаются, а журналисты выходят, начинаются разговоры в совсем другой тональности.



На Россию давят. Давят санкциями, давят информационно. Давят, создавая очаги напряженности у наших границ.

Но иногда западные дипломаты говорят совсем уж откровенно. Не на публику, приватно.

Обещают сделать России больно по-настоящему.

И тогда террористы сбивают наш самолет в Египте, другие негодяи взрывают бомбу в питерском метро, третьи террористы убивают наших военных в Сирии.

Такое вот разделение труда. Одни угрожают, другие убивают. При этом якобы Запад террористов никак не поддерживает и даже с ними борется.

Специально для тех, кто столь наивен, хотел напомнить фрагмент одной из программ Владимира Соловьева, в котором официальный представитель нашего МИДа М. Захарова рассказала, как и что говорится за закрытыми дверями со стороны дипломатов Запада…



Источник: nstarikov.ru