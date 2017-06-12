Как Запад давит на Россию
Дипломаты всегда улыбаются. И говорят общие фразы, про мир и дружбу. Между тем, когда камеры выключаются, а журналисты выходят, начинаются разговоры в совсем другой тональности.
На Россию давят. Давят санкциями, давят информационно. Давят, создавая очаги напряженности у наших границ.
Но иногда западные дипломаты говорят совсем уж откровенно. Не на публику, приватно.
Обещают сделать России больно по-настоящему.
И тогда террористы сбивают наш самолет в Египте, другие негодяи взрывают бомбу в питерском метро, третьи террористы убивают наших военных в Сирии.
Такое вот разделение труда. Одни угрожают, другие убивают. При этом якобы Запад террористов никак не поддерживает и даже с ними борется.
Специально для тех, кто столь наивен, хотел напомнить фрагмент одной из программ Владимира Соловьева, в котором официальный представитель нашего МИДа М. Захарова рассказала, как и что говорится за закрытыми дверями со стороны дипломатов Запада…
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Источник: nstarikov.ru
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Россия самодостаточная страна,есть все и полезные ископаемые,и земельные очень хорошие ресурсы,и наука самая лучшая в мире и много чего хорошего,чего нет на западе,так почему руководство страны ведет себя таким образом,что страдает народ.Куба,Сев.Корея уже на протяжении очень большого промежутка времени находятся в опале у всего мира и живут прекрасно да еще и противостоят мировой гниде во главе с пиндостаном.Может хватит их считать своими партнерами (только вот в чем партнеры,если им выгодно,не взирая ни на что-покупают у России и т.д.).Поставили палки в колеса,в лютый мороз отключили газ,тем более он не олигархический,а народный и нечего им распоряжаться в свою пользу.Запускаются штатовские спутники-шпионы на Российских ракетах,продаются ракетные двигатели,на которых США запускают свою шпионскую и другую антироссийскую технику в космос,выгнали с позором и унижениями с ПАСЕ,а денежки платятся в эту контору.Абсурд или все это спланировано специально и делается планомерно для уничтожения славянского мира на нашей планете.
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До 2014 года отношения между Западом и РФ были хорошими. РФ даже пыталась вступить в НАТО и ЕС! Поскольку, до сих пор, РФ не знает куда же ей идти, модели экономического развития, результаты были плохими. Чтобы отвлечь население от внутренних проблем, решено было начать агрессивную внешнюю политику. Запад здесь не причем!