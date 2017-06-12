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ИЛ-96 мог бы отвоевать половину мирового рынка

17:13. 12 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Николай Таликов, генеральный конструктор Авиакомплекса им. Ильюшина, совершенно правильно заявил: мир на сегодня не создал самолета, который бы превосходил Ил-96. Ни «Боинг-777», ни «дримлайнер» «Боинг-787», ни новейший широкофюзеляжник A350 от «Эрбаса» недотягивают до Ил-96-400 – только мечтают об этом.

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«Эрбас» оценивает рынок воздушных судов данной размерности в 7200 единиц на 20 лет. Или 360 в год. В плане на 2018-й европейский авиаконсорциум наметил выйти на производство 10 самолетов A350 в месяц. То есть 120 в год. Если Россия будет с таким же темпом производить Ил-96-400, он даст объем продаж до 40 миллиардов долларов в год (при отпускной цене на уровне заложенных в каталоги конкурентов). В эксплуатации за период жизненного цикла воздушное судно приносит на сервисе еще две отпускные цены.

Для полетов над океанами авиакомпаниям нужны четырех-, а не двухдвигательные лайнеры. Ил-96 мог бы отвоевать и половину мирового рынка. 180 самолетов в год – это порядка 60 миллиардов долларов или четырех триллионов рублей (далее еще восемь триллионов рублей от сервиса). Почему ничего не делается, объясняется просто. 28 января 2013 года в Минпромторге при обсуждении проблем малой авиации в ответ на реплику, что вопрос надо решать, это нужно стране, один чиновник взял да и выдал: «А правительству это не надо». На замечание, что президент требует решить проблему, другой участник мероприятия был еще откровеннее: «Он требует, а мы над ним смеемся!».

Сергей Анучин, авиаконструктор
источник

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: авиация, Россия, самолетостроение
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