Игорь Чубайс о Собянине

Я эту семейку ненавижу , но случайно наткнулся вот на эту статью :

Официальная советско-постсоветская история — это постоянное глумление над памятью, это фальсификация, утаивание и перетолковывание того, что имело место в действительности. Сегодняшняя дискуссия «о сносе 5-этажек» получит несколько иное звучание, если напомнить некоторые сюжеты из прошлого.

Общий сюжет: о «доверии к генеральной линии госвласти» или про столетие абсурда. 70 лет мы боролись с бесчисленными врагами (позднее все они были реабилитированы) и строили светлое будущее. После чего 25 лет встаем с колен, продолжая бороться с врагами, теперь уже новыми («болотниками», экстремистами, 5 колонной, иноагентами и т.д.)

Конкретный сюжет: о «доверии власти в Москве». В 1935 году Сталин («великий вождь» — при самом Сталине и «нарушитель ленинских норм, виновный в массовых репрессиях» — при Хрущеве) утвердил генплан развития столицы, где констатировал – дальнейшее увеличение города нецелесообразно, оптимальные размеры достигнуты. (В 1935-м году население Москвы составляло 3,6 миллиона человек, сегодня – более 12 миллионов; неведомое даже в странах, не декларирующих социальную справедливость, социальное неравенство, заставляет жителей постоянно нищающих российских городов и сел спасаться бегством в Москву)…

Разумеется, Сталин и его последователи ни собственными, ни чужими решениями свои действия не ограничивали. В переводе на современный язык эту мысль на днях повторил высокопоставленный чиновник Козак – «не следует абсолютизировать право частной собственности».

…Из совка века ХХ-ого — в постсовк ХХI-ого. В июне 2010 года – при Лужкове – был принят и стал законом Генплан развития Москвы до 2025 года (в существующих границах). Спустя год(!?) — в июле 2011-го неожиданно выбежавший на трибуну президент Медведев объявил – давно назрело увеличение территории Москвы вдвое (позднее – в 2,5 раза). Компетентные комментаторы сразу пояснили — намечена депортация к границе Калужской области 2,5 миллиона москвичей. Другая «правовая деталь»: изменение границ субъектов федерации – столицы и области — согласно Конституции, возможно только по итогам референдума. «Но зачем нам эти глупости», решили сверху.

Чтобы подсластить пилюлю высылки, власти объявили, что строить на новых территориях будут только удобные для проживания коттеджи… Тот, кто сегодня проедет по Калужскому шоссе легко заметит и «коттеджи» – новые многоэтажные башни, и следы тысяч незаконно вырубленных деревьев, и тайно, сквозь дачные поселки, прокладываемую линию… метрополитена.

Миф о «ЗАБОТЕ О МОСКВИЧАХ» , как с каждым днем все громче характеризуют в мэрии намеченный снос 5-этажек. (От исторических аргументов – к доводам от здравого смысла.)

Почему не становится «заботой о москвичах» учет зарубежного опыта: от Чили (куда, после землетрясения 1960 года, Хрущев подарил домостроительный комбинат) – до бывшей ГДР, где 5-этажки модернизировали с применением японской технологии, не требующей отселения!! (То есть, не надо сносить, не надо утилизировать, не надо строить, не надо переезжать – это раз в десять дешевле!)?

В прошлом году голодовку объявляли многодетные матери, ждущие жилье десять и более лет. Об этих москвичках уже (не)позаботились? А те «не 5-этажки», которые «не устарели», а вообще непригодны для проживания – их решено не сносить? Власти устраивает, что московская «реновация» сделает разрыв между городом и страной еще большим и, значит, еще больше наших соотечественников потянется в Москву и социальное напряжение в стране будет усиливаться?

Сквозь идущий из официальных СМИ пропагандистский шум, иногда прорывается голос независимых комментаторов: снос 5-этажек – это попытка властей завладеть дорогими участками земли в центре перебросив их жителей на окраины, где новые панельные башни простаивают и не заселяются. И это только начало!

Выводы из сказанного. Если законы не действуют, если право собственности — фикция, а обещания властей ничего не значат, отстоять права можно только публично демонстрируя отношение к «проекту Собянина». Изначальный безумный замысел властям уже пришлось корректировать: отменено решение переносить центр Москвы и госучреждения в Троицк. Властям сложно игнорировать волю москвичей, поскольку менее чем через год запланированы президентские выборы. Конечно, сейчас мэрия может провести показательные переселения горожан в новые дома в районе их прежнего проживания, но после выборов подобные игры прекратятся.