Дмитрий Раевский: Эпоха Сердца!

Тибет, Чантанг. Поиск страны Ергор. Вечером мы приехали на маршрут. Высота 4800м. Сильный ветер и снег. Поставили лагерь, легли спать. Ночь была холодной, вся палатка изнутри покрылась инеем. Ручей, у которого мы стояли, почти весь замёрз. Всюду лежит снег...