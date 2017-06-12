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Дмитрий Раевский: Эпоха Сердца!

13:33. 12 июня 2017 Просмотров - 102 Один комментарий Опубликовал:

 

Основатель Школы Мышления Дмитрий Раевский рассказывает о "Сердечной педагогике" и роли сердца в жизни человека.

Дмитрий открыл бесплатные онлайн курсы, посвященные развитию: https://vk.com/raevskiyschool_progres...

Бесплатный онлайн курс "Семья Новой Эпохи": https://vk.com/raevskiyschool_family

Развивающий лагерь в Абхазии, в том числе семейный лагерь (июль-сентябрь 2017): https://vk.com/progressor.camp

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Один комментарий»

  • 5888 3267
    Lada 12 июня 2017 в 14:02 Ссылка Пометить
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    Ничего нового в этом начинании нет…в СССР вся педагогика была сердечной и давала замечательные плоды…Надо менять СИСТЕМУ! Но локальные действия-тоже хорошо!

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