Дмитрий Раевский: Эпоха Сердца!
13:33. 12 июня 2017 Просмотров - 102 Один комментарий Опубликовал: Iman
Основатель Школы Мышления Дмитрий Раевский рассказывает о "Сердечной педагогике" и роли сердца в жизни человека.
Дмитрий открыл бесплатные онлайн курсы, посвященные развитию: https://vk.com/raevskiyschool_progres...
Бесплатный онлайн курс "Семья Новой Эпохи": https://vk.com/raevskiyschool_family
Развивающий лагерь в Абхазии, в том числе семейный лагерь (июль-сентябрь 2017): https://vk.com/progressor.camp
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Ничего нового в этом начинании нет…в СССР вся педагогика была сердечной и давала замечательные плоды…Надо менять СИСТЕМУ! Но локальные действия-тоже хорошо!