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День России и 796-летие Нижнего Новгорода 12 июня

16:22. 12 июня 2017 Просмотров - 113 Один комментарий Опубликовал:

 

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Нижний Новгород. 12 июня. НТА-Приволжье — День России и 796-летие Нижнего Новгорода отмечается 12 июня.

12 июня в России отмечается важный государственный праздник – День России, или же День принятия Декларации о государственном суверенитете России, как именовался этот праздник до 2002 года. Это один из самых "молодых" государственных праздников в стране. 12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов. 

К тому времени многие республики СССР уже приняли решение о своем суверенитете, поэтому данный документ принимался в условиях, когда республики одна за другой становились независимыми. И важной вехой в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны – Российская Федерация (Россия). 

Кстати, именно 12 июня помимо "независимости" Россия обрела и первого президента – в этот день, но уже в 1991 году состоялись первые в истории страны всенародные открытые выборы президента, на которых одержал победу Борис Ельцин. Именно он своим указом в 1994 году придал 12 июня государственное значение, а сам праздник получил название – День принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. Позже, для простоты, его стали называть Днем независимости. 

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В 2017 году Нижний Новгород отмечает 796-летие. История Нижнего Новгорода начинается в 1221 году. Нижний Новгород был основан у места слияния великих русских рек - Волги и Оки князем Юрием (Георгием) Всеволодовичем в 1221 году как опорный пункт обороны русских границ от мордвы, черемисов и татар. Город получил название "Нижний" – возможно, потому, что расположен был в "низовских" землях относительно Новгорода Великого, возможно, относительно уже существовавшего в четырех верстах вверх по Оке "старого городка", упоминание о котором сохранялось вплоть до начала 17 века. 

Первая дерево-земляная крепость заняла чрезвычайно выгодное в военно-стратегическом отношении место – господствующую над слиянием Оки с Волгой гору, прекрасно защищенную с одной стороны глубоким оврагом, с другой – со стороны Волги – крутыми обрывами-осыпями берега. 

В первые годы в кремле были отстроены 2 белокаменных храма – явное подтверждение того, что город претендовал на особую роль в системе земель Владимиро - Суздальской Руси, но монголо-татарское нашествие не дало этому сбыться. Сведения о Нижнем Новгороде 13 столетия крайне скудны. Но известно, что после разгрома он быстро возродился. На короткий отрезок времени в нем была установлена "вечевая республика" по типу Новгорода Великого. 

Месторасположение города и определило его дальнейшую судьбу. После окончания татарского ига Нижний Новгород постоянно упоминается в русских летописях, укрепляясь как крупный политический и экономический центр Северо-Восточной Руси, оставаясь духовным оплотом православия в Поволжье. 

 

http://www.nta-nn.ru/news/society/2017/news_567890/

Метки: День города, День Независимости, Н.Новгород, празднование
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