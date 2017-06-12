Чехословацкий корпус в Сибири был под управлением интервентов Запада



Вопреки мнению многих западных историков, корпус белочехов в 1918 году действовал на территории молодой Советской России по указанию руководства стран Антанты, заявил активист движения «Суть времени» Дмитрий Пермяков, сегодня, 10 июня, на конференции в Самаре, посвященной развенчанию исторических мифов о Великой Октябрьской революции, сообщает корреспондент ИА Красная Весна.

Поняв, что 50-тысячный корпус белочехов представляет собой наиболее боеспособное воинское подразделение на территории молодой Республики Советов, вооруженные силы которой еще только создавались, страны Антанты начали содействовать корпусу и направлять его.

«Так, в апреле 1918 года на совещании во французском посольстве в Москве представители Антанты решили использовать корпус для интервенции внутри России. Французский представитель при корпусе майор А. Гинэ поставил чешское командование в известность, что союзники начнут наступление в конце июня и рассматривают чешскую армию вместе с прикомандированной к ней французской миссией в качестве авангарда союзных войск….

А 11 мая 1918 года первый лорд британского адмиралтейства Я. Смэтс и начальник имперского генерального штаба Г. Вильсон представили военному кабинету записку, в которой было сказано следующее: „Представляется неестественным, что в тот момент, когда прилагаются большие усилия для обеспечения интервенции со стороны Японии… чехословацкие войска собираются перевести из России на западный фронт“. В записке предлагалось, чтобы чехословацкие войска, уже находившиеся во Владивостоке или на пути к нему, были „возглавлены, организованы там в эффективные воинские части… французским правительством, которое нужно просить, чтобы впредь до того, как они будут доставлены во Францию, использовать их в качестве части интервенционистских войск союзников…“.



16 мая британский консул во Владивостоке Ходжсон получил секретную телеграмму МИДа Англии, в которой указывалось, что корпус „может быть использован в Сибири в связи с интервенцией союзников…“.

А 18 мая французский посол в России Нуланс прямо сообщил военному представителю при корпусе майору Гинэ, что „союзники решили начать интервенцию в конце июня и рассматривают чешскую армию в качестве авангарда союзной армии“», — сообщил докладчик.

Напомним, большинство западных ученых подает действия корпуса, которые привели к иностранной интервенции на территорию Советской России, как независимые от руководства стран Антанты и направленные на «освобождение русского народа от власти большевиков».



***

Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com