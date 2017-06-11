Зачем брак? Типы женатых мужчин

Первый тип, подкаблучный

Жена взяла его потому, что ей надо было замуж выходить. Он женился, потому что надо. Семейные отношения уже давно достали, любви нет, серый дракон повседневности выел мозг и печень и уже принялся за почки. Периодические бунты в виде запоев/загулов пресекаются скандалами и пилением. Отвратительный и пожалуй самый распространенный тип женатого мужчины. Он потратил свою жизнь на глупости и не может ничего менять.

Тип второй. Еле живой

Это те, кто пытаются сопротивляться этому положению дел. Периодически пытаются наставить жену на путь истинный, сделать из нее королеву. Или найти королеву и уйти к ней. Почти всегда возвращаются назад, так как квартира/дети привязывают к месту и, как следствие, к жене. Часто жесточайшим образом впадают в кризис среднего возраста и бунтуют, как могут, но силы кончаются, и снова жена берет такого бунтаря в оборот. Часто спиваются и даже живут на даче и/или иногда в гараже.

Тип третий. Отважный

Часто разводится и снова женится. Ищет идеал, влюбляется, идеализирует и разочаровывается. Уходя отдает всё и снова трудится, чтобы нажить то, что отдаст следующей избраннице. Начинает понимать, что системный сбой существует, хорошее дело браком не назовут, но без женщины и вовсе затухает. А когда она появляется - снова ветер в паруса, и чтобы ветер этот не упустить, удерживает ее всеми силами. А когда ветер заканчивается по причине обыденности и потребительства с обеих сторон, ломает копья, треплет нервы, пытается вернуть утерянное счастье и там и гаснет, пока снова не найдет новую пассию.

Тип четвертый. Идеалист

Четко знает, что счастье есть, оно в семье и детях, держится счастья и семьи несмотря ни на что. Жену выбирает такую, чтобы всё в семью, всё в дом. Умную и красивую и чтобы не разрушила семейный очаг своими истериками, а потому стабильную и даже мудрую. Таких мало, но он ищет и всячески пестует в ней эти качества. Иногда получается. Чаще нет. Но такие семьи всё же есть. Часто жертвует работой и друзьями ради жены. Иногда у таких мужей жены садятся на шею и диктуют им что и как делать. Но вера в идеал не угасает, и он пытается видеть в ней лучшее, а на потребительство не обращать внимания. Обычно мотивация к жизни у таких мужей сохраняется долго, они закрывают глаза на всё что изменило бы их оторшение к женщине, даже если она просто пользуется мужем. Всё что угодно, только не замечать, что она не идеал. Но бывают и счастливые семьи, где и жена мудра, и муж ценит ее и на руках носит.

Тип пятый. Вождь

Мужчина, рожденный для великих дел, и жена нужна такая, чтобы была опорой и подтвержадала статус мужа всегда и для всех. Первая леди и президент не важно чего. Если жена соответствует контенту, то муж взлетает высоко и добивается многого. Если жена не соответствует или муж ее перестает ценить, союз разваливается и плохо оказывается обоим. Такая статусная жена делает мужа, лепит из него президента осознанно. Она смотрит на него как на президента, и он таким и становится. Идеальный союз с моей точки зрения.

Глядя на эти типы, я понимаю одну простую истину: важна цель, с которой союз заключается. И если цели совпадают и люди к этой цели вместе идут, то счастье будет. Если у каждого своя цель (например, у нее выйти замуж и обрести статус замужней женщины, а у него не стирать себе носки, так как теперь для этого жена есть), то каждый и идет к своей цели. И пути их расходятся.



А какой брак у вас?

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Источник: http://dmitriyraevskiy.livejournal.com/127586.html