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Я ЗА ЕДИНУЮ РОССИЮ ЗА ПУТИНА С МЕДВЕДЕВЫМ, МОЙ ДОМ НЕ ПОПАЛ ПОД РЕНОВАЦИЮ, ДА ПОФИГ Я ЕЩЕ ПОДОЖДУ

13:07. 11 июня 2017 Просмотров - 16 Нет комментариев Опубликовал:

Очень жаль этих людей но они все еще верят что им кто то поможет, жулик знает что его посадят и поэтому пока на воле гуляет на всю катушку и оттягивает срок посадки как может, он знает на что идет и ему до лампочки до остальных, он живет за счет таких лопухов. Если твой городничий вор и ты сам его выбрал, в какой момент он должен сойти с ума решать твои проблемы. Попросить у драной уличной кошки денег и получить вероятность выше чем у вора.

Видео по теме:  https://youtu.be/u_CtK5Z-Z8s

Источник: https://www.youtube.com

Метки: бараки, реновация
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