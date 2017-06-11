Я ЗА ЕДИНУЮ РОССИЮ ЗА ПУТИНА С МЕДВЕДЕВЫМ, МОЙ ДОМ НЕ ПОПАЛ ПОД РЕНОВАЦИЮ, ДА ПОФИГ Я ЕЩЕ ПОДОЖДУ
13:07. 11 июня 2017 Просмотров - 16 Нет комментариев Опубликовал: Вадим
Очень жаль этих людей но они все еще верят что им кто то поможет, жулик знает что его посадят и поэтому пока на воле гуляет на всю катушку и оттягивает срок посадки как может, он знает на что идет и ему до лампочки до остальных, он живет за счет таких лопухов. Если твой городничий вор и ты сам его выбрал, в какой момент он должен сойти с ума решать твои проблемы. Попросить у драной уличной кошки денег и получить вероятность выше чем у вора.
Видео по теме: https://youtu.be/u_CtK5Z-Z8s
Источник: https://www.youtube.com