Встреча с москвичами, 05.06. 2017

Все материалы моих встреч размещаются по мере их готовности. Первые три презентации новой книги «Война. Чужими руками» прошли на уходящей неделе в Москве. Первым было размещено видео третьего мероприятия, потом настала очередь первой — на Красной площади. Сегодня предлагаю вашему вниманию видео второй вcтречи с москвичами приятным поводом для которой послужил выход моей новой книги…

Хронометраж:

00:00:00 – Николай Стариков о своей книге «Война. Чужими руками»

00:05:00 — Борьба против России будет продолжаться

00:07:00 — России хватит каяться и оправдываться

00:15:01 — Фундамент современного государства Украина – ненависть

00:19:37 — В книге «Война. Чужими руками» – ответ на вопрос, почему Сталин не верил в нападение Гитлера.

00:22:13 — Авторитет Сталина обусловлен достижениями страны

00:31:04 — Правительство Медведева намеренно наращивает социальную напряженность в обществе

00:40:19 — Проект генплана Севастополя накалил обстановку в городе Русской Весны

00:44:10 – Партия Великое Отечество (ПВО) – настоящая альтернатива

00:48:47 – О метафизике власти

00:56:06 — Иностранные инвестиции гарантия оттока денег из страны

01:11:05 — Разрыв дипотношений с Катаром – публичная порка

01:15:27 — Что стоит за решением Стокгольмского арбитража в споре Газпрома и Нафтогаза (Украина)

Источник: nstarikov.ru