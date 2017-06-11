В Самаре найдены два схрона с оружием

В Самаре полицейские обнаружили два тайника с оружием. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, передает «Интерфакс».

На первый схрон сотрудники правоохранительных органов вышли после задержания местного жителя 1979 года рождения, который рассказал о тайнике около одного из домов на проспекте Кирова. В нем хранились автомат 1985 года выпуска с двумя магазинами и патроны.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого обнаружился еще один схрон в заброшенном гараже.

Взрывотехники обследовали погреб в автомобильном боксе и нашли десять автоматов АК-47, восемь гранатометов РПГ, огнемет «Шмель», глушитель и 85 патронов различных калибров.

http://iz.ru/604537/2017-06-09/v-samare-naideny-dva-skhrona-s-oruzhiem