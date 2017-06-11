Мурлыканье способствует заживлению ран, это доказано научно.

Ученые назвали кошек великими целителями, способными приносить огромную пользу здоровью людей. Мурлыканье способствует заживлению ран, это доказано научно.

Кошки урчат с частотой от 25 до 150 герц. Как выяснилось, именно при звуках этой частоты, лучше всего восстанавливаются кошачьи мышцы и кости. Эти частоты также отлично подходят и для людей.

Мурлыкащий кот способен ускорить заживление переломов, восстановить поврежденные мышцы и даже избавить от одышки. Кошки хорошо снимают стресс, а их наличие в доме чрезвычайно полезно для сердца. Люди, у которых нет кошки, на 40% чаще страдают от сердечных приступов.

Источник: slavyanskaya-kultura.ru