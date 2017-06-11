Ученые назвали кошек великими целителями
Мурлыканье способствует заживлению ран, это доказано научно.
Ученые назвали кошек великими целителями, способными приносить огромную пользу здоровью людей. Мурлыканье способствует заживлению ран, это доказано научно.
Кошки урчат с частотой от 25 до 150 герц. Как выяснилось, именно при звуках этой частоты, лучше всего восстанавливаются кошачьи мышцы и кости. Эти частоты также отлично подходят и для людей.
Мурлыкащий кот способен ускорить заживление переломов, восстановить поврежденные мышцы и даже избавить от одышки. Кошки хорошо снимают стресс, а их наличие в доме чрезвычайно полезно для сердца. Люди, у которых нет кошки, на 40% чаще страдают от сердечных приступов.
Источник: slavyanskaya-kultura.ru
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Вообще люди содержащие животных здоровее своих сверстников, причина на поверхности за животными необходим уход, следовательно меньше времени уделяется праздности.
Животные дисциплинируют и заставляют соблюдать режим, который человек не всегда хочет исполнять.
Но самое главное это положительные эмоции, получаемые от них.