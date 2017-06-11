Сводки от ополчения Новороссии 11 июня 2017

Выдающийся луганский фотохудожник, фотокорреспондент луганской «Зари» и военный корреспондент Николай Сидоров скончался на 50-ом году жизни после продолжительной болезни.

«Ушел из жизни выдающийся луганский фотохудожник и военкор Николай Сидоров. Огромная утрата для всех нас. Покойся с миром…», — написал глава Сюза писателе ЛНР Глеб Бобров на своей странице в социальной сети.

Его архив насчитывает десятки тысяч слайдов высокого качества. Слайдов, снятых в различных регионах и на различную тематику, в том числе и с передовой…

Как рассказали коллеги Николая, он продолжительное время болел, но оставался всегда в строю, не жалуясь на болезни.

Работая фотокореспондентом луганской «Зари», Николай не уехал вместе с ней в благополучное Запорожье… Он остался верен родному Луганску и своим землякам. Перенес все тяготы и лишения военного времени, оставаясь верным профессинальному долгу. Николай Сидоров оставил о себе яркую и светлую память. Был настоящим другом и мастером своего дела!