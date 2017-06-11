Сводки от ополчения Новороссии 11 июня 2017
- 08:39 Желобок 10.06.2017.
- 07:30 Украинская армия 12 раз нарушила «режим тишины» в ЛНР.
- 03:30 Скончался известный луганский военкор Николай Сидоров (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 23:49 ВСУ открыли массированный артиллерийский огонь под Донецком.
- Вчера 22:47 Артобстрел во время салюта.
- Вчера 22:41 Срочно: Украинская сторона ведет обстрел ДНР.
Желобок 10.06.2017
Коротко по Желобку.
1. Из общения с людьми плотно знакомыми с темой выглядит так, что ВСУ вследствие определенных действий связанных с захватом одного из блокпостов, решили резко форсировать продвижение к Желобку и пгт Донецкий и на первом этапе смогли добиться тактической внезапности, но должным образом воспользоваться ей не сумели, вследствии посредственной организации наступления на тактическом уровне. До конца неясно – была ли это инициатива командования 93-й омбр или операция была детищем штаба сектора.
2. Потери с обеих сторон несколько выше тех, которые называются официально. Основные потери пришлись на огонь артиллерии сторон. С высоты 175,9 их в последующие дни начали сбивать артиллерийским огнем, которым и предполагается оттеснение ВСУ от Желобка. Так как не ясен предел, до которого предполагается отгонять, артиллерийские дуэли и спорадические боестолкновения могут несколько затянуться, но носят они локальный характер.
Противник в ходе боев 6-9 июля активно применял различные средства технической разведки, а также средства РЭБ.
3. Несмотря на неудачу ВСУ (которую сейчас пытаются обосновать, мол захватить Желобок и не пытались), бои под Желобком выявили и ряд проблем в частях корпуса (о которых в течении года много кто писал и говорил), которые при более грамотных действиях со стороны ВСУ могли привести к более серьезным проблемам. Некоторые подходы к организации тактической обороны будут пересмотрены.
Сам Желобок несмотря на своей незначительный размер, имеет немаловажное значение, так как сдача поселка приведет к попыткам ВСУ продвигаться к пгт Донецкий и далее в направлении Кировска. Так как нейтралки становится все меньше (а в некоторых местах она теперь практически отстуствует), попытки продвижения ВСУ будут куда как чаще вызывать такие локальные обострения. С другой стороны, реакция на действия ВСУ под Желобком оказалась достаточно эффективной, чтобы украинской пропаганде вновь пришлось рассказывать о том, что "никакого наступления не было" и это "плохие сепаратисты напали на мирно стоящих украинских военных" и путаться в подсчете потерь.
4. Обе стороны продолжают действовать с большим запасом, даже в критические часы боев за Желобок, значительная часть сил 4-й бригады не задействовалась. Точно также как и значительная часть сил 93-й омбр. Тем не менее, части пребывают в боевой готовности, на случай дальнейшей интенсификации боевых действий.
Плюс подробности от Алексея Маркова из БТРО "Призрак" – http://trueredrat.livejournal.com/34351.h
Убитый под Желобком Владимир Лайков из 93-й омбр.
Кое-что по Желобку также можно найти на странице 93-й омбр в Facebook https://www.facebook.com/93OMBR/ (в основном жалобы, что их постоянно долбят из артиллерии и минометов)
Подробности атаки на Желобок.
Ночной фронт.
Тело одного из убитых передано ВСУ.
Погрузка и передача.
О
Раненые ВСУшники.
Обстрелы на линии фронта 10 июня.
О ситуации на линии соприкосновения.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Украинская армия 12 раз нарушила «режим тишины» в ЛНР
Киевские силовики за минувшие сутки 12 раз обстреляли территорию ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.
Обстрелам подверглись районы Первомайска, Алмазной, поселков городского типа Калиново, Донецкий и Фрунзе, села Калиновка.
Огонь велся из артустановок калибра 122 мм, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ, стрелкового оружия.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Скончался известный луганский военкор Николай Сидоров (ФОТО, ВИДЕО)
Выдающийся луганский фотохудожник, фотокорреспондент луганской «Зари» и военный корреспондент Николай Сидоров скончался на 50-ом году жизни после продолжительной болезни.
«Ушел из жизни выдающийся луганский фотохудожник и военкор Николай Сидоров. Огромная утрата для всех нас. Покойся с миром…», — написал глава Сюза писателе ЛНР Глеб Бобров на своей странице в социальной сети.
Его архив насчитывает десятки тысяч слайдов высокого качества. Слайдов, снятых в различных регионах и на различную тематику, в том числе и с передовой…
Как рассказали коллеги Николая, он продолжительное время болел, но оставался всегда в строю, не жалуясь на болезни.
Работая фотокореспондентом луганской «Зари», Николай не уехал вместе с ней в благополучное Запорожье… Он остался верен родному Луганску и своим землякам. Перенес все тяготы и лишения военного времени, оставаясь верным профессинальному долгу. Николай Сидоров оставил о себе яркую и светлую память. Был настоящим другом и мастером своего дела!
Друзья и луганчане выражают искренние соболезнования семье, родным и близким Николая. Покойся с миром, Друг. Вечная память…
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ВСУ открыли массированный артиллерийский огонь под Донецком
Украинские военные сегодня вечером обстреляли из тяжелых орудий село Яковлевка вблизи Ясиноватой. Об этом сообщили в оперативном командовании ДНР.
«В 21:10 украинская сторона в нарушение минских договоренностей нанесла удары из артиллерийских орудий калибрами 122 и 152 мм по селу Яковлевка вблизи Ясиноватой», — сказал представитель командования.
Он добавил, что обстрел велся одновременно с двух направлений — из села Степное и со стороны Авдеевского коксохима. В командовании подчеркнули, что ВС ДНР ответный огонь не открывали.
Напомним, что всего за прошедшие сутки украинская армия 70 раз нарушила режим прекращения огня. Под огнем ВСУ оказались 18 населенных пунктов Республики, по которым применялись РСЗО, танки, артиллерия, минометы, вооружение БМП и БТР, противотанковые управляемые ракеты, гранатометы и стрелковое оружие.
Напомним, что всего за прошедшие сутки украинская армия 70 раз нарушила режим прекращения огня. Под огнем ВСУ оказались 18 населенных пунктов Республики, обстрелы велись с использованием РСЗО, арторудий, танков, минометов, БМП и БТР, ПТУР, гранатометов и стрелкового оружия.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Артобстрел во время салюта
Пока в Донецке вечер субботы и гремят салюты на окраину города падают украинские снаряды.
Несмотря на перемирие обстрелы Донецкой Народной Республики не прекращаются, об этом свидетельствует видео подтверждающее обстрелы.
Формально на востоке Украины уже более месяца действует перемирие, заключенное в рамках минских договоренностей между сторонами. Фактически же боевые действия продолжаются, пусть и с меньшей интенсивностью. При этом наиболее горячей точкой все это время является столица ДНР. Обстрел Донецка ведется ежедневно, и отличается только интенсивностью.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Срочно: Украинская сторона ведет обстрел ДНР
В 21.30 украинская сторона, в нарушение Минских договоренностей, с нескольких позиций, расположенных в районе «КОКСОХИМА» и н.п. Степное, начала артиллерийский обстрел н.п. Яковлевка с применением артилерийских систем калибром 122 и 152 мм, тем самым провоцируя ВС ДНР на открытие ответного огня.
Наши подразделения не отвечают на провокации, строго соблюдая Минские соглашения. В настоящий момент повреждения и разрушения уточняются.
Обстрелу с позиций ВСУ подвергся так же н.п. Спартак
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