Сирия, ИГИЛ, последние новости 11 июня 2017

В Сирии за сутки четыре раза нарушено перемирие — Минобороны РФ

Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала четыре нарушения, Турция — три, большинство из них — в районах, которые находятся под контролем террористических организаций «Исламское государство»* и «Джебхат Ан-Нусра»*, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 4 случая стрельбы в провинциях: Дамаск – 1, Латакия – 1 и Хама – 2. Турецкой частью представительства зафиксировано 3 нарушения, из них в провинциях: Латакия — 1 и Деръа – 2», — говорится в документе, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

Также российские военные Центра по примирению враждующих сторон в САР провели шесть гуманитарных акций. Так, в городе Алеппо местному населению доставлено 1,3 тонны продуктов питания. Кроме этого, акция проведена в провинции Латакия, местное население получило 1 тонну продовольственных наборов.

Отмечается, что общий вес гуманитарного груза за сутки составил 2,3 тонны, гуманитарную помощь получили 700 человек, медицинскую помощь — 273 местных жителя. Всего проведено 1333 гуманитарных акций.

Уточняется, что в течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к перемирию не подписывалось. Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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Главаря ИГИЛ снова ликвидировали — СМИ

Лидер террористической группировки ИГИЛ* Абу Бакр аль-Багдади погиб в Сирии в результате авиаудара, нанесённого 10 июня недалеко от границы с Ираком. Об этом пишет Лайф со ссылкой на сирийское телевидение.

Сообщения о гибели или задержании аль-Багдади появляются в СМИ с завидной регулярностью, однако ни одно из них впоследствии не подтвердилось. Последний раз о поимке главаря ИГИЛ сообщали в апреле этого года.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

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ВКС РФ и Армия Сирии уничтожают боевиков на пути к Дейр эз-Зору, от ИГИЛ освобождены большие территории (ВИДЕО)

Подразделения сирийской армии при поддержке ВКС России продолжают наступление из восточного Хомса к городу Дейр эз-Зор. Военный источник рассказал «Русской Весне» о последних сирийско-российских достижениях на этом участке фронта. «К югу от Пальмиры правительственные войска освободили стратегически важный населенный пункт Аббасия. Западнее городка Арак установлен контроль над рядом высот, обеспечивающих безопасность района газовых полей», — сообщил военный. «Стремясь сдержать продвижение сирийской армии, террористы пытаются перебрасывать подкрепления, в том числе с северо-востока, из района Ракки, где по-прежнему действуют предоставленные им для выхода курдским командованием коридоры. Главная цель террористов — не дать правительственным силам прорваться на помощь к осажденному Дейр эз-Зору раньше, чем игиловцам удастся взломать оборону отважного гарнизона», — подчеркнул собеседник «Русской Весны». «Но далеко не всем резервам боевиков удается достигнуть передовой. Так, 5 июня у горы Джебель Дувар восточнее Пальмиры российской авиацией был уничтожен отряд террористов, переброшенных для усиления обороны ИГИЛ* на дейр-эз-зорском направлении. Ликвидировано порядка 20 боевиков, в том числе полевой командир Абу Аль-Бара Аль-Карьятейни», — уточнил офицер. «9 июня южнее Пальмиры у н. п. Ас-Суккари ударом ВВС САР была разгромлена колонна боевиков, включавшая несколько единиц бронетехники, формирования ИГИЛ были вынуждены отступить из этого района», — добавил военнослужащий. «Тем не менее, возможность перебрасывать резервы и подкрепления из-под Ракки, предоставленная террористам псевдохалифата западной коалицией и ее курдскими партнерами, значительно осложняет оперативную обстановку на востоке Сирии», — подытожил собеседник «Русской Весны». Вечером арабские СМИ сообщили, что недавно прибывшие подкрепления Сирийской Арабской армии и «Хезболлы» принесли большие плоды на поле битвы в районе Пальмиры. Войскам вновь удалось освободить обширные территории от ИГИЛ. Мощные авиаудары ВКС РФ помогли бойцам 5-го армейского корпуса САА и их союзникам освободить более 2 км дороги возле стратегического пустынного города Арак, в восточной части провинции Хомс. Армейцы освободили ряд холмов, выходящих на «Аракские газовые поля» с северо-западного направления. Теперь правительственные силы оказываются примерно в 4 км от пустынного города Арак, передает арабское агентство AMN. С превосходящими силами и при активной поддержке авиации Сирийская армия в ближайшие недели планирует активно продвигаться в провинцию Дейр эз-Зор, так как командование планирует раз и навсегда выбросить ИГИЛ из этого региона. Читайте также: Большой успех Армии Сирии и ВКС РФ — вопреки ударам США, войска вышли к границам Ирака и Иордании (+ФОТО, ВИДЕО, КАРТА) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Группа “Щит”

Эксклюзивный сюжет Anna-News из боевых порядков группы "Щит".PS. На заглавной фотографии, российские военные инструкторы в процессе обучения личного состава "Щита Каламуна".Больше фото здесь https://southfront.org/qalamoun-shield-f orces-training-by-russian-military-advis ers-photo-report/ Плюс еще видео.Наступление сирийской армии к северо-востоку от Пальмиры. Арак все ближе.К северо-востоку от Пальмиры.Бои в Дераа. Июнь 2017.Бои в западных пригородах Ракки.Бомбардировка Ракки фосфорными боеприпасами.Уличные бои в западном Мосуле.Бои в западном Мосуле. Нарезка за июнь.

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Микрогосударство боевиков у Дамаска: кровавые разборки банд, люди в клетках на крышах и торговля гумпомощью ООН (ФОТО, ВИДЕО)

Одним из наиболее известных районов конфликта в Сирии является оазис Восточная Гута, расположенный к востоку от города Дамаска. Практически с начала сирийского кризиса этот район находится в руках бандформирований, поддерживаемых различными зарубежными спонсорами. Основные из них: «Джейш Аль-Ислам», «Джабхат ан-Нусра» («Хайят Тахрир Аш-Шам»), «Файлак ар-Рахман», «Харакат Ахрар Аш-Шам». Общая численность боевиков на территории Восточной Гуты оценивается ориентировочно в 9000 человек. В последнее время между группировками усилились разногласия вокруг контроля над поступающей в район гуманитарной помощью и каналами поставки продовольствия. Вообще гуманитарная помощь — один из камней преткновения в конфликте вокруг Восточной Гуты. Как сообщала «Русская Весна» кровопролитные бои между группировками «Джебхат ан-Нусра»* и «Джейш аль-Ислам» в провинции Дамаск продолжаются с апреля. В результате жестоких столкновений убиты около 200 боевиков, включая около 15 полевых командиров. Подробнее в материале: Жестокая резня в Сирии: Крупнейшие банды начали войну на уничтожение, убиты сотни боевиков (ВИДЕО, ФОТО 18+) Но вернемся к «гуманитарке». Сирийские военные заметили одно интересное совпадение: как только находящиеся в блокаде бандформирования начинают испытывать нужду в чем-либо — в продовольствии, обмундировании, боеприпасах — в мировых СМИ появляются серии статей о невыносимой гуманитарной ситуации в Восточной Гуте. После этого туда в срочном порядке прибывает гуманитарный конвой от какой-либо уважаемой международной организации. Обычно после прибытия конвоя боевые действия против правительственных войск резко активизирируются. Но это, конечно, не более, чем совпадение… Кстати, именно в Восточной Гуте боевики «Армии ислама» придумали варварское ПВО: исламисты использовали пленных в клетках против ВКС России. В местах возможных по их мнению авиаударов, террористы доставляли пленников, заточенных в железные клетки. Эти передвижные тюремные камеры они устанавливали на крышах зданий и важных транспортных узлах — предполагаемых мишенях военной авиации. В каждой такой клетке в нечеловеческих условиях содержалось около семи человек. Всего же, как сообщали СМИ сирийской оппозиции, таких клеток использовалось около сотни. Бандитское микрогосударство За годы кризиса боевиками в Восточной Гуте было организовано что-то наподобие микрогосударства со своими правилами и законами. Однако, как и в любой системе, где правящие силы никем не контролируются, здесь все чаще проявляют себя элементы так называемого «бандитского капитализма». В любой магазин может зайти группа вооруженных людей и позаимствовать «на нужды группировки (джихада)» все, что им необходимо. Не остаются без внимания и другие учреждения, в том числе социальные. Так, по сообщениям местных СМИ, недавно в одной из больниц города Эль-Ашари врачи организовали акцию протеста после того, как исламисты группировки «Джейш аль-Ислам» забрали все медицинские препараты с аптечного склада больницы. Этот случай — наиболее вопиющий, но далеко не единичный. Другая возможность «маленького гешефта» у боевиков появляется после прибытия упомянутых гуманитарных конвоев. Помимо собственного обеспечения бандиты используют поступившую помощь для получения «живых денег»: привезенное попросту конфискуется и складируется, после чего выставляется на продажу. Сирийские военные передали «Русской Весне» кадры, снятые бойцами САА в одном из свобожденных от террористов квартале Восточной гуты. После успешных операций правительственных войск в освобожденных от боевиков районах Восточной Гуты обнаруживаются организованные НВФ пункты продаж гуманитарных средств и медицинских препаратов. Таблетки для обеззараживания воды, пенициллин, шприцы и инвалидные коляски — все, что лежит «на полках» в импровизированных магазинах, предназначалось тем, кому это действительно необходимо. Сирийское правительство при поддержке Российской Федерации ищет пути мирного разрешения конфликта вокруг Восточной Гуты. Особые надежды возлагаются на Меморандум о введении в районе зоны деэскалации. Однако пока район контролируется боевиками мирному населению трудно рассчитывать на кардинальное улучшение условий жизни Читайте также: Яркие кадры боев: Армия Сирии и ВКС России прорывают оборону ИГИЛ на пути к Дейр эз-Зору (ВИДЕО, КАРТА) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Лавров и Тиллерсон обговорили удары США по сирийским военным

Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном выразил категорическое несогласие с ударами США по проправительственным силам в Сирии, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. Во время разговора Лавров и Тиллерсон обменялись оценками ситуации в Сирии. Лавров «призвал к принятию конкретных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем», — говорится в сообщении. Стороны договорились задействовать имеющиеся каналы для продвижения сирийского урегулирования, в том числе с использованием астанинского и женевского процессов. Кроме того, Лавров и Тиллерсон условились о продолжении контактов по Ближнем Востоку, северу Африки и Донбассу. Читайте также: Жуткие кадры: США сжигают фосфором Ракку и Мосул, заявляя о «дымовых завесах» (+ФОТО, ВИДЕО)

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Глава МИД России призвал американского коллегу принять меры по недопущению ударов в Сирии

«Собеседники обменялись оценками ситуации в Сирии, подтвердили настрой на укрепление взаимодействия в целях прекращения конфликта в этой стране, — говорится в заявлении. — Сергей Лавров выразил категорическое несогласие с ударами США по проправительственным силам, призвал к принятию конкретных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем». Во вторник штаб операции Inherent Resolve («Непоколебимая решимость»), которая проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США, заявил, что ВВС коалиции нанесли удар по отрядам проправительственных сил Сирии. Атаку штаб объяснил тем, что отряды проникли в некую «деконфликтную зону» и создали угрозу для военной базы коалиции в Эт-Танфе, где находится лагерь по подготовке вооруженных оппозиционеров. Глава МИД РФ на это заявил, что эти деконфликтные территории объявлены коалицией в одностороннем порядке, без согласия Дамаска. И в отличие от зон деэскалации, о создании которых условились участники майских переговоров в Астане, они не являются легитимными, отметил Лавров. Источник

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