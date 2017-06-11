Россия и Южная Корея: азиатская специфика и геополитика

Была у меня уже статья на тему вероятной войны на Корейском полуострове в результате повышенной активности американцев («Ядерная война, или «Корея 2:0»), но на этот раз сделаю акцент на экономику и смену власти в Сеуле. Как повлияет на ситуацию в регионе южнокорейский президент Мун Чжэ Ин? И как будут выстроены отношения с Россией и КНДР?

Китайское издание South China Morning Post пишет, что Сеул начинает дистанцироваться от США ради сближения с КНДР и Россией, которые уже налаживают между собой транспортное сообщение и торговые связи. Сеул, в свою очередь, также желает создать с Пхеньяном «экономические пояса», возобновить работу индустриального комплекса Кысон и придержать дальнейшее развертывание систем ПРО США на своей территории.

Сеул и Вашингтон: им предстоят сложности…

Мун Чжэ Ин последователен, и выполняет обещания, данные избирателям. Еще во время предвыборной кампании он обещал, что развёртывание американских систем THAAD будет приостановлено. Практически на два года система THAAD выбывает из игры.

Трамп недоволен и угрожает Сеулу требованием получить оплату за THAAD и разрывом Соглашения о свободной торговле. Стоит отметить, что Мун Чжэ Ин, так сказать, проамериканский политик, но при этом интересы страны ставит превыше желаний Вашингтона. Можно оставаться для Америки другом, но проводить при этом самостоятельную экономическую политику.

Да и с комплексами дело не чисто. Два комплекса успели развернуть еще до переизбрания президента, по разрешению Пак Кын Хе. Американцы подстраховались на случай победы Чжэ Ина, желающего улучшить отношения с Пхеньяном и пересмотреть разрешение по размещению THAAD. Сыграло свою роль в этом вопросе и возмущение Пекина, подозревающего, что ракетные комплексы США нацелит на его территории.

Воссоединение Корей вряд ли придется теперь по нраву Вашингтону. «Ручной» президент власти больше не имеет, а Чжэ Ин начал свою игру с КНДР. Добавим сюда и связи Пхеньяна с Россией, подрывающие западные санкции против КНДР, плюс большой интерес и самого Джэина к России. Как поведут себя Штаты? Пока политологи отмечают сближение США с Китаем по вопросам Северной Кореи. Мешает Штатам только Россия.

Лишится Сеул в будущем поддержки американцев или нет, но независимость может ему аукнуться потерей союзника в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Но это больше из области фантастики: Вашингтон просто так не сдаст свои позиции на Корейском полуострове. Более вероятно, что Чжэ Ина попытаются заменить более послушным лидером.

Южная Корея и Россия

Южнокорейский президент стремится проводить многовекторную политику, поэтому проявляет больший интерес к России, по сравнению со своими предшественниками. Москва отвечает взаимностью. Как полагает профессор международных исследований Университета Ханьянг Юнкио Ким, Россия улучшает отношения с Сеулом и Пхеньяном в ответ на сближение США с Китаем. Сеулу важна поддержка Москвы в решении ядерной проблемы КНДР, а также экономическое сотрудничество в Северо-Восточной Азии.

Если вспомнить про те же антироссийские санкции, то Южная Корея не поддалась давлению со стороны США и не присоединилась к этой геополитической и экономической авантюре. Можно ли доверять новому лидеру в Сеуле? В экономических вопросах, скорее всего, что да. Что касается военно-технического сотрудничества, пока Сеул продолжает ориентироваться на Вашингтон, но THAAD Чжэ Ину янки припомнят.

Важно и то, что после победы на выборах, южнокорейский президент не только принял поздравления со стороны Владимира Путина, но и обсудил с ним вопросы двусторонней и международной повестки дня, выразив заинтересованность в сотрудничестве с нашей страной в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях.

Важно: в числе национальных приоритетов Южной Корей информационные технологии, биотехнологии, новые материалы для строительства, медицина, космические технологии и робототехника. Во всех областях, где в ближайшие годы возможны прорывы, Сеул бьется за мировое лидерство.

Вероятно, Чжэ Ин полагает, что именно взаимодействие с Россией позволит Сеулу найти общие точки соприкосновения с Пхеньяном и снизить напряженность, нарушающую стратегический баланс сил в регионе. Новая война никому не нужна, а провоцировать КНДР давно пора прекратить. В этом он прав: азиатская хитрость способна объединить обе страны на основе дипломатии в будущем. Если только США опять не вмешаются и все не испортят. Вероятно, для этого также нужна Россия в роли миротворца.

Для объединения двух государств необходимо создать условия для мирного сосуществования КНДР и РК. Также России важно получить в качестве экономического партнера Сеул, который превосходит Китай по технологическому потенциалу и способен принять активное участие в развитии нашего Дальнего Востока.

Кроме того, Москве нужно усилить политическое и экономическое влияние в азиатском регионе, чтобы вернуть объемы российского экспорта к прежним значениям. Антироссийские санкции России настроение подпортили, но и в этом проявился плюс: свои внешнеэкономические связи давно пора диверсифицировать. Почему бы не сейчас? Кстати, это еще одна из причин для опасений и недовольства в Вашингтоне.

В целом, развитие ситуации на Корейском полуострове для России сулит хорошие перспективы. Американцы еще раз утрутся своей изоляцией и сдерживанием, а Россия получит шанс укрепить свое влияние в регионе плюс экономические бонусы.