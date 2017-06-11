Предъявлено обвинение главе департамента градостроительства Самары

Руководителю департамента градостроительства Самары Сергею Рубакову предъявлено обвинение в предложении посредничества во взяточничестве, сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.

По версии следствия, в мае 2017 года Рубаков, предложил гражданину свое посредничество при передаче взятки два миллиона 500 тысяч рублей неустановленным должностным лицам правоохранительных органов за прекращение в отношении гражданина уголовного дела.

2 июня 2017 года, примерно в 12:25 минут, Рубаков, в одном из ресторанов Самары получил требуемую за содействие в принятии решения о прекращении в отношении гражданина уголовного дела в ГУ МВД России по Самарской области взятку, состоящую из одного миллиона 100 тысяч рублей и муляжа денег общим номиналом один миллион 400 тысяч рублей, для дальнейшего предложения посредничества в передаче взятки неустановленным должностным лицам правоохранительных органов.

После совершения преступления Рубаков был задержан сотрудниками УФСБ России по Самарской области на месте происшествия.

Рубаков, по ходатайству следователя, находится под домашним арестом.

Расследование продолжается. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения УФСБ России по Самарской области.

http://www.samara.aif.ru/incidents/scene/predyavleno_obvinenie_glave_departamenta_gradostroitelstva_samary