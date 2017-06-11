Полиция проводит обыск у политика Мальцева

Полиция проводит обыск в подмосковном доме у политика Вячеслава Мальцева в рамках дела о нападении на полицейских на несанкционированной акции 26 марта в центре Москвы, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин.

"Обыск проходит в Лохино под Одинцово в рамках дела о нападении на полицейского на акции 26 марта. В настоящее время там задержан Алексей Политиков. По моим данным, будет допрос, а затем избрание меры пресечения", — сказал адвокат.

При этом пресс-секретарь близкой к Мальцеву "Партии националистов" Денис Романов сообщил РИА Новости, что на данный момент Политикова везут в СК, остальных задержанных, в том числе, Вячеслава Мальцева и Константина Зеленина доставили в РОВД Одинцово. "Мальцев и остальные — в автозаке у РОВД Одинцово", — сказал собеседник агентства.

По его словам, обыски начались в субботу вечером, в районе 22.00, и проходили в штабе Мальцева, который находится в Лохино под Одинцово. "Сегодня СК вечером у них обыск проводил в рамках уголовного дела по 318 статье в отношении Алексея Политикова, это за 26 марта… составили уголовное дело", — сказал Романов, отметив, что Политиков является соратником Мальцева.

"Алексей Политиков — это соратник Мальцева с Дальнего Востока. Я так понимаю, что у них появилась информация, что он находится в Москве, завели уголовное дело. Сегодня СК пришел туда с обыском, спецназ ворвался, выбили обе двери", — добавил пресс-секретарь.

Также Романов пояснил, что на данный моментом с задержанными не могут связаться, так как в ходе оперативных действий у них были изъяты мобильные телефоны.

Ранее Мальцев был на 15 суток арестован за неповиновение полиции на несанкционированной акции 26 марта в центре Москвы. Его также попытались допросить по этому делу в качестве свидетеля, но он отказался давать показания.

Тверской суд Москвы 14 апреля назначил Мальцеву 15 суток административного ареста, признав его виновным по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение полиции). Согласно материалам, политик в ходе несанкционированной акции, двигаясь в составе колонны, "стал вырываться, отталкивать сотрудников полиции, чем проявил отказ в выполнении требования полиции". Мосгорсуд 17 апреля подтвердил законность решения об аресте политика.

https://ria.ru/incidents/20170611/1496276577.html