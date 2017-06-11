Главная » Самое самое

Полиция назвала главные причины угонов автомобилей в России

07:05. 11 июня 2017 Просмотров - 86 Нет комментариев Опубликовал:

1

 
В Главном управлении уголовного розыска МВД РФ назвали главные причины угонов автомобилей в России. Полицейские проанализировали данные о преступлениях связанных с незаконными действиями с транспортными средствами и назвали методы, которые автоворы чаще всего используют.
 
На первом месте стоят незаконные действия, связанные с легализацией так называемых “двойников”. Тут существует несколько разновидностей криминального “промысла”, но все они основаны на подборке документов к угнанному автомобилю (или через базы автодиллеров, или оформление как растаможенного, или документы от авто после ДТП и просто “старенькой” машины).
 
Вторую строчку занимают угоны автомобилей с последующей их разборкой и реализацией по запасным частям.
 
Третий пункт правоохранители оставили за кражами автомобилей с целью их последующей продажи за границу, где они уже подвергаются либо участи “двойников”, либо расходятся на запчасти.
 
Четвёртая по популярности, это кража автомобиля с дальнейшей его сдачей в металлолом. В основном это машины, которые уже долгое время стоят на “приколе” во дворах, гаражах и на пустырях, но всё ещё находящиеся на учёте в ГИБДД.
 
Пятым в списке преступников стоят мошеннические действия с автомобилем. Например, угон по заказу хозяина и последующая продажа в другой стране, с получением страховки за якобы украденную машину.
 
Последним в “рейтинге” популярности у преступников стоит банальный шантаж. Автомобиль похищается угонщиками, а с владельца начинают требовать определённую сумму денег.
 
В полиции подчёркивают, что очень многое в деле сохранности транспортного средства зависит от самого владельца, который не должен легкомысленно относится к своей машине и соблюдать хотя бы элементарные правила безопасности.
 

 

https://vistanews.ru/auto/148986
Метки: авто, кражи
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 30 марта 2017
... остаются почти 90 % угонов автомобилей и квартирных краж...% случаев. «Реформу полиции критикуют главным образом за то, ...— сообщила газета Nikkei. Причиной нелегкого решения, как сообщает...Позднее Министерство юстиции Украины назвало данное решение незаконным....
Почему России нужна Русская Власть?
...и дискриминации народа, именем которого названа Россия (титульной нации). Перебирая ...разъяснение сотрудника дорожной полиции: «Вы сами виноваты в угоне Вашей машины: ...многотысячелетней культурой, а вопреки им. Главная причина наших бед – тайная, хорошо ...
Новости Украины и Новороссии 31 октября 2016
... это совершенно не трогает. Главное, что нас признает украинский ...опозорила президента Украины Петра Порошенко, назвав его слабым. «Слабый президент ... В 2014 г. полиция зафиксировала 1662 угона, из которых раскрыла ... сложно еще по той причине, что, в общем-то...
Генеалогия "Аль-Каиды"
... полицией (КККП). Второй террорист по имени Мохамед Али, "главный ...как тренировка. По неизвестным причинам ФБР затем прекратило свое... в феврале 1996 года, назвав "Всемирную ассамблею мусульманской молодежи"... чем за неделю до угонов самолетов. В своем анализе...
О мифах и рифах заграничной жизни 10
...высокую научность, рискнем назвать два очень важных ...он получил резкое порицание. Причина: он злоупотребил властью ... устав не выполняет главной задачи - не ...мужа, поэтому вызвала полицию.Полиция приехала через 45 ... наводнили сообщения об угонах машин, кражах,...
Теракты в Париже. Ситуация в Европе на 16 ноября
...:12 Пол Крейг Робертс назвал причину бездействия полиции во время терактов в Париже.... Сюжет В интервью журналу Игромания главный разработчик игры Патрик Бах пояснил... крушение, однако Соломон выживает. Монтес угоняет полицейскую машину, на которой морпехи...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>