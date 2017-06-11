Полиция назвала главные причины угонов автомобилей в России

В Главном управлении уголовного розыска МВД РФ назвали главные причины угонов автомобилей в России. Полицейские проанализировали данные о преступлениях связанных с незаконными действиями с транспортными средствами и назвали методы, которые автоворы чаще всего используют.

На первом месте стоят незаконные действия, связанные с легализацией так называемых “двойников”. Тут существует несколько разновидностей криминального “промысла”, но все они основаны на подборке документов к угнанному автомобилю (или через базы автодиллеров, или оформление как растаможенного, или документы от авто после ДТП и просто “старенькой” машины).

Вторую строчку занимают угоны автомобилей с последующей их разборкой и реализацией по запасным частям.

Третий пункт правоохранители оставили за кражами автомобилей с целью их последующей продажи за границу, где они уже подвергаются либо участи “двойников”, либо расходятся на запчасти.

Четвёртая по популярности, это кража автомобиля с дальнейшей его сдачей в металлолом. В основном это машины, которые уже долгое время стоят на “приколе” во дворах, гаражах и на пустырях, но всё ещё находящиеся на учёте в ГИБДД.

Пятым в списке преступников стоят мошеннические действия с автомобилем. Например, угон по заказу хозяина и последующая продажа в другой стране, с получением страховки за якобы украденную машину.

Последним в “рейтинге” популярности у преступников стоит банальный шантаж. Автомобиль похищается угонщиками, а с владельца начинают требовать определённую сумму денег.

В полиции подчёркивают, что очень многое в деле сохранности транспортного средства зависит от самого владельца, который не должен легкомысленно относится к своей машине и соблюдать хотя бы элементарные правила безопасности.

https://vistanews.ru/auto/148986