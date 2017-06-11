Музей в Монино: Борьба за живучесть

Про волонтёров монинского авиамузея ВВС

В мае 2017 года мне случилось дважды посетить федеральное государственное учреждения культуры — Центральный музей Военно-Воздушных Сил в подмосковном посёлке Монино. Как малограмотно сообщалось на сайте monino.ru (позже выяснил, что этот сайт к музею отношению не имеет, а настоящий сайт ЦМ ВВС находится по адресу),В ЦМ ВВС перед майскими праздниками было хорошо и просторно. Праздного народу на открытой площадке немного, погода тёплая и солнечная. От ангаров к самолётам за ограждением то и дело сновали разновозрастные люди с бэджами «волонтёр» на груди. Однако испытать национальную гордость с первого раза у меня не получилось, скорее ощутил национальные грусть и недоумение. Потому поехал в Монино во второй раз, чтобы предметно поговорить с волонтёрами, ведущими активную деятельность по сохранению экспонатов музея. Хотелось посмотреть что же именно делают в свой выходной день люди, называющие себя авиареставраторами и друзьями монинского музея и получить у них ответ на простой вопрос:

Пятый враг — отдельные посетители. Люди, безусловно, увлечённые авиацией и жадные до новых впечатлений. Нередко стремятся открутить или отломать что-нибудь «на память». Оставленные без присмотра, такие гости авиамузея обязательно постараются нацарапать на самолёте мудрое и вечное. Встретите таких — надавайте по рукам.

Чем же можно помочь волонтёрам в их борьбе за музейные экспонаты? На сегодняшний момент основных видов помощи несколько.



Помочь можно деньгами. Деньги потом превращаются в краску, грунтовку, герметики, растворители, бензин, масло, в недостающие детали самолётов и, конечно, в финансовые отчёты волонтёров. Все



Помочь можно всяческой техникой, инструментами, запчастями и расходниками — нужно практически всё. Проконсультироваться конкретнее —



Помочь можно и экспонатами — пригодится всё, что имеет отношение к авиации и может послужить делу оформления экспозиции внутри отдельных бортов. Например, знаки различия, подлинные авиабилеты или китель пилота «Аэрофлота» СССР в музей попали примерно таким образом и сейчас демонстрируются в дни открытых дверей в салоне Ту-144.



Помочь можно и серьёзными экспонатами — самолётами. Например, слышал, что неплохо бы на открытой стоянке установить L-39 и Ту-154. К слову сказать, примеры таких пополнений авиаколлекции имеются: КБ имени А.С. Яковлева безвозмездно передало музею учебно-боевой лёгкий штурмовик Як-130Д. Совместными усилиями неравнодушных людей этот российский самолёт был перевезён с территории аэродрома в Жуковском в музей ВВС в Монино и сейчас установлен рядом с огромным, единственным сохранившимся Т-4 ОКБ Сухого. Как это было: часть первая и часть вторая. На сегодняшний момент основных видов помощи несколько.Деньги потом превращаются в краску, грунтовку, герметики, растворители, бензин, масло, в недостающие детали самолётов и, конечно, в финансовые отчёты волонтёров. Все реквизиты и контакты — по ссылке или вот по этой — нужно практически всё. Проконсультироваться конкретнее — по ссылке или по другой ссылке — пригодится всё, что имеет отношение к авиации и может послужить делу оформления экспозиции внутри отдельных бортов. Например, знаки различия, подлинные авиабилеты или китель пилота «Аэрофлота» СССР в музей попали примерно таким образом и сейчас демонстрируются в дни открытых дверей в салоне Ту-144.— самолётами. Например, слышал, что неплохо бы на открытой стоянке установить L-39 и Ту-154. К слову сказать, примеры таких пополнений авиаколлекции имеются: КБ имени А.С. Яковлева безвозмездно передало музею учебно-боевой лёгкий штурмовик Як-130Д. Совместными усилиями неравнодушных людей этот российский самолёт был перевезён с территории аэродрома в Жуковском в музей ВВС в Монино и сейчас установлен рядом с огромным, единственным сохранившимся Т-4 ОКБ Сухого. Как это было:

Помочь можно умелыми руками. Нужны квалифицированные рабочие. И неквалифицированные тоже нужны. Нужен постоянный ремонт вспомогательной автотехники, стремянок и трапов. Нужны сварщики и ремонтники, нужны люди, умеющие крутить гайки и красить кистями, валиками и аэрографами. Остальным обязательно найдётся не требующая особых умений работа по очистке, помывке, переноске тяжестей и прочая подсобная. Людей, по словам волонтёров, не хватает постоянно.



Помочь можно ответственной консультацией. Прежде всего нужна консультация орнитолога, способного прояснить методы эффективной борьбы с распоясавшимися галками. Тут уже без научного подхода не обойтись.



Помочь можно, стыдно сказать, даже лайками и репостами. Просто расскажите своим друзьями знакомым — мол, есть такое дело, людям нужна всякая помощь.



Ну и просто добрым словом, конечно. Если посетите музей в Монино субботним днём — обязательно увидите работающих там волонтёров. А ещё лучше приезжайте в ЦМ ВВС в день открытых дверей (ближайший из таковых — 12 июня 2017 года), сможете не только посмотреть на уникальные и (честное пионерское!) не имеющие аналогов в мире самолёты, но и подниметесь на борт некоторых из них. За это волонтёров стоит при случае поблагодарить отдельно.





Если, вдруг, сами решите примкнуть к сообществу монинских авиареставраторов, то смело обращайтесь к Александру Васильевичу Санникову, представителю администрации монинского музея или к волонтёру Виктории Струц. Они сориентируют как и чем лучше помочь общему делу. Нужны квалифицированные рабочие. И неквалифицированные тоже нужны. Нужен постоянный ремонт вспомогательной автотехники, стремянок и трапов. Нужны сварщики и ремонтники, нужны люди, умеющие крутить гайки и красить кистями, валиками и аэрографами. Остальным обязательно найдётся не требующая особых умений работа по очистке, помывке, переноске тяжестей и прочая подсобная. Людей, по словам волонтёров, не хватает постоянно.Прежде всего нужна консультация орнитолога, способного прояснить методы эффективной борьбы с распоясавшимися галками. Тут уже без научного подхода не обойтись.Просто расскажите своим друзьями знакомым — мол, есть такое дело, людям нужна всякая помощь., конечно. Если посетите музей в Монино субботним днём — обязательно увидите работающих там волонтёров. А ещё лучше приезжайте в ЦМ ВВС в день открытых дверей (ближайший из таковых — 12 июня 2017 года), сможете не только посмотреть на уникальные и (честное пионерское!) не имеющие аналогов в мире самолёты, но и подниметесь на борт некоторых из них. За это волонтёров стоит при случае поблагодарить отдельно.Если, вдруг, сами решите примкнуть к сообществу монинских авиареставраторов, то смело обращайтесь к Александру Васильевичу Санникову, представителю администрации монинского музея или к волонтёру Виктории Струц. Они сориентируют как и чем лучше помочь общему делу.

Несколько слов о мотивации волонтёров. Естественно, многим непонятно зачем взрослые люди добровольно и безвозмездно расходуют своё драгоценное личное время, тратят силы и средства. Тут единого на 100% мнения быть не может, но некоторый объединяющий мотив можно проследить: многие машины монинского музея остались в единственном экземпляре. И если просто подождать пока у государства дойдут до них руки, окажется, что реставрировать уже нечего. Надежды на такой поворот пока что есть, тем временем неравнодушные к истории своей страны добровольцы взялись за практическое поддержание жизни в машинах. В ожидании лучших для музея времён.



Главный ответ заезда: да, музей всё же жив. Пока им занимается волонтёрское сообщество. Если по какой-то причине кислород зарвавшимся в своём энтузиазме авиареставраторам перекроют — тут и сказочке конец.



Ситуация, в которой официальные лица музея к реставрационным и прочим неотоложным работам как-то и не причастны, а тяжесть (в том числе и финансовая) работ легла на плечи волонтёров и разнокалиберных спонсоров, выглядит дико и некрасиво. Не менее удивительна и позиция МО — уж вопросы охраны ведомственного культурно-исторического объекта люди в погонах могли бы решить?



Что же касается сочувствующей музею широкой общественности, есть мнение — посетить музей в Монино стоит, не особенно откладывая. Пока там ещё есть на что посмотреть и куда подняться. Это вам не «Ельцин-центр», возьмут и закроют внезапно. Например, за бесперспективностью.









P.S. 12.06.2017 в Центральном музее ВВС проводится День открытых дверей. Волонтёры будут показывать самолёты и вертолёты, реставрируемые силами волонтёрского отряда: Ту-144, Ту-114, Ту-95МС, МиГ-23, Як-40, Ми-12, Ми-24А, Ми-8. А предпраздничные субботники состоятся 10 и 11 июня, приехать в Монино и помочь могут все желающие.



12 июня музей будет работать с 10 до 16 часов, очереди на борта закрываются в 15 часов. Вход и парковка бесплатные.



http://onepamop.livejournal.com/1205030.h tml – цинк (если не трудно, поддержите материал автора перепостом, люди делают хорошее и нужное дело) Естественно, многим непонятно зачем взрослые люди добровольно и безвозмездно расходуют своё драгоценное личное время, тратят силы и средства. Тут единого на 100% мнения быть не может, но некоторый объединяющий мотив можно проследить: многие машины монинского музея остались в единственном экземпляре. И если просто подождать пока у государства дойдут до них руки, окажется, что реставрировать уже нечего. Надежды на такой поворот пока что есть, тем временем неравнодушные к истории своей страны добровольцы взялись за практическое поддержание жизни в машинах. В ожидании лучших для музея времён.да, музей всё же жив. Пока им занимается волонтёрское сообщество. Если по какой-то причине кислород зарвавшимся в своём энтузиазме авиареставраторам перекроют — тут и сказочке конец.Ситуация, в которой официальные лица музея к реставрационным и прочим неотоложным работам как-то и не причастны, а тяжесть (в том числе и финансовая) работ легла на плечи волонтёров и разнокалиберных спонсоров, выглядит дико и некрасиво. Не менее удивительна и позиция МО — уж вопросы охраны ведомственного культурно-исторического объекта люди в погонах могли бы решить?Что же касается сочувствующей музею широкой общественности, есть мнение — посетить музей в Монино стоит, не особенно откладывая. Пока там ещё есть на что посмотреть и куда подняться. Это вам не «Ельцин-центр», возьмут и закроют внезапно. Например, за бесперспективностью.

Александр Васильевич Санников. Именно он курирует со стороны музея работы волонтёров и сам как следует впахивает на всех субботниках.Ценные «исторические» надписи на музейных экспонатах.Мишенное поле полигона Погоново в Воронежской области.В ходе практического бомбометания на «Авиадартсе-2014» лётчики уничтожали штурмовыми ударами такие цели — списанные «Альбатросы» L-39. Один из них не помешал бы и в музее.Со своей стороны благодарю волонтёра Викторию Струц за заботу и разъяснения.