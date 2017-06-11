Музей в Монино: Борьба за живучесть
00:32. 11 июня 2017 Просмотров - 60 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Про волонтёров монинского авиамузея ВВС
В мае 2017 года мне случилось дважды посетить федеральное государственное учреждения культуры — Центральный музей Военно-Воздушных Сил в подмосковном посёлке Монино. Как малограмотно сообщалось на сайте monino.ru (позже выяснил, что этот сайт к музею отношению не имеет, а настоящий сайт ЦМ ВВС находится по адресу moninomuseum.ru ), «посетив Центральный музей Военно-воздушных сил в Монино, Вы получите неизгладимое впечатление от уникальной авиационной, экспозиции расположенной более чем на 20-ти гектарах площади в живописном районе Подмосковья, испытаете чувство национальной гордости за достижения отечественной науки и техники, воплотившиеся в крылатых экспонатах размещённых на территории Центрального музея ВВС».
В ЦМ ВВС перед майскими праздниками было хорошо и просторно. Праздного народу на открытой площадке немного, погода тёплая и солнечная. От ангаров к самолётам за ограждением то и дело сновали разновозрастные люди с бэджами «волонтёр» на груди. Однако испытать национальную гордость с первого раза у меня не получилось, скорее ощутил национальные грусть и недоумение. Потому поехал в Монино во второй раз, чтобы предметно поговорить с волонтёрами, ведущими активную деятельность по сохранению экспонатов музея. Хотелось посмотреть что же именно делают в свой выходной день люди, называющие себя авиареставраторами и друзьями монинского музея и получить у них ответ на простой вопрос: музей ВВС сегодня скорее жив или скорее мёртв?
Гладкая как зеркало поверхность плоскости, отмытая вручную, не позволяет грязи задерживаться, а, стало быть, и микроорганизмы на самолёте не плодятся.
В ЦМ ВВС перед майскими праздниками было хорошо и просторно. Праздного народу на открытой площадке немного, погода тёплая и солнечная. От ангаров к самолётам за ограждением то и дело сновали разновозрастные люди с бэджами «волонтёр» на груди. Однако испытать национальную гордость с первого раза у меня не получилось, скорее ощутил национальные грусть и недоумение. Потому поехал в Монино во второй раз, чтобы предметно поговорить с волонтёрами, ведущими активную деятельность по сохранению экспонатов музея. Хотелось посмотреть что же именно делают в свой выходной день люди, называющие себя авиареставраторами и друзьями монинского музея и получить у них ответ на простой вопрос: музей ВВС сегодня скорее жив или скорее мёртв?
Гладкая как зеркало поверхность плоскости, отмытая вручную, не позволяет грязи задерживаться, а, стало быть, и микроорганизмы на самолёте не плодятся.
Александр Васильевич Санников. Именно он курирует со стороны музея работы волонтёров и сам как следует впахивает на всех субботниках.
Пятый враг — отдельные посетители. Люди, безусловно, увлечённые авиацией и жадные до новых впечатлений. Нередко стремятся открутить или отломать что-нибудь «на память». Оставленные без присмотра, такие гости авиамузея обязательно постараются нацарапать на самолёте мудрое и вечное. Встретите таких — надавайте по рукам.
Ценные «исторические» надписи на музейных экспонатах.
Чем же можно помочь волонтёрам в их борьбе за музейные экспонаты? На сегодняшний момент основных видов помощи несколько.
Помочь можно деньгами. Деньги потом превращаются в краску, грунтовку, герметики, растворители, бензин, масло, в недостающие детали самолётов и, конечно, в финансовые отчёты волонтёров. Все реквизиты и контакты — по ссылке или вот по этой.
Помочь можно всяческой техникой, инструментами, запчастями и расходниками — нужно практически всё. Проконсультироваться конкретнее — по ссылке или по другой ссылке.
Помочь можно и экспонатами — пригодится всё, что имеет отношение к авиации и может послужить делу оформления экспозиции внутри отдельных бортов. Например, знаки различия, подлинные авиабилеты или китель пилота «Аэрофлота» СССР в музей попали примерно таким образом и сейчас демонстрируются в дни открытых дверей в салоне Ту-144.
Помочь можно и серьёзными экспонатами — самолётами. Например, слышал, что неплохо бы на открытой стоянке установить L-39 и Ту-154. К слову сказать, примеры таких пополнений авиаколлекции имеются: КБ имени А.С. Яковлева безвозмездно передало музею учебно-боевой лёгкий штурмовик Як-130Д. Совместными усилиями неравнодушных людей этот российский самолёт был перевезён с территории аэродрома в Жуковском в музей ВВС в Монино и сейчас установлен рядом с огромным, единственным сохранившимся Т-4 ОКБ Сухого. Как это было: часть первая и часть вторая.
Помочь можно деньгами. Деньги потом превращаются в краску, грунтовку, герметики, растворители, бензин, масло, в недостающие детали самолётов и, конечно, в финансовые отчёты волонтёров. Все реквизиты и контакты — по ссылке или вот по этой.
Помочь можно всяческой техникой, инструментами, запчастями и расходниками — нужно практически всё. Проконсультироваться конкретнее — по ссылке или по другой ссылке.
Помочь можно и экспонатами — пригодится всё, что имеет отношение к авиации и может послужить делу оформления экспозиции внутри отдельных бортов. Например, знаки различия, подлинные авиабилеты или китель пилота «Аэрофлота» СССР в музей попали примерно таким образом и сейчас демонстрируются в дни открытых дверей в салоне Ту-144.
Помочь можно и серьёзными экспонатами — самолётами. Например, слышал, что неплохо бы на открытой стоянке установить L-39 и Ту-154. К слову сказать, примеры таких пополнений авиаколлекции имеются: КБ имени А.С. Яковлева безвозмездно передало музею учебно-боевой лёгкий штурмовик Як-130Д. Совместными усилиями неравнодушных людей этот российский самолёт был перевезён с территории аэродрома в Жуковском в музей ВВС в Монино и сейчас установлен рядом с огромным, единственным сохранившимся Т-4 ОКБ Сухого. Как это было: часть первая и часть вторая.
Мишенное поле полигона Погоново в Воронежской области.
В ходе практического бомбометания на «Авиадартсе-2014» лётчики уничтожали штурмовыми ударами такие цели — списанные «Альбатросы» L-39. Один из них не помешал бы и в музее.
Помочь можно умелыми руками. Нужны квалифицированные рабочие. И неквалифицированные тоже нужны. Нужен постоянный ремонт вспомогательной автотехники, стремянок и трапов. Нужны сварщики и ремонтники, нужны люди, умеющие крутить гайки и красить кистями, валиками и аэрографами. Остальным обязательно найдётся не требующая особых умений работа по очистке, помывке, переноске тяжестей и прочая подсобная. Людей, по словам волонтёров, не хватает постоянно.
Помочь можно ответственной консультацией. Прежде всего нужна консультация орнитолога, способного прояснить методы эффективной борьбы с распоясавшимися галками. Тут уже без научного подхода не обойтись.
Помочь можно, стыдно сказать, даже лайками и репостами. Просто расскажите своим друзьями знакомым — мол, есть такое дело, людям нужна всякая помощь.
Ну и просто добрым словом, конечно. Если посетите музей в Монино субботним днём — обязательно увидите работающих там волонтёров. А ещё лучше приезжайте в ЦМ ВВС в день открытых дверей (ближайший из таковых — 12 июня 2017 года), сможете не только посмотреть на уникальные и (честное пионерское!) не имеющие аналогов в мире самолёты, но и подниметесь на борт некоторых из них. За это волонтёров стоит при случае поблагодарить отдельно.
Если, вдруг, сами решите примкнуть к сообществу монинских авиареставраторов, то смело обращайтесь к Александру Васильевичу Санникову, представителю администрации монинского музея или к волонтёру Виктории Струц. Они сориентируют как и чем лучше помочь общему делу.
Помочь можно ответственной консультацией. Прежде всего нужна консультация орнитолога, способного прояснить методы эффективной борьбы с распоясавшимися галками. Тут уже без научного подхода не обойтись.
Помочь можно, стыдно сказать, даже лайками и репостами. Просто расскажите своим друзьями знакомым — мол, есть такое дело, людям нужна всякая помощь.
Ну и просто добрым словом, конечно. Если посетите музей в Монино субботним днём — обязательно увидите работающих там волонтёров. А ещё лучше приезжайте в ЦМ ВВС в день открытых дверей (ближайший из таковых — 12 июня 2017 года), сможете не только посмотреть на уникальные и (честное пионерское!) не имеющие аналогов в мире самолёты, но и подниметесь на борт некоторых из них. За это волонтёров стоит при случае поблагодарить отдельно.
Если, вдруг, сами решите примкнуть к сообществу монинских авиареставраторов, то смело обращайтесь к Александру Васильевичу Санникову, представителю администрации монинского музея или к волонтёру Виктории Струц. Они сориентируют как и чем лучше помочь общему делу.
Со своей стороны благодарю волонтёра Викторию Струц за заботу и разъяснения.
Несколько слов о мотивации волонтёров. Естественно, многим непонятно зачем взрослые люди добровольно и безвозмездно расходуют своё драгоценное личное время, тратят силы и средства. Тут единого на 100% мнения быть не может, но некоторый объединяющий мотив можно проследить: многие машины монинского музея остались в единственном экземпляре. И если просто подождать пока у государства дойдут до них руки, окажется, что реставрировать уже нечего. Надежды на такой поворот пока что есть, тем временем неравнодушные к истории своей страны добровольцы взялись за практическое поддержание жизни в машинах. В ожидании лучших для музея времён.
Главный ответ заезда: да, музей всё же жив. Пока им занимается волонтёрское сообщество. Если по какой-то причине кислород зарвавшимся в своём энтузиазме авиареставраторам перекроют — тут и сказочке конец.
Ситуация, в которой официальные лица музея к реставрационным и прочим неотоложным работам как-то и не причастны, а тяжесть (в том числе и финансовая) работ легла на плечи волонтёров и разнокалиберных спонсоров, выглядит дико и некрасиво. Не менее удивительна и позиция МО — уж вопросы охраны ведомственного культурно-исторического объекта люди в погонах могли бы решить?
Что же касается сочувствующей музею широкой общественности, есть мнение — посетить музей в Монино стоит, не особенно откладывая. Пока там ещё есть на что посмотреть и куда подняться. Это вам не «Ельцин-центр», возьмут и закроют внезапно. Например, за бесперспективностью.
P.S. 12.06.2017 в Центральном музее ВВС проводится День открытых дверей. Волонтёры будут показывать самолёты и вертолёты, реставрируемые силами волонтёрского отряда: Ту-144, Ту-114, Ту-95МС, МиГ-23, Як-40, Ми-12, Ми-24А, Ми-8. А предпраздничные субботники состоятся 10 и 11 июня, приехать в Монино и помочь могут все желающие.
12 июня музей будет работать с 10 до 16 часов, очереди на борта закрываются в 15 часов. Вход и парковка бесплатные.
http://onepamop.livejournal.com/1205030.h
tml – цинк (если не трудно, поддержите материал автора перепостом, люди делают хорошее и нужное дело)
Главный ответ заезда: да, музей всё же жив. Пока им занимается волонтёрское сообщество. Если по какой-то причине кислород зарвавшимся в своём энтузиазме авиареставраторам перекроют — тут и сказочке конец.
Ситуация, в которой официальные лица музея к реставрационным и прочим неотоложным работам как-то и не причастны, а тяжесть (в том числе и финансовая) работ легла на плечи волонтёров и разнокалиберных спонсоров, выглядит дико и некрасиво. Не менее удивительна и позиция МО — уж вопросы охраны ведомственного культурно-исторического объекта люди в погонах могли бы решить?
Что же касается сочувствующей музею широкой общественности, есть мнение — посетить музей в Монино стоит, не особенно откладывая. Пока там ещё есть на что посмотреть и куда подняться. Это вам не «Ельцин-центр», возьмут и закроют внезапно. Например, за бесперспективностью.
P.S. 12.06.2017 в Центральном музее ВВС проводится День открытых дверей. Волонтёры будут показывать самолёты и вертолёты, реставрируемые силами волонтёрского отряда: Ту-144, Ту-114, Ту-95МС, МиГ-23, Як-40, Ми-12, Ми-24А, Ми-8. А предпраздничные субботники состоятся 10 и 11 июня, приехать в Монино и помочь могут все желающие.
12 июня музей будет работать с 10 до 16 часов, очереди на борта закрываются в 15 часов. Вход и парковка бесплатные.
http://onepamop.livejournal.com/1205030.h
Источник: colonelcassad.livejournal.com