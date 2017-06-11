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Мишени для России и Китая: американцы, а подгузники прихватили?

20:39. 11 июня 2017 Просмотров - 53 Один комментарий Опубликовал:

avia

Не все коту масленица… Обозреватель издания National Interest Себастьян Роблин усомнился в военной мощи США. Авианосцы, которые считаются главной ударной силой американских ВМС при проведении операций с применением неядерного оружия, всего лишь «плавучие мишени». Страны третьего мира их еще испугаются, а вот серьезный противник размажет по водной поверхности, и поминай, как звали.

Как символ превратился в мишень?

Роблин решил сравнить боевые возможности американских авианосцев и варианты противодействия со стороны вероятного противника. Опасность для них представляют китайские противокорабельные ракеты и российские подлодки.

raketa-kitaj

Китайские противокорабельные баллистические ракеты DF-21D имеют дальность полета порядка 1500 километров, плюс обладают маневренностью, имея высокую точность поражения. Авианосцы для ведения боевых действий против береговых целей должны будут сократить дистанцию, подойдя ближе к берегу, подставляя себя под удар противника. Одно попадание ракеты со стороны Китая и нет авианосца.

Подлодки также остаются одной из главных угроз для кораблей, независимо от того, атомные они или дизельные. Шведские подлодки типа «Готланд», обладающие достаточно низкой скоростью, на учениях НАТО незаметно приблизились к авианосцу и смогли условно «потопить» его.

Российским подлодкам проекта 949 даже не придется приближаться. Одна атака крылатыми ракетами П-700 «Гранит» из-под воды с дистанции порядка 600 километров или запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» сразу же поставят крест и на корабле, и на экипаже.

Автор, конечно, сделал оговорку, что чисто гипотетически рассматривает этот вопрос, ведь проверки в реальных условиях не проводилось, но, пожалуй, и не стоит проверять. Да и забыл он упомянуть, что подлодки проекта 949А «Антей» будут перевооружены новейшими крылатыми ракетами «Калибр», так что неприятностей авианосцам явно добавится. Плюс электронные система на АПЛ обновят, может, даже добавят ракеты «Оникс».

vms-ssharp

И не факт, что система Aegis спасет их от поражения российскими или китайскими ракетами. Хотя спасение имеется: прекратить совать свой нос в чужие дела и пытаться использовать вместо дипломатии силовые методы.

Рассматривать Китай и Россию в качестве потенциальных противников для американцев дело обычное, главное, не проверять на практике свои способности к выживанию в бою. Я не умаляю их опыт и военный потенциал, но и мы не стоим на месте.

Американцы склонны к гигантомании: самый большой авианосец, самая обширная информационная сеть и пр. Ну, ребята, пора вернуться к реальности. Ваш «золотой век» подошел к концу в тот момент, когда Пекин и Москва решили поставить на боевое дежурство береговые ракетные комплексы большой дальности.

 

Только «Бастион – П» выпустит сверхзвуковые противокорабельные крылатые ракеты П-800 «Оникс», и нету больше Ваших исключительно громоздких кораблей. Тихонько подлетят на сверхмалой высоте, «стайкой», уничтожив систему корабельной ПВО, и положат конец страхам экипажа.

Я не питаю иллюзий и понимаю, что авианесущая группировка США представляет собой проблему и способна создать очаг напряженности в любой точке Мирового океана. Но ведь количество вызовов в современном мире возросло в разы, и вряд ли у американцев будет хватать ресурсов, чтобы все их парировать. Да и стратегия вероятного противника имеет большое значение в деле ликвидации группы американских авианосцев.

Так что, куда ни кинь, а всюду клин! Прошлый век, точнее, «плавучие мишени»…

 

Метки: авианосцы, агрессия США, китай и россия, крылатые ракеты, подлодки, соединённые штаты, флот
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Один комментарий»

  • 1358 285
    nikolay 11 июня 2017 в 20:52 Ссылка Пометить
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    Песня старая: “Русский с китайцем братья навек”. Писал не спец в военном деле. Авианосец выдерживает ядерный удар, оставаясь на плаву.

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