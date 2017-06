Как банкиры Англии и США создавали Третий рейх

Факты о том как сионисты, масонские круги Англии и США привели Гитлера к власти в Германии для нападения на СССР



Гвидо Джакомо Препарата / Гитлер, Inc. Как Британия и США создавали Третий рейх



Неожиданный и быстрый рост Германской империи во второй половине девятнадцатого века заставил Британское государство искать способы очищения огромного массива континентальной суши от вероятных противников. Главной целью стало недопущение прочного союза между Россией и Германией.



Многие исторические факты свидетельствуют о том, что все перевороты и войны начиная с конца 18 века, были инспирированы Ротшильдами. Гитлера финансировали Ротшильды. Они совершили преступления против своего народа, принесли в жертву жизни многих евреев, чтобы использовать это как предлог для образования государства Израиль.



Финансируемая Ротшильдами война под названием «Мировая революция» Троцкого продолжилась в Мировой войне Гитлера. Мировое правительство невидимой Хазарии возглавляют именно они – династия Ротшильдов. Они несут в себе хазарскую доминирующую черту – жажду воевать и убивать…

Кредит на Вторую Мировую войну Гитлер взял у еврейских банкиров из ФРС США и Банка Англии



История Германии периода с 1920-х и до начала войны показывает, что обеспечению нужного политического курса Германии служили управляемые извне финансовые потрясения — в которые, кстати, мир оказался ввергнут и сегодня.



При этом ключевыми органами, определявшими такую стратегию развития, были центральные финансовые институты Великобритании и США – Банк Англии и Федеральная резервная система (ФРС) — и связанные с ними финансово-промышленные олигархи, поставившие цель установить абсолютный контроль над финансовой системой Германии, чтобы через Германию управлять политическими процессами во всей Центральной Европе.

В реализации этой стратегии можно выделить следующие этапы:

1-ый: с 1919 по 1924 гг. — подготовка почвы для массировных американских финансовых вливаний в немецкую экономику;

2-ой: с 1924 по 1929 гг. — установление контроля за финансовой системой Германии и финансовая поддержка национал-социализма;

3-ий: с 1929 по 1933 гг. — провоцирование и развязывание глубокого финансово-экономического кризиса и обеспечение прихода нацистов к власти;



4-ый: с 1933 по 1939 гг. – финансовое сотрудничество с нацистской властью и поддержка её экспансионистской внешней политики, направленной на подготовку и развязывание новой мировой войны.

На первом этапе главными рычагами обеспечения проникновения американского капитала в Европу стали военные долги и тесно связанная с ними проблема германских репараций. После формального вступления США в первую мировую войну они предоставили союзникам (в первую очередь Англии и Франции) займы на сумму 8,8 млрд долл. Общая же сумма военной задолженности, включающая и займы, предоставленные США в 1919-1921 гг., составила более 11 млрд долл. Решить свои проблемы страны-должники пытались за счёт Германии, навязав ей огромную сумму и крайне тяжёлые условия выплаты репараций…

Cотрудничество сионистов с гитлеровским фашизмом





Сионистский идеолог Т. Герцль записал в своем дневнике: «В Париже я стал как-то шире смотреть на антисемитизм, который я начинаю понимать теперь исторически… Антисемитизм, будучи мощной и, скорее, подсознательной силой, не принесет евреям вреда. Я считаю его движением полезным для развития еврейской индивидуальности». Как отмечал американский публицист А. Лилиенталь – сионистами «антисемитизм был возведен в ранг веры и превратился в приводной ремень сионизма».



Средства массовой информации, направляемые сионистами, каждый инцидент в мире, к которому были причастны евреи как жертва, тут же преподносят общественности как явление антисемитизма. Во всех массовых трагедиях, в которых кроме евреев были и другие жертвы, пропаганда подчеркивает только судьбу евреев, как доказательство преследований расистского характера. «Постоянно выставлялась одна и та же искаженная историческая картина, изображающая евреев единственными мучениками, в то время как остальной мир захлебывался от счастья», – заключает А. Лилиенталь.



Этот метод позволяет сионистам скрывать от мира свои преступные связи с гитлеровским фашизмом, ибо на все разоблачения этих связей сионисты парируют вопросом: да разве это возможно? разве может сионизм сотрудничать с заклятым врагом евреев?



Для сионистов антисемитизм всегда был желанным и необходимым средством для осуществления своих бредовых расистских идей. Сионисты сотрудничали с антисемитами из царской охранки. С белогвардейцами. Со штурмовиками в коричневых и черных рубашках. С Муссолини. Наконец – с гитлеровскими главарями. Когда один из сионистских деятелей Кастнер пришел к соглашению с гитлеровцами об отправке в Палестину несколько тысяч евреев, – в то же время по спискам, составленным при участии сионистских эмиссаров, нацисты гнали сотни тысяч граждан различных европейских стран, оккупированных гитлеровской армией, в газовые камеры и лагеря смерти….

Для них всех – коммунистов и беспартийных – существовала только одна Родина – Союз Советских Социалистических Республик, и они достойно ее защищали.



Прав был американский журналист Моррис Эрнест, который подчеркивал, что сионистов «меньше всего тревожит проблема человеческой крови, если это не их кровь».



Шефа гестапо похоронили на еврейском кладбище…

Могила главы гестапо Генриха Мюллера обнаружена на еврейском кладбище в Берлине. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на исследование профессора политологии Свободного университета Берлина Йоханнеса Тухеля, который с 1991 года руководит Центром памяти Сопротивления нацизму. Мюллер был похоронен в 1945 году в общей могиле на старом еврейском кладбище в районе Митте в центре города. Об этом свидетельствуют документы, найденные Тухелем в нескольких архивах. Один из них, а именно свидетельство о смерти, опубликован на сайте газеты Bild. Кроме того, эти данные подтверждаются показаниями могильщика, который хоронил Мюллера.



Для сионистов антисемитизм всегда был желанным и необходимым средством для осуществления своих бредовых расистских идей. Сионисты сотрудничали с антисемитами из царской охранки. С белогвардейцами. Со штурмовиками в коричневых и черных рубашках. С Муссолини. Наконец – с гитлеровскими главарями.

Когда один из сионистских деятелей Кастнер пришел к соглашению с гитлеровцами об отправке в Палестину несколько тысяч евреев, – в то же время по спискам, составленным при участии сионистских эмиссаров, нацисты гнали сотни тысяч граждан различных европейских стран, оккупированных гитлеровской армией, в газовые камеры и лагеря смерти.

Такие промышленники, как Рейнольд Геснер и Фриц Мандель. Значительную помощь Гитлеру оказала знаменитая банковская династия Варбургов и лично Макс Варбург (директор гамбургского банка «М.М. Варбург & Ко»).



Среди других еврейских банкиров, которые не жалели денег на НСДАП, необходимо выделить берлинцев Оскара Вассермана (один из руководителей Deutsche Bank) и Ганса Привина. Ряд исследователей уверены, что в финансировании нацизма участвовали Ротшильды, им Гитлер был нужен для реализации проекта создания еврейского государства в Палестине. Преследования евреев в Европе вынуждали их искать новую родину, а сионисты (сторонники объединения и возрождения еврейского народа на его исторической родине) помогали в организации создании поселений на палестинских территориях. Кроме того, решалась проблема ассимиляции евреев в Европе, преследования заставляли их вспомнить о своём происхождении, объединиться, происходила мобилизация еврейского самосознания.

Как Гитлера к власти привели сионисты Англии и США

Фильм «История России. Генезис Второй Мировой» 2010 года. Русская, правдивая версия…

Адольф Гитлер стал руководителем Германии благодаря активной поддержке Англии и США. Целью этой комбинации было еще раз натравить немцев на русских, как это уже удалось сделать в 1914 году Великобритании…



История России. XX век. 79. Мюнхенский сговор

Фильм о том, как Мюнхен стал апофеозом "политики умиротворения", проводимой Западом в отношении Гитлера. Желание откупиться от взращённого ими же чудовища и натравить фашистские орды на СССР — вот что на самом деле двигало лидерами западных демократий. Не помогло. Как пророчески заметил Уинстон Черчилль, в Мюнхене Англия "выбрала бесчестите и получит войну".



Интересно, что фактически Гитлера и его партию финансировали и подготовили почву для захвата нацистами власти в Германии те же силы, что готовили революции 1905, 1917 годов в России, спонсировали партию большевиков, эсеров, меньшевиков, вели плотную работу со всеми российскими революционными силами. Это так называемый «финансовый интернационал», хозяева банков США, Британии, Франции и других западных стран, американской Федеральной резервной системы.



Кроме того, надо отметить тот факт, что высшее руководство Третьего рейха само во многом состояло из евреев или людей, имеющих еврейские корни. Эти факты изложены в работе Дитриха Брондера «До прихода Гитлера», основанной на 288 источниках (он был генеральным секретарем объединения нерелигиозных общин Германии), Хенека Карделя «Адольф Гитлер — основатель Израиля» (во время войны был подполковником и кавалером рыцарского Железного креста). Немало фактов о евреях в Третьем рейхе можно найти в работах Вилли Фришауэра «Гиммлер», Уильяма Стивенсона «Братство Бормана», Джона Донована «Эйхман», Чарльза Уайтинга «Канарис» и т. д. Еврейские корни имел сам Адольф Гитлер, такие знаменитые нацисты, как Гейдрих (по отцу Зюсс), Франк, Розенберг. Евреем был один из авторов плана «Об окончательном решении еврейского вопроса» Эйхман. Уничтожением поляков и евреев на польской территории руководил еврей Ханс Михаэль Франк, он был генерал-губернатором Польши в 1939—1945 годы. Один из самых знаменитых авантюристов 20 столетия Игнац Требич-Линкольн, ярый сторонник Гитлера и его идей, родился в семье венгерских евреев.



Евреем был главный редактор антисемитской и антикоммунистической газеты «Штурмовик», идеолог расизма и ярый антисемит Юлиус Штрейхер (Абрам Гольдберг). Его казнили в 1946 году по приговору Нюрнбергского трибунала за антисемитизм и призывы к геноциду. Семитские корни имел министр пропаганды Рейха Иосиф Геббельс и его жена Магда Беренд-Фридлендер. Семитское происхождение было у Рудольфа Гесса, министра труда Роберт Лея. Есть мнение, что шеф Абвера Канарис происходил из греческих евреев.



До войны в Германии жило до полумиллиона евреев, до 300 тыс. из них свободно уехало. Частично пострадали невыехавшие, но самый большой урон понесли евреи Польши и СССР, они были значительно ассимилированы и их «пустили под нож», как утративших еврейское самосознание. Многие евреи воевали в составе вермахта, так, только в советский плен попало около 10 тыс. человек.



Лично благодаря Гитлеру появилась категория из более 150 «почетных арийцев», в которую вошли в основном крупные еврейские промышленники. Они выполняли личные поручения вождя по спонсорской поддержке тех или иных политических мероприятий. Нацисты делили евреев на богатых и всех остальных, для богачей были льготы.



Таким образом, мы видим, что усилиями западных СМИ, официальных историков, политиков из истории Второй мировой войны и её предыстории было вырезано немало интересных страниц. Евреи финансировали создание Третьего рейха, лично Гитлера, были в руководстве Германии, участвовали в «решении» еврейского вопроса, уничтожении своих соплеменников, воевали в составе немецких вооруженных сил. А после крушения Рейха на немецкий народ взвалили всю вину за геноцид еврейского народа и заставили платить контрибуцию. До сих пор Германия и немцы считаются главными виновниками разжигания Второй мировой войны, хотя организаторы этой бойни так и остались ненаказанными.



СССР и его политическое руководство любят обвинять в антисемитизме, но Сайко в книге «Перепутья на пути в Израиль» и Вейншток в работе «Сионизм против Израиля» приводят весьма интересные данные. Из евреев, которые подвергались преследованию со стороны нацистов и нашедших спасение за рубежом в период с 1935 по 1943 годы, 75% нашли убежище в тоталитарном Советском Союзе. Англия приютила около 2% (67 тыс. человек), Соединенные Штаты – менее 7% (примерно 182 тыс. человек), в Палестину уехало 8,5% беженцев.

Англо-американские хозяева денег как организаторы Второй мировой войны (I)

Валентин КАТАСОНОВ | 03.05.2015 | 00:00





Инициатива развязывания Второй мировой войны принадлежала отнюдь не «бесноватому фюреру», который якобы по воле случая оказался у руля власти в Германии. Вторая мировая война – это проект мировой финансовой олигархии, англо-американских хозяев денег. Именно они, опираясь на такие институты, как Федеральная резервная система США и Банк Англии, сразу же после окончания Первой мировой войны приступили к подготовке следующего вооружённого столкновения в мировом масштабе. И план новой войны своим острием был направлен против СССР.



Важными вехами этой подготовки стали План Дауэса и План Юнга, создание Банка международных расчетов, объявление Германией о прекращении выплат репараций по Парижскому мирному договору и молчаливое согласие бывших союзников России с этим решением, мощные вливания иностранных инвестиций и кредитов в экономику Третьего рейха, милитаризация германской экономики в нарушение условий Парижского мирного договора.



Ключевыми фигурами в закулисной операции англо-американских хозяев денег являлись семейства Рокфеллеров и Морганов, Монтегю Норман (директор Банка Англии), Ялмар Шахт (директор Рейхсбанка, министр экономики Третьего рейха). Стратегический замысел Рокфеллеров и Морганов состоял в том, чтобы экономически подчинить себе Европу, а с помощью накачанной иностранными кредитами и инвестициями Германии нанести сокрушительный удар по советской России, вернув ее в лоно мировой капиталистической системы в качестве колонии.



Монтегю Норман (1871-1950) играл важную роль посредника между американским финансовым капиталом и политическими и деловыми кругами Германии. Ялмар Шахт был поставлен на роль организатора военной экономики фашистской Германии. Функции прикрытия закулисной операции хозяев денег выполняли политики типа Франклина Рузвельта, Невилла Чемберлена и Уинстона Черчилля. В Германии наряду с Я. Шахтом главным исполнителем этих планов стал Гитлер. Примечательно, что некоторые историки оценивают роль Шахта в управлении Германией в годы Второй мировой войны выше, чем роль Гитлера. Просто первый из них был фигурой непубличной.



Принятый в 1924 году по инициативе англо-американских банкиров План Дауэса предусматривал ослабление репарационного бремени Германии (что крайне болезненно восприняла Франция, получавшая более половины всех репараций) и предоставление финансовой помощи Германии от США и Англии в виде кредитов якобы для восстановления экономики и последующего восстановления выплат репараций в полном объеме. В 1924-1929 гг. Германия получила по Плану Дауэса от США 2,5 млрд. долл., от Англии — 1,5 млрд. долл. По нынешнему курсу это эквивалентно астрономической сумме примерно в 1 триллион долларов. Ялмар Шахт как один из соавторов и исполнителей Плана Дауэса, подводя в 1929 г. итоги выполнения этого плана, с удовлетворением отмечал, что «Германия за 5 лет получила столько же иностранных займов, сколько их получила Америка за 40 лет, предшествовавших Первой мировой войне» (1). В результате поверженная в войне Германия уже в 1929 году вышла на второе место в мире по объему промышленного производства, обойдя Англию.



В 1930-е годы процесс накачки германской экономики инвестициями и кредитами продолжился. Для этого в соответствии с Планом Юнга в 1930 году был создан Банк международных расчетов (БМР) в Швейцарии (Базель). Официальной целью БМР было осуществлять выплату репараций Германии в пользу стран-победительниц. Фактически же через БМР движение денег шло в противоположную сторону – от США и Англии в Германию. Большая часть стратегически важных компаний Германии к началу 1930-х гг. принадлежала американскому капиталу или частично им контролировалась. Некоторая часть капитала принадлежала английским инвесторам. Так, германская нефтеперерабатывающая промышленность и производство синтетического бензина из угля принадлежали американской корпорации «Стандарт Ойл» (Рокфеллеры). Ядром химической промышленности Германии была компания «И.Г. Фарбениндустри», перешедшая под контроль банкирского дома Морганов. 40% телефонной сети Германии и 30% акций авиастроительной фирмы “Фокке-Вульф” принадлежали американской компании ИТТ. Ядром германской радио- и электротехнической промышленности были концерны “АЭГ”, “Сименс”, “Осрам”; они перешли под контроль американской компании “Дженерал электрик”. И ИТТ, и «Дженерал электрик» входили в финансовую империю Морганов. Наконец, 100% акций концерна “Фольксваген” находились под контролем американской автомобильной корпорации «Форд».



К моменту прихода Гитлера к власти под полным контролем американского финансового капитала оказались все стратегически важные отрасли германской промышленности — нефтепереработка и производство синтетического горючего, химическая, автомобилестроительная, авиационная, электротехника и радиоприборостроение, значительная часть машиностроения (всего 278 фирм и концернов). Кроме того, под контролем американского капитала попали ведущие германские банки — “Дойче банк”, “Дрезднер банк”, Донат банк” и ряд других (2).

Англо-американский проект «Гитлер»



Проект «Гитлер» – детище англо-американской финансовой мафии Проект «Гитлер» был реализован английскими и американскими финансистами, ловко использовавшими банковские инструменты с целью вызвать кризис в Европе и лишить оппонентов главных ресурсов в политической борьбе – денег…



Проект Гитлер

Детердинг, Монтегю Норман и Шахт. Фрагмент главы 6 из книги Уильяма Ф. Энгдаля «Столетие войны: англо-американская нефтяная политика и Новый Мировой Порядок»



В 1929 году нестабильному международному финансовому порядку, установленному лондонскими и нью-йоркскими банкирами в побеждённой Центральной Европе после Версаля, пришёл внезапный (и вполне предсказуемый) конец. МонтегюНорман, бывший на тот момент влиятельнейшим руководителем национального банка в мире, занимая должность управляющего «Английского банка», ускорил крах биржевого рынка Уолл-Стрита в октябре 1929 года. Норман предложил управляющему нью-йоркского «Федерального Резервного банка» Джорджу Гаррисону повысить учётные ставки в США. Гаррисон согласился, и в последующие несколько месяцев произошёл грандиознейший финансовый и экономический коллапс в истории США.



К началу 1931 года у Монтегю Нормана и небольшого кружка британского истеблишмента возник план весьма неожиданного изменения политической динамики Центральной Европы.



В то время крупнейшим банковским учреждением Австрии был венский «Винер Кредитанштальт». Тесно связанный с австрийской ветвью семейства Ротшильдов, в 1920-е годы «Винер Кредитанштальт» разросся за счёт недружественного поглощения более мелких банков, испытывавших затруднения. Самое значительное из этих слияний было навязано «Винер Кредитанштальту» во время краха фондового рынка в октябре 1929 года, когда власти Австрии настояли на том, чтобы банк слился с венским «Боденкредитанштальтом» – ипотечным банком, который и сам поглотил за последние несколько лет целый ряд разорившихся банков.



В начале 1931 года «Винер Кредитанштальт» казался одним из самых мощных банков в мире. На деле он был сильно ослаблен. Драконовские условия Версаля, установленные Великобританией, Францией и США, привели к разделению Австро-Венгерской Империи, лишив экономику Австрии ценных экономических связей и сырьевых ресурсов Венгрии и Восточной Европы. Промышленная экономика Австрии так и не сумела оправиться от разрушительных последствий Первой мировой войны. В распоряжении промышленных предприятий оставались лишь изношенные производства, устаревшее оборудование и огромные безвозвратные долги по кредитам военного времени. Вследствие политической обстановки, сложившейся в Австрии в 1920-х гг., значительная часть обанкротившейся австрийской промышленности перешла в руки всё разраставшегося «Винер Кредитанштальта».





Ялмар Шахт и Монтегю Норман





Таким образом, к началу 1931 года Австрия в целом и «Винер Кредитанштальт» в частности стали слабым звеном международной цепи кредитования, построенной на нездоровой основе, заложенной нью-йоркским банкирским домом Дж.П. Моргана совместно с управляющим «Английского банка» Норманом и лондонскими банками. «Винер Кредитанштальт» был неспособен сформировать достаточный капитал для деятельности в условиях охваченной депрессией экономики Австрии и попал в серьёзную зависимость от краткосрочных кредитов из Лондона и Нью-Йорка. Крупным кредитором «Винер Кредитанштальта» стал даже «Английский банк».



В марте 1931 года французское правительство и министр иностранных дел Бриан заявили о решительном противодействии намечавшимся переговорам между Берлином и Веной о создании Австро-Германского торгового и таможенного союза – запоздалой попытке противостоять разрастающейся всемирной экономической депрессии, перекинувшейся из Америки несколькими месяцами ранее. По некоторым данным, Франция дала указание своим банкам прекратить краткосрочное кредитование «Винер Кредитанштальта», стремясь оказать огромное давление на австрийское правительство. Уже в мае, когда в венской прессе появились слухи о массовом изъятии вкладов из «Винер Кредитанштальта», разразился кредитный кризис, потрясший всю Европу. Национальный банк Австрии и, в конечном итоге, само австрийское государство в условиях крупнейшего за всю историю банкротства банка были вынуждены прийти на помощь «Винер Кредитанштальту». Последовавшее расследование показало, что кризис на должен был достигать столь впечатляющих масштабов. Однако такой исход был запланирован некими могущественными лондонскими и нью-йоркскими финансистами, готовившими европейскую геополитику к резкому повороту. (12)



К концу 1920-х годов влиятельные круги Великобритании и США приняли решение поддержать курс на радикализацию Германии.

Банкиры Дж.П. Моргана уже имели возможность убедиться в пользе радикальных политических решений для обеспечения возврата банковских кредитов, предоставив важнейший иностранный кредит фашистскому режиму Италии во главе с Бенито Муссолини. В ноябре 1925 года итальянский министр финансов Вольпи ди Мизурата объявил, что итальянское правительство достигло соглашения о возврате Великобритании и США версальских военных долгов Италии. Спустя неделю «Дж.П. Морган и Ко.», финансовые агенты правительства Муссолини в США, объявили о предоставлении Италии важного займа в 100 миллионов долларов «на стабилизацию лиры».





Дж. П. Морган





На деле же Морган решил стабилизировать фашистский режим Муссолини. По настоянию «Дж.П. Морган и Ко.» и могущественного главы «Английского банка» Монтегю Нормана, Вольпи ди Мизурата в 1926 году основал единый центральный банк Италии, «Итальянский банк», для контроля над кредитно-денежной политикой страны и дополнительного обеспечения выплаты внешнего долга. Муссолини был идеальной сильной фигурой для обуздания итальянских профсоюзов, снижения заработной платы и принятия строгих мер, чтобы гарантировать возврат иностранных кредитов. Во всяком случае, так считали люди Моргана в Нью-Йорке.



Человек, контролировавший в то время кредитно-денежную политику США, бывший моргановский банкир Бенджамин Стронг, близкий друг и сотрудник Монтегю Нормана, встретился с Вольпи и управляющим Итальянского банка Бональдо Стрингером для окончательного уточнения программы «стабилизации» Италии. От Польши до Румынии на всём протяжении 1920-х гг. одни и те же люди – «Дж. П. Морган и Ко.», Монтегю Норман и нью-йоркский «Федеральный Резервный банк» – успешно устанавливали экономический контроль над большинством стран континентальной Европы под предлогом внедрения «кредитоспособной» национальной политики, неофициально сыграв роль, отведённую в 1980-х годах Международному Валютному Фонду. Банки Нью-Йорка стали источником краткосрочного кредитования этой политики, а «Английский банк» совместно с влиятельными кругами британского МИДа делился своим политическим опытом. (13)

Наиболее согласованными были действия англо-саксонского «кружка» в Германии 1920-х гг. После успешного продвижения Ялмара Шахта на должность президента «Рейхсбанка» в 1923 году и внедрения Шахтом драконовского плана Дауэса по выплате репараций, подготовленного в «Морган и Ко», немецкая экономика подпала под зависимость от краткосрочных кредитов лондонских и нью-йоркских банков, а также их парижских партнёров. Для банков краткосрочное кредитование Германии было наиболее прибыльных делом на мировых финансовых рынках того времени. Для многих банков Германии, в том числе и для четвёртого по величине «Дармштэдтер унд Националбанк Коммандит-Гезельшафт» («Данат»), зависимость от краткосрочных заимствований из Нью-Йорка и Лондона была очень сильна, а проценты по этим кредитам были прямо-таки грабительскими. Веймарская гиперинфляция в начале десятилетия уничтожила большую часть капитала и резервов крупных немецких банков. Таким образом, расширение кредитования в конце 1920-х гг. осуществлялось немецкими банками на фоне низкого уровня собственных средств, представлявшего угрозу в случае невыплаты займа или иного кризиса. К моменту краха Нью-Йоркской биржи 1929-1930 годов, Германия занимала уникальное положение среди крупных промышленных стран Европы. Её долг иностранным банкам по краткосрочным кредитам составлял около 16 миллиардов рейхсмарок.



Чтобы полностью опрокинуть нездоровую банковскую систему, достаточно было лёгкого толчка. Толчок последовал со стороны «Федерального Резервного банка» и «Английского банка», которые в 1929 году последовательно повысили процентные ставки после двух лет беспрецедентной биржевой спекуляции на снижение процентных ставок. Вполне предсказуемый крах нью-йоркской фондовой биржи и лондонского рынка привёл к массовому выводу американского и британского банковского капитала из Германии и Австрии. К 13 мая 1931 года спичка уже была поднесена к бочке с порохом.



В этот день рухнул крупный банк «Винер Кредитанштальт». Французы решили «наказать» Австрию за ведение переговоров о таможенном союзе с Германией, введя валютные санкции. «Винер Кредитанштальт» принадлежал семейству Ротшильдов и был тесно связан с французским банковским миром. Вывод французских капиталов из Австрии опрокинул хрупкий «Винер Кредитанштальт», обладавший крупными долями в 70%промышленных предприятий Австрии. Пытаясь остановить изъятие вкладов из «Кредитанштальта», австрийские банки затребовали все средства, вложенные ими в банки Германии. «Винер Кредитанштальт» стал тем слабым звеном, с которого началась волна банковских крахов по всей центральной Европе.

Наступивший банковский кризис, экономическая депрессия и дальнейшее трагическое развитие событий в Австрии и Германии были практически полностью инспирированы Монтегю Норманом из «Английского банка», Джорджем Гаррисономиз «Федерального Резервного банка», а также банкирским домом Моргана и их друзьями с Уолл-Стрит. Было принято решение прекратить кредитование Германии – притом, что даже минимальная пролонгация кредитов на небольшие суммы вполне могла бы предотвратить неконтролируемый кризис ещё на раннем этапе.







Вместо этого отток капиталов из Германии продолжал расти. По требованию Монтегю Нормана и Джорджа Гаррисона, новый президент «Рейхсбанка» Ханс Лютер покорно воздержался от каких-либо действий для предотвращения коллапса крупных немецких банков. За крахом «Кредитанштальта» в Вене тут же последовало банкротство связанного с ним немецкого «Данат-Банка». «Данат-Банк», сильно зависевший от иностранных кредитов, в течение мая месяца потерял вкладов на сумму почти 100 миллионов рейхсмарок. На следующий месяц потери «Даната» составили 848 миллионов рейхсмарок – 40% всех вкладов в этом банке, в то время как «Дрезднер Банк» потерял 10%. Даже «Дойче Банк» лишился 8% вкладов. К концу июня принадлежавший Моргану банк «Банкерз Траст» прекратил кредитование «Дойче Банка».



Управляющий нью-йоркского «Федерального Резервного банка» Джордж Гаррисон потребовал от главы «Рейхсбанка» Ханса Лютера принятия энергичных мер по ограничению кредитования и ужесточению условий на рынке капиталов Германии, утверждая, что только так можно было остановить бегство иностранного капитала. Однако, на деле это гарантировало падение немецкой банковской системы и промышленности в глубочайшую пропасть.

Монтегю Норман поддержал Гаррисона, а вскоре к обвинениям в адрес Германии в том, что она спровоцировала кризис, присоединился и управляющий «Французского банка». В результате, отчаянные попытки правительства Брюнинга убедить Ханса Лютера взять экстренный стабилизационный кредит у других центральных банков для сдерживания общегосударственного банковского кризиса, главой «Рейхсбанка» были отвергнуты. Когда он наконец сдался и попросил Монтегю Нормана о помощи, тот захлопнул перед ним дверь. Как следствие, в кризисной ситуации Германии больше не у кого было взять кредит.



В июле 1931 года, примерно через два месяца после того, как с падением «Винер Кредитанштальта» началось бегство капитала из Германии, в базельской газете «Националцайтунг» появилось сообщение, что «Данат-Банк» «испытывает трудности». В наэлектризованной обстановке этого оказалось достаточно, чтобы началось паническое изъятие вкладов из банка. Председатель правления банка Гольдшмит позднее обвинил «Рейхсбанк» в избирательной подготовке краха «Данат-Банка» путём введения ограничений на кредиты. В условиях разразившегося банковского кризиса и краха промышленности Германии зима, 1931-32 года стала, по некоторым утверждениям, «самой тяжёлой зимой века». Сложившаяся ситуация стала питательной средой для радикальных политических течений.

В марте 1930 года, за несколько месяцев до введения англо-американскими банкирами ограничений на кредитование Германии, президент «Рейхсбанка» Ялмар Шахт неожиданно для правительства подал прошение об отставке. Поводом для отставки стал экстренный стабилизационный кредит на 500 миллионов рейхсмарок, предложенный шведским промышленником и финансистом Иваром Крюгером, знаменитым шведским «спичечным королём». Крюгер и его американские банкиры, «Ли Хиггинсон и Ко.», были крупными кредиторами Германии и других стран, которым отказывали в кредитовании банки Лондона и Нью-Йорка. Однако кредит, предложенный Крюгером в начале 1930-х гг., таил в себе взрывоопасные и неприемлемые политические последствия для долгосрочной стратегии друзей Монтегю Нормана. Немецкий министр финансов Рудольф Гильфердинг уговаривал Шахта, который по условиям репарационного плана Дауэса должен был утверждать каждый иностранный кредит, принять предложение Крюгера. Шахт отказался и 6 марта вручил рейхспрезиденту фон Гинденбургу прошение об отставке. У него были и другие дела.





Ивар Крюгер





Спустя несколько месяцев, в начале 1932 года, Крюгера нашли мёртвым в гостиничном номере в Париже. Официальный протокол вскрытия гласит, что смерть наступила в результате самоубийства, однако тщательное расследование, проведённое шведскими специалистами несколько десятилетий спустя, убедительно показало, что Крюгер был убит. Лица, извлёкшие наибольшую выгоду из смерти Крюгера, находились в Лондоне и Нью-Йорке, однако подробности этого дела, по-видимому, были похоронены вместе с Крюгером. С гибелью Крюгера, Германия лишилась надежды на спасение. Она была полностью отрезана от международных кредитов.[14]

В свою очередь, Шахт после отставки с поста президента «Рейхсбанка» отнюдь не сидел сложа руки. Он направил всю свою энергию на организацию финансовой поддержки человека, которого он и его близкий друг Норман считали подходящим человеком для охваченной кризисом Германии. Шахт тайно поддерживал радикальную партию НСДАП Адольфа Гитлера с 1926 года. Уйдя из «Рейхсбанка», Шахт стал основным связующим звеном между могущественными, но скептически настроенными крупными немецкими промышленниками, промышленными магнатами Рура, и крупнейшими зарубежными финансистами, особенно лордом Монтегю Норманом.



В этот момент времени политика Великобритании была направлена на создание«Проекта Гитлер», прекрасно зная, куда в конечном итоге будут направлены его геополитические и военные устремления. Как заметил спустя почти полвека в частной беседе полковник Дэвид Стирлинг, создатель британской элитной «Специальной авиадесантной службы»: «Самой большой ошибкой, которую совершили мы, британцы, было считать, что мы сможем натравить империю немцев на империю русских, чтобы они заставили друг друга истечь кровью».



Поддержка Гитлера в Великобритании осуществлялась на высшем уровне. В ней участвовал не только премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен, печально известный «мюнхенским сговором» 1938 года, позволившим армиям Гитлера двинуться на восток в Судетскую область. Близким советником Невилла Чемберлена был Филип Керр (ставший впоследствии лордом Лотианом), один из участников «Круглого стола» Сесила Роудса, о которой уже упоминалось выше. Лотиан поддерживал Гитлера, будучи одним из представителей печально известной «кливденской клики», также как и лорд Бивербрук, влиятельнейший газетный магнат Великобритании, контролировавший издание массовых газет «Дейли Экспресс» и «Ивнинг Стандард». Однако, наверное, самым влиятельным на тот момент сторонником Гитлера в Великобритании был Эдуард VIII, король Англии.







Определённые влиятельные фигуры американского истеблишмента едва ли могли не понимать, в чём заключается цель партии Гитлера. Высшие круги Уолл-Стрита и Госдепартамента США были неплохо информированы с самого начала. Ещё до злополучного мюнхенского «Пивного путча» 1923 года представитель Госдепартамента США Роберт Мерфи, находившийся в Мюнхене в соответствии с версальскими условиями оккупации Германии и ставший в послевоенное время центральной фигурой Бильдербергского клуба, лично встречался с молодым Гитлером при посредничестве генерала Эриха Людендорфа. Мерфи, служивший в годы Первой Мировой в Берне под началом Аллена Даллеса, собирая разведданные о Германском Рейхе, находился в Мюнхене вместе с другим влиятельным американским представителем, Труманэном Смитом, сотрудником американской разведки в Германии.



Позднее в мемуарах Смит вспоминал свой приезд в Мюнхен в конце 1922 года. «Я много беседовал о национал-социализме с нашим консулом в Мюнхене Робертом Мерфи (позднее отличившимся в качестве американского посла), с генералом Эрихом Людендорфом, с крон-принцем Рупрехтом Баварским и с Альфредом Розенбергом. Последний впоследствии стал определять политическую идеологию нацистской партии. Во время этой поездки мне нередко доводилось встречаться с Эрнстом («Путци») Ханфштенглем, отпрыском известного мюнхенского художественного семейства. Путциокончил Гарвард и впоследствии стал заведовать у Гитлера отношениями с иностранной прессой… Моя беседа с Гитлером длилась несколько часов. Из дневника, который я вёл в Мюнхене, видно, что я был поражён его личностью и считал, что он сыграет важную роль в политике Германии».



В датированном ноябрём 1922 года отчёте вашингтонскому начальству Смитпредставил следующие рекомендации относительно группки Гитлера. Говоря о Гитлере, Смит утверждал:

«Его основная цель – победа над марксизмом… и обеспечение поддержки трудящимися националистических идеалов государства и собственности… Столкновение партийных интересов… показало невозможность избавления Германии от нынешних трудностей посредством демократии. Его движение стремится к установлению национальной диктатуры непарламентскими средствами. После прихода к власти, он потребует снизить требования по репарациям до реалистичной цифры, но после этого обязуется выплатить согласованную сумму до последнего пфеннига, объявив это делом национальной чести. Для выполнения этой задачи диктатору необходимо ввести систему всеобщего обслуживания репарационных выплат и обеспечить её поддержку всеми силами государства. Его власть в период выполнения репарационных обязательств не должна ограничиваться каким бы то ни было законодательным или народным собранием…»



Чтобы донести до коллег из вашингтонского Управления военной разведки смысл своего предложения, Смит добавил личностную оценку Гитлера: «В частной беседе он показал себя сильным и логичным оратором, что в сочетании с откровенностью фанатика производит на нейтрально настроенного слушателя очень глубокое впечатление». (15)

Уже поздней осенью 1931 года на лондонский железнодорожный вокзал на Ливерпуль-Стрит прибыл человек из Германии. Его звали Альфред Розенберг. Розенберг встретился с главным редактором влиятельной лондонской «Таймс» Джеффри Доусоном. В последовавшие несколько месяцев «Таймс» оказала движению Гитлера бесценную помощь в создании положительного облика в глазах мировой общественности. Однако самой важной встречей Розенберга во время первого визита в Англию в 1931 году стала беседа с Монтегю Норманом, управляющим «Английского банка» и едва ли не самым влиятельным лицом мирового финансового мира того времени. По словам его личного секретаря, Норман ненавидел три вещи: французов, католиков и евреев. Норман и Розенберг легко нашли общий язык. Норману Розенберга представил Ялмар Шахт. С первой же встречи в 1924 году Шахта и Нормана связывала дружба, продолжавшаяся до смерти Нормана в 1945 году.



Розенберг завершил свой судьбоносный визит в Лондон встречей с первым лицом лондонского «Банка Шрёдера», связанного с нью-йоркским «Дж.Г. Шрёдер Банк» и с кёльнским частным банком «И.Г. Штайн Банк», принадлежавшим барону Курту фон Шрёдеру. На встрече с Розенбергом «Банк Шрёдера» представлял Ф.С. Тиаркс, член совета управляющих «Английского банка» и близкий друг Монтегю Нормана.

Когда после 1931 года барон фон Шрёдер и Ялмар Шахт обратились к ведущим промышленным и финансовым магнатам Германии за поддержкой НСДАП, первый вопрос обеспокоенных и скептически настроенных промышленников был такой: «Как международное финансовое сообщество, и особенно Монтегю Норман, отнесётся к перспективе немецкого правительства во главе с Гитлером?» Готов ли был Норман в этом случае помочь Германии кредитами? Именно в этот момент, когда гитлеровская НСДАП получила на выборах 1930 года чуть меньше 6 миллионов голосов, международная поддержка Монтегю Нормана, Тиаркса и их лондонских друзей имела решающее значение.



4 января 1932 года на кёльнской вилле барона Курта фон Шрёдера Адольф Гитлер, фон Папен и фон Шрёдер заключили тайное соглашение о финансировании НСДАП, к тому времени практически разорённой и обременённой огромными долгами, вплоть до захвата Гитлером власти. Ещё одна встреча Гитлера с Францем фон Папеном произошла на кёльнской вилле Шрёдера 4 января 1933 года. На этот раз был окончательно согласован план свержения правительства Шлейхера и создания правой коалиции. 30 января 1933 года Адольф Гитлер стал рейхсканцлером.



Последний визит Альфреда Розенберга в Лондон состоялся в мае 1933 года, на этот раз уже в качестве одного из представителей нового правительства Гитлера. Розенберг отправился прямиком в поместье Бакхерст-Парк неподалёку от Эскота, принадлежавшее сэру Генри Детердингу, главе «Ройал Датч Шелл» и едва ли не самому влиятельному бизнесмену мира. По информации английской прессы, между ними состоялась тёплая и оживлённая беседа. Впервые Розенберг встречался с Детердингом ещё во время лондонской поездки 1931 года. «Ройал Датч Шелл» поддерживала теснейший контакт и обеспечивала поддержку немецкой НСДАП. Хотя подробности и были сохранены в тайне, надёжные британские источники того времени утверждают, что Детердинг оказал значительную финансовую поддержку «Проекту Гитлер» на важнейшем начальном этапе его осуществления.



Если «Английский банк» проявил упорство, не дав Германии кредитов ни на пфенниг в критический период 1931 года, спровоцировав тем самым банковский кризис и рост безработицы, без которых и помыслить было нельзя о таких отчаянных альтернативах, как приход Гитлера к руководству Германией, то, как только в начале 1933 года Гитлер прибрал власть к рукам, тот же Монтегю Норман с бесстыдной поспешностью вознаградил правительство Гитлера, предоставив ему жизненно необходимый кредит «Английского банка». Норман специально посетил Берлин в мае 1934 года, чтобы договориться о тайной финансовой поддержке нового режима. Гитлер ответил Норману любезностью, назначив его близкого друга Шахта министром экономики и президентом «Рейхсбанка». Последний пост Шахт занимал вплоть до 1939 года.(16)



Источник



Кто привёл Гитлера к власти

Фильм «История России. Генезис Второй Мировой» 2010 года. Русская, правдивая версия…

Адольф Гитлер стал руководителем Германии благодаря активной поддержке Англии и США. Целью этой комбинации было еще раз натравить немцев на русских, как это уже удалось сделать в 1914 году Великобритании.



Евреи и создание Третьего рейха



Обычно, когда говорят о причинах прихода к власти Адольфа Гитлера, вспоминают о его выдающемся ораторском даре, харизматичности, политической воле и интуиции, тяжёлой экономической ситуации в Германии после поражения в Первой мировой войне, обиде немцев за позорные условия Версальского мира, но в реальности это всё лишь второстепенные предпосылки, которые способствовали его приходу на вершину политического олимпа.



Без регулярного серьёзного финансирования его движения, оплаты ряда дорогостоящих мероприятий, которые сделали Немецкую национал-социалистическую рабочую партию (в немецкой транскрипции НСДАП) популярной, нацисты никогда бы не достигли вершин власти, оставаясь обычным среди десятков подобных движений местного значения. Для тех, кто серьёзно исследовал и исследует феномен национал-социализма и фюрера, это факт.



Главными спонсорами Гитлера и его партии выступили финансисты Великобритании и Соединенных Штатов. С самого начала Гитлер был «проектом». Энергичный фюрер был инструментом для объединения Европы против Советского Союза, решались также и другие важные задачи, так, прошли полигонные испытания «Нового мирового порядка», который планировали распространить по всей планете. Спонсировали Гитлера и германские финансово-промышленные круги, связанные с мировым финансовым интернационалом. Среди спонсоров Гитлера был Фриц Тиссен (старший сын промышленника Августа Тиссена), он ещё с 1923 года оказывал значительную материальную поддержку нацистам, в 1930 году публично поддержал Гитлера. В 1932 году входил в группу финансистов, промышленников и землевладельцев, которые потребовали от рейхспрезидента Пауля фон Гинденбурга назначить Гитлера рейхсканцлером. Тиссен был сторонником восстановления сословного государства — в мае 1933 года он при поддержке Гитлера учредил в Дюссельдорфе Институт сословий. Тиссен планировал подвести научную базу под идеологию сословного государства. Тиссен был сторонником войны с СССР, но протестовал против войны с западными странами и выступал против преследования евреев. В итоге последовал разрыв отношений с Гитлером. 2 сентября 1939 года Тиссен уехал вместе со своей женой, дочерью и зятем в Швейцарию. В 1940 году во Франции он написал книгу «Я финансировал Гитлера», после оккупации французского государства арестован и попал в концлагерь, где пробыл до конца войны.



Финансовую помощь нацистам оказывал германский промышленник и финансовый магнат Густав Крупп. Среди банкиров деньги для Гитлера собирал президент Рейхсбанка и доверенное лицо Адольфа Гитлера по связям с его политическими и финансовыми спонсорами в западных странах Ялмар Шахт. Этот талантливый организатор с 1916 года возглавлял частный Национальный банк Германии, затем стал его совладельцем. С декабря 1923 года — глава Рейхсбанка (руководил до марта 1930 года, а затем в 1933-1939 годы). Имел плотные связи с американской корпорацией Дж.П.Моргана. Именно он с 1933 года проводил экономическую мобилизацию Германии, готовя её к войне.



Причины, которые заставили германскую финансово-промышленную элиту помогать Гитлеру и его партии, были самыми разными. Одни хотели создать мощную ударную силу против внутренней «коммунистической угрозы» и рабочего движения. Боялись и внешней опасности – «большевистской угрозы». Другие перестраховывались на случай прихода Гитлера к власти. Третьи работали в одной группе с мировым финансовым интернационалом. И всем была выгодна военная мобилизация и война – заказы сыпались как из рога изобилия.



После поражения Третьего рейха в войне и до сего времени в массовом сознании людей еврейство – это жертва нацизма. Причём трагедию евреев превратили в своего рода бренд, наживаясь на ней, получая финансовые и политические дивиденды. Хотя славян в этой бойне погибло намного больше – более 30 миллионов (включая поляков, сербов и т.д.). В реальности евреи евреям рознь, одних уничтожали, преследовали, а другие евреи сами финансировал Гитлера. О вкладе влиятельных евреев того времени в становление Третьего рейха, росте влияния Гитлера «мировая общественность» предпочитает молчать. А людей, которые поднимают этот вопрос, тут же обвиняют в ревизионизме, фашизме, антисемитизме и т.д. Евреи и Гитлер – это одна из самых закрытых тем в мировых СМИ. Хотя не секрет, что фюрера и НСДАП спонсировали такие влиятельные еврейские



Еврейский фашизм. Эдуард Ходос, руководитель еврейской общины г. Харькова



СПАСЕНИЕ МИРА ОТ ФАШИЗМА

«Да, это я — еврей Эдуард Ходос, уже 14 лет возглавляющий общину харьковских евреев, вызываю огонь на себя и в открытую говорю о еврейском фашизме, к борьбе с которым я и призывал Международный антифашистский комитет в своем «Открытом письме», Поэтому, уважаемые ветераны, слово «антисемитизм» рядом с евреем-антифашистом, представляющим сотни своих соплеменников, выглядит, мягко говоря, абсурдно».

Эдуард Ходос. Книга "Когда евреи маршируют…" стр. 26



Источник: http://rusak34.narod.ru/fashizm.html



Участие Троцкого-Бронштейна и англосаксонской “элиты” в развале России и разжигании воин и революций прибыли ради

«Я во всем этом принимал участие. Но я вам скажу еще больше. Знаете вы, кто финансировал Октябрьскую революцию? Ее финансировали те же самые банкиры, которые финансировали революцию в 1905 году, а именно Якоб Шифф и братья Варбурги: это значит — великое банковское созвездие, один из пяти банков — членов Федерального резерва. Здесь же принимали участие и другие американские и европейские банкиры, как Гуггенгейм, Хенауэр, Брайтунг, Ашберг, Ниа-Банкен — это из Стокгольма. Я был там, в Стокгольме, и принимал участие в перемещении фондов. Пока не прибыл Троцкий, я был единственным человеком, который выступал посредником с революционной стороны.



Как и почему возвышается неведомый Троцкий, одним взмахом приобретающий власть более высокую, чем та, которую имели старые и влиятельные революционеры? Очень просто, он женился. Вместе с ним прибывает в Россию его жена — Седова. Знаете, кто она такая? Она дочь Животовского, объединенного с банкира Варбургами, компаньонами и родственниками Якоба Шиффа, то есть той финансовой группы, которая, как я говорил, финансировала также революцию 1905 года. Здесь причина, почему Троцкий одним махом становится во главе революционного списка».

Х.Г. Раковский о Льве Троцком

Иезуит Штемпфл из Мюнхена написал книгу "Майн Кампф", а не Адольф Гитлер. В плане хитрых иезуитов было привести к власти католика Гитлера (весь руководящий аппарат Гитлера был католическим, в большинстве обученном иезуитами). Ватикан помог Гитлеру прийти к власти тем, что дал указание католическому обществу Германии избрать его фюрером. Также и Муссолини, и Франко были приведены к власти посредством Ватикана. Католик и обернацист Франц фон Папен отметил после подписания конкордата 1933 г.: "Третий рейх является первой властью, которая принимает высокие принципы папства не только к сведению, но претворяет их в дела". Гитлер и его католическая команда убийц никогда не были отлучены Ватиканом от церкви, но даже были почтены как герои христианства.





Против СССР воевала вся Европа

Во Второй Мировой Войне против СССР воевала вся Европа

В войне 1941-1945 годов СССР, с начальной численностью 190 млн. человек, воевал не с 80 млн. тогдашних немцев. Советский Союз воевал практически со всей Европой, численность которой (без Англии) была около 400 млн. человек…

Итак, немцы – 2 389 560, венгры – 513 767, румыны – 187 370, австрийцы – 156 682, чехи и словаки – 69 977, поляки – 60 280, итальянцы – 48 957, французы – 23 136, хорваты – 21 822, молдаване – 14 129, евреи – 10 173, голландцы – 4 729, финны – 2 377, бельгийцы – 2 010, люксембуржцы – 1652, датчане – 457, испанцы – 452, цыгане – 383, норвежцы – 101, шведы – 72.

И это только те, кто выжил и попал в плен. Реально против нас воевало значительно больше европейцев.

Древнеримский сенатор Катон Старший вошёл в историю тем, что любое своё публичное выступление на любую тему обязательно заканчивал словами: «Ceterum censeo Carthaginem esse delendam», что дословно означает: «В остальном я полагаю, что Карфаген нужно разрушить». (Карфаген – враждебный Риму город-го­сударство.) Я не готов полностью уподобиться сенато­ру Катону, но буду использовать любой повод, чтобы лишний раз упомянуть: в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов СССР, с начальной численностью 190 млн. человек, воевал не с 80 млн. тогдашних немцев. Советский Союз воевал практически со всей Евро­пой, численность которой (за исключением союзной нам Англии и не сдающейся немцам партизанской Сербии) была около 400 млн. человек.

Чтобы по национальному составу оценить всю европейскую сволочь, которая в надежде на лёгкую добычу полезла к нам убивать советских и русских людей, я дам таблицу той части иностранных добровольцев, которая вовремя догадалась сдаться нам в плен:

Немцы – 2 389 560, венгры – 513 767, румыны – 187 370, австрийцы – 156 682, чехи и словаки – 69 977, поляки – 60 280, итальянцы – 48 957, французы – 23 136, хорваты – 21 822, молдаване – 14 129, евреи – 10 173, голландцы – 4 729, финны – 2 377, бельгийцы – 2 010, люксембуржцы – 1652, датчане – 457, испанцы – 452, цыгане – 383, норвежцы – 101, шведы – 72.

В первую очередь исчезли евреи, которых, как вы видите из подлинной таблицы, служило Гитлеру столько же, сколько и финнов с голландцами, вместе взятых. А я, к примеру, не вижу, почему мы из этой гитлеровской песни должны выбрасывать еврейские куплеты.



Мало кто знает о том, что США и Англия 1 июня 1945 года готовили к реализации план "немыслимое" это предусматривало нападение на СССР (уже изможденную страну от пятилетней войны…) включая 23 уцелевшие дивизии фашистской Германии… Cталин и здесь грамотно обыграл мировую сионистскую паразитальную олигархию (поджигателей всех воин в мире как показывают факты…). Именно поэтому у них и сегодня такая лютая злоба на Сталина, который по факту трижды поломал планы мировой закулисы по планомерному уничтожению России, то Русского народа не было бы.



Также известно и о том, что именно США и Англия провели многолетнюю операцию где результатом стало то, что Гитлер пришел к власти в Германии в 1934 году. Это было сделано для того что бы Гитлер напал на СССР-Россию, и Германия с Россией были ослаблены и уязвимы так, что мировое господство (гегемония) принадлежало бы Англии и США. Голливудский кинорежиссер даже снял фильм о гуманности Сталина, и о том как США и Англия привели Гитлера к власти, о том как американские крупные банкиры и промышленники вооружали фашистскую Германию, и поставляли горючее, сталь для танков и прочее (как собственно и сегодня США и Англия разжигает войны по всему миру, как США спонсирует фашизм на Украине…).



ТЁМНАЯ СТОРОНА АМЕРИКИ и ЕЁ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА и ЧЕЛОВЕЧНОСТИ



И хотя мы регулярно клеймим другие государства, называя их странами-изгоями, мы сами превратились в самую большую страну-изгоя. Мы не соблюдаем договоров, мы пренебрегаем международными судами, по собственному желанию наносим удары туда, куда вздумаем. Мы отдаём приказы ООН, но не платим членских взносов. Мы жалуемся на терроризм, но наша империя (CША) стала сегодня самым дерзким террористом.

Американский писатель Гор Видал. "Почему нас ненавидят" Москва 2003

Отрывки из книг, аналитические статьи, подборки фактов об Америке и её маленьких тайнах.

Вот некоторые из них:

— сотрудничество США с нацистами;

— финансирование террористов;

— "потерявшийся" Боинг у Пентагона 11 сент. 2001 г.;

— деловые связи Буша и бин Ладена;

— различные военные преступления от геноцида индейцев до Ирака;

— запрещённые эксперименты над людьми;

— политические убийства по заказу США;

— участие Америки в развале СССР и подрывная деятельность против России;

— сотни тысяч рабов в Америке;

— колоссальная система тюрем CША, самая большая и вместительная в мире;

— обучение террористов в Школе Америк (School of the Americas), Джорджия;

— закупка внутренних органов детей из России и др. бедных стран;

— экономическое удушение десятков стран, ответственность за смерть от голода и болезней десятков миллионов людей и т.д. и т.п.

Цитата бывшего президента Югославии и Сербии Слободана Милошевича про угрозу народам России, Украины и Беларуси со стороны Европы и НАТО — во главе с США:



«Посмотрите на нас и запомните — с вами сделают то же самое, когда вы разобщитесь и дадите слабину. Запад — цепная бешеная собака — вцепится вам в горло. Братья, помните о судьбе Югославии! Не дайте поступить с вами так же! Зачем вам Европа, русские? Трудно найти более самодостаточный народ, чем вы. Это Европа нуждается в вас, но не вы в ней. Вас так много — целых три страны, а единства нет! У вас есть все свое: много земли, энергия, топливо, вода, наука, промышленность, культура. Когда у нас была Югославия и мы были едины, мы ощущали себя великой силой, способной свернуть горы. Теперь из-за нашей же глупости и нежелания слышать друг друга Югославии больше нет. И мы — прыщи на политической карте Европы, новые рынки для их дорогого барахла и американской демократии»

СПИСОК основных АМЕРИКАНСКИХ ИНТЕРВЕНЦИЙ, тайных операций И РАЗЛИЧНЫХ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ



"Я считаю, что все, кто наживается на войне и кто способствует ее разжиганию, должны быть расстреляны в первый же день военных действий гражданами своей страны..".

Э. Хемингуэй

„Для того, чтобы утвердить и удержать свое "право" на эксплуатацию других народов, Америка регулярно прибегает к использованию крайних форм насилия, и прежде всего военного. Вот список известных вооружённых интервенций и других преступлений. Конечно, на абсолютную полноту он претендовать не может, но более полного не существует.



Только за 1661-1774 годы из Африки в США было ввезено около миллиона живых рабов, а свыше девяти миллионов погибло по дороге. Доход работорговцев от этой операции в ценах середины XVIII века составлял не меньше 2 млрд. долл., астрономическую по тем временам цифру.

1622. Американские войны начинаются с первого нападения на индейцев в 1622 г. в Джеймстауне, за чем последовали война с индейцами-алгокинами в Новой Англии в 1635-1636 гг. и война в 1675-1676 гг., закончившаяся разрушением почти половины городов в Массачусетсе. Другие войны и перестрелки с индейцами продолжались до 1900 г. Всего американцы уничтожили где-то 100 млн. индейцев, что вполне позволяет говорить о настоящем геноциде, значительно превосходящем массовое убийство евреев Гитлером (4 — 6 миллионов жертв). 1,2, 3.



С 1689 г. по 1763 г. состоялись четыре главных имперских войны с вовлечением в них Англии и ее североамериканских колоний, а также французской, испанской и голландской империй. С 1641 г. по 1759 г. произошло 40 бунтов и 18 внутренних конфликтов среди поселенцев, пять из них поднялись до уровня восстаний. В 1776 г. началась война за независимость, которая закончилась в 1783 году. Вторая война против Англии в 1812-1815 гг. укрепила независимость, в то время как 40 войн с индейцами с 1622 г. по 1900 г. закончились добавлением миллионов акров земли.



1792 — американцы отбивают у индейцев Кентукки



1796 — американцы отбивают у индейцев Теннеси



1797 — охлаждение отношений с Францией после того, как военный корабль США Delaware нападает на гражданское судно Croyable; морские столкновения продолжаются до 1800-го года.



1800 — восстание рабов под предводительством Габриеля Проссера в Вирджинии. Около тысячи человек было повешено, включая самого Проссера. Сами рабы не убили ни одного человека.



1803 — американцы отбивают у индейцев Огайо



1803 — Луизиана. В 1800 году Испания по секретному договору передала Франции бывшую до 1763 года французской колонией Луизиану, взамен этого испанский король Карл IV взял у Наполеона обязательство отдать его зятю королевство в Италии. Французские войска так и не смогли занять Луизиану, где до них обосновались американцы.



1805 — 1815 — США вели первую войну в Африке — на её средиземноморском побережье. К этому времени торговцы Америкаской республики развили значительную торговлю с Османской империей, покупая там опиум по цене 3 доллара за фунт и продавая его в китайском порту Кантоне (Гуанчжоу) по 7 — 10 долларов. Много опиума сбывалось американцами также в Индонезии и Индии. В первой трети 19 в. США добились от турецкого султана таких же прав и привилегий в торговле в Османской империи, как и у европейских держав: Великобритании, России и Франции. Впоследствии Соединённые Штаты вступили с Британией в борьбу за контроль над опиумными рынками восточной части Средиземноморья. В результате ряда войн к 1815 году США навязали кабальные договоры североафриканским странам и обеспечили своим торговцам крупные денежные поступления. Позже, в 30-х гг., Соединённые Штаты пытались добиться от Неаполитанского королевства передачи им в собственность в качестве опорной базы Сиракуз, правда эти домогательства остались безуспешными.



1806 — попытка американского вторжения в Рио-Гранде, т.е. на территорию, принадлежавшую Испании. Предводитель американцев капитан З. Пайк был пойман испанцами, после чего интервенция захлебнулась.



1810 — Губернатор Луизианы Клэйрборн вторгся по приказанию президента США в принадлежавшую Испании Западную Флориду. Испанцы ретировались без боя, территория перешла Америке.



1811 — восстание рабов под предводительством Чарльза (фамилий рабам часто не давали, как не дают их собакам). 500 рабов направились к Новому Орлеану, освобождая на своём пути собратьев по несчастью. Американские войска уничтожили на месте или повесили позже почти всех участников восстания…



Башни 11 сентября Америка взорвала сама

Это утверждают 130 инженеров и архитекторов из США [видео]



Апокалиптические картины двух самолетов, врезающихся в небоскребы на Манхэттене, весь мир видел в прямом эфире. «Официальная версия» была представлена сразу же, и, согласимся, выглядела она вполне убедительно. Однако вскоре стали появляться сомнения, которые сложились в альтернативные версии, статьи, книги. Падкость журналистов и писателей на всякого рода «теории заговоров» хорошо известна. Но вот спустя 6 лет после теракта свою сенсационную версию о его истинном происхождении высказали 130 инженеров и архитекторов, которым здания, подобные «близнецам», знакомы как пять пальцев…

Кто устроил теракты 11 сентября 2001 года?

снимок сделан ещё до того, как здание Пентагона обрушилось. Где самолёт, где гигантская брешь в стене? На снимке видна горящая дыра небольших размеров, но в неё никак не мог проскочить самолёт с размахом крыльев ок. 38 метров…

Теракты 11 сентября 2001 года: разоблачение лжи и фальсификации. Великий обман

Продажа низкокачественных товаров и услуг является разновидностью греха воровства. В частности, 110-этажные небоскребы Всемирного Торгового Центра (ВТЦ) имели стальной каркас и были построены с учетом того, чтобы выстоять после прямого попадания Боинга. Именно поэтому при попадании в них самолётов 11 сентября 2001 года эти высококачественные американские небоскребы не рухнули СРАЗУ и даже НЕ ПОКОЛЕБАЛИСЬ от УДАРА самолета, а стояли прочно долгое время. Значит, они рухнули НЕ в результате удара самолетов.

http://www.calvinism.ru/sep11.htm





Откровения ЦРУ о развале СССР и создании межнациональных конфликтов на Кавказе

https://www.youtube.com/watch?v=JwU0sIzI6ME



Преступления мировой "элиты" США под руководством сионизма

Права человека Взгляд в мир 2011 08 Нац ДОЛГ США 202 трлн $ Крах Элиты Новиков Беларусь

Зачем Британская империя создавала Саудовскую Аравию и Израиль?

США назвали Россию самой крупной угрозой для человечества



Россия — "это самая крупная угроза из всех на Земле, исходя из ее намерений и возможностей", заявил директор ФБР США Джеймс Коми на сенатских слушаниях. Об этом сообщает CNN.







Александр Харчиков о национализме и патриотизме

https://www.youtube.com/watch?v=VwoIw5BUt7s





СТАЛИН СПАС РУССКИЙ НАРОД И РОССИЮ ОТ МИРОВОГО СИОНИЗМА (МАСОНСТВА)

http://www.youtube.com/watch?v=dwFScqC97Ko

Клевета на Сталина. *Cui prodest?

Кому это выгодно — Внешним врагам России



"В жестоком противоборстве СССР и западного мира заложена главная причина взаимной нетерпимости во всех событиях внутренней и внешней политики нашей страны.

У меня нет никаких сомнений, как бы это ни оспаривали сегодня, что правящие круги Запада не только ненавидели наше государство, но и на всем протяжении его истории делали все, что было в силах, для его гибели.

Вынужденный союз США, Англии и СССР в борьбе с гитлеризмом в годы войны также не был передышкой в их противоборстве. "Холодная война" продолжалась, просто быстрое поражение СССР в борьбе с Германией было невыгодно Западу, опасавшемуся за свое мировое господство".



Павел Судоплатов — советский разведчик, генерал-лейтенант МВД СССР.



Источник: http://www.greatstalin.ru/forgeries.aspx





Источник: slavyanskaya-kultura.ru