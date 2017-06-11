Где наши деньги? Россия спросит с США. Интересно,почему правительство забеспокоилось о своих деньгах.

Российские власти обеспокоены вопросом надежности вложения российских средств в государственные казначейские бумаги США. Россия готова направить запрос

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Госдума хочет спросить с США о том, насколько надежны российские вложения в эту страну. Соответствующий запрос в Конгресс предложил отправить председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

Произошло это в ходе обсуждения вопроса о переназначении Эльвиры Набиуллиной председателем Центробанка. Депутат-коммунист Вера Ганзя усомнилась в том, что рационально вкладывать российские средства в американские казначейские облигации в тот момент, когда долг США растет, а напряженность в отношениях между Россией и Америкой усиливается. Подобный запрос будет воспринят американским Конгрессом достаточно спокойно, уверен президент американского Центра глобальных интересов Николай Злобин.

Николай Злобин

президент Center on Global Interests