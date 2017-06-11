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Где наши деньги? Россия спросит с США. Интересно,почему правительство забеспокоилось о своих деньгах.

18:10. 11 июня 2017 Просмотров - 3 Нет комментариев Опубликовал:

Российские власти обеспокоены вопросом надежности вложения российских средств в государственные казначейские бумаги США. Россия готова направить запрос

Фото: ТАСС

Госдума хочет спросить с США о том, насколько надежны российские вложения в эту страну. Соответствующий запрос в Конгресс предложил отправить председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

Произошло это в ходе обсуждения вопроса о переназначении Эльвиры Набиуллиной председателем Центробанка. Депутат-коммунист Вера Ганзя усомнилась в том, что рационально вкладывать российские средства в американские казначейские облигации в тот момент, когда долг США растет, а напряженность в отношениях между Россией и Америкой усиливается. Подобный запрос будет воспринят американским Конгрессом достаточно спокойно, уверен президент американского Центра глобальных интересов Николай Злобин.

Николай Злобин

президент Center on Global Interests

«Запрос имеет смысл. Американцы достаточно уважительно относятся к парламентской форме власти, и я думаю, что Конгресс отреагирует на это. Например, в разгар американского кризиса в 2008 году, или 2009 год, Путину задали вопрос по поводу американского внешнего долга, он сказал, что нас удивило, что в разгар кризиса, когда у американцев была пиковая ситуация, мы попросили вернуть наши деньги, они без всяких проблем вернули. Хотя у самих в этот момент было довольное сильное экономическое падение. Поэтому здесь не вопрос возврата или невозврата, я думаю, что американская позиция будет достаточно профессиональной. Американский долг, который обсуждается, складывается из того, что нет более привлекательной страны для инвестиций, чем США. Если есть свободные средства и люди хотят их сохранить,люди вкладывают в государственные казначейские бумаги».

Согласно заявлениями депутата Веры Ганзя, российские вложения в американские ценные бумаги сейчас составляют порядка 100 млрд долларов.

И единственной альтернативой теоретически может стать лишь золото, считает советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие-брокер» Сергей Хестанов.

Сергей Хестановсоветник по макроэкономике генерального директора брокерского дома «Открытие-брокер»«Стабильность и денежный поток американской экономики таков, что даже теоретич6ески риски, которые связаны с размещением российских средств в долговые бумаги США, выглядят как пренебрежимо малые на разумном временном отрезке. Данный депутатский запрос стоит рассматривать в контексте традиционной антизападной риторики, которая очень характерна для определенной части депутатов от коммунистической партии РФ. Сумма, которая размещена Россией в американские долговые бумаги, очень невелика по сравнению с рынком данных ценных бумаг. Даже, если вывод будет произведен за короткий промежуток времени, отклонение цены не превысит десятых долей процента. Если Россия будет агрессивно изымать средства из американских долговых бумаг, скорее всего, эти бумаги будут приобретены Китаем. Каких-то других инструментов, которые позволяют с похожим уровнем надежности и доходности разместить денежные средства в таких объемах, в принципе, не существует. Но теоретически ничто не мешает либо просто хранить эти денежные средства, либо разместить их на рынке драгоценных металлов. За срок около года вполне реально разместить этот объем средств в монетарное золото».

Вячеслав Володин подчеркнул, что его коллега по Госдуме подняла «абсолютно правильный вопрос». «Мы у них наблюдаем турбулентность», — заявил спикер нижней палаты. Он говорил о Соединенных Штатах.

Источник: https://www.bfm.ru/news/356709?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

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