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Доходы руководителей Банка России за год выросли более чем на 27%

06:41. 11 июня 2017 Просмотров - 93 2 коммент. Опубликовал:

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Доходы руководства Банка России (ЦБ) в 2016 году составили 405,3 млн руб. Об этом свидетельствует годовой отчет, опубликованный на сайте ЦБ.
 
Речь идет о доходах членов совета директоров банка, главного аудитора и заместителей председателя банка. В 2015 году затраты на оплату их труда составили 317,8 млн руб. Таким образом, рост доходов руководства банка составил более 27%.
 
Зарплаты рядовых работников Банка России также выросли на 13%. Средний доход одного служащего ЦБ в 2016 году составил 142,2 тыс. руб. по сравнению со 125,4 тыс. руб. в 2015 году.
 
Государственная дума на пленарном заседании 9 июня продлила полномочия руководителя Банка России (ЦБ) Эльвиры Набиуллиной на пять лет. Об этом сообщил корреспондент РБК. Ранее комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал продление срока Набиуллиной на посту главы ЦБ. В марте президент России Владимир Путин попросил Госдуму поддержать кандидатуру Набиуллиной и переизбрать ее в качестве главы ЦБ.
 
Доходы главы Центробанка указываются отдельно — в декларациях о доходах. Согласно им, в 2016 году Набиуллина задекларировала доход в 26,9 млн руб. за год, годом ранее — 24,1 млн руб. Больше всех среди высокопоставленных сотрудников ЦБ заработала заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова. Ее годовой доход в 2016 году составил 74,25 млн руб. Первый зампред ЦБ Сергей Швецов, который до этого два года подряд больше всех зарабатывал в организации, переместился на вторую позицию — его доход составил 30,57 млн руб.
 

 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/593a9ab39a7947743e4ae7c8
Метки: экономика
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