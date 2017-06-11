Болельщики избили кикбоксера на ринге после его победы

Бой на турнире по кикбоксингу Glory 42 завершился скандалом. В поединке участвовали боец из Нидерландом Муртел Гронхарт и армянин Харут Григорян. Победу одержал нокаутом одержал нидерландец, сообщает «Советский спорт».

Однако не успел боец отпраздновать свой успех, как к нему подбежали двое фанатов, прорвавшихся на ринг, и нанесли ему несколько ударов.

Гронхарт нанес Григоряну удар в момент, когда тот повернулся спиной к своему сопернику, после чего армянин упал на настил, а рефери зафиксировал победу голландца. Это действие Гронхарта вызвало негативную реакцию со стороны болельщиков, которые в итоге и прорвались на ринг.

Нападавших от спортсмена сумели оттащить тренеры и организаторы турнира.