Болельщики избили кикбоксера на ринге после его победы
06:49. 11 июня 2017 Просмотров - 168 Один комментарий Опубликовал: Олег Козлов
Бой на турнире по кикбоксингу Glory 42 завершился скандалом. В поединке участвовали боец из Нидерландом Муртел Гронхарт и армянин Харут Григорян. Победу одержал нокаутом одержал нидерландец, сообщает «Советский спорт».
Однако не успел боец отпраздновать свой успех, как к нему подбежали двое фанатов, прорвавшихся на ринг, и нанесли ему несколько ударов.
Гронхарт нанес Григоряну удар в момент, когда тот повернулся спиной к своему сопернику, после чего армянин упал на настил, а рефери зафиксировал победу голландца. Это действие Гронхарта вызвало негативную реакцию со стороны болельщиков, которые в итоге и прорвались на ринг.
Нападавших от спортсмена сумели оттащить тренеры и организаторы турнира.
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А чо вы хотели от петушка голландского?