25 самых богатых семей во власти

Замначальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России Андрей Глуздаков

Семейный доход: 85,9 млн рублей

Личный доход: 1,6 млн рублей

Еще один чиновник, отвечающий за закупки в своем департаменте, замначальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД Андрей Глуздаков в 2016 задекларировал 1,6 миллиона рублей дохода. Его жена за год заработала 86 миллионов рублей.

Глава администрации президента Сергей Кириенко Семейный доход: 85,8 млн рублей Личный доход: 85,5 млн рублей После перехода на работу в администрацию президента из «Росатом» Сергей Кириенко возглавил рейтинг самых богатых чиновников АП, заработав 85 миллионов рублей.

Вице-премьер Аркадий Дворкович Общий доход: 85,3 млн рублей Личный доход: 24,8 млн рублей В 2015 году жена Аркадия Дворковича Зумруд Рустамова стала самой богатой женой чиновников правительства. По итогам прошлого года ее доход уменьшился более чем в два раза — до 60 млн рублей. Также у нее есть легковой автомобиль Lexus LX570/Н2. Ей лично принадлежит земельный участок площадью 4800 кв метров, две квартиры по 78,5 квадратных метров. Кроме того, доля в квартире и два машиноместа. Также у нее есть четыре квартиры в безвозмездном пользовании. Генеральный директор ФГБУ «Комбинат питания Кремлевский» Александр Мещанский Общий доход: 83,7 млн рублей Личный доход: 1,6 млн рублей Супруга гендиректора «Комбината питания Кремлевского» Александра Мещанского в 2016 году задекларировала самый большой доход среди всех жен сотрудников управделами президента — 82 миллиона рублей. Художественный руководитель Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков Общий доход: 83,4 млн рублей Личный доход: 76,1 млн рублей

Художественный руководитель МХТ им. Чехова Олег Табаков

Общий доход: 78,8 млн рублей

Личный доход: 68,7 млн рублей

Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов Семейный доход: 615 млн рублей Личный доход: 582 млн рублей За год доходы Кузнецова выросли более чем в 10 раз: с 47,9 млн до 582 млн рублей. В пресс-службе объяснили, что это доход, полученный от вкладов и операций с недвижимостью, которая декларировалась ранее. В декларации за 2016 год остались 10 земельных участков с домом в России и один во Франции, которые он декларировал годом ранее. Министру с женой также принадлежат два «Мерседеса», «Феррари», «Порше» и BMW. Четыре ребенка, которые были указаны в предыдущей декларации, из отчета за 2016 год пропали.

Министр открытого правительства Михаил Абызов

Семейный доход: 521 млн рублей

Традиционный лидер по доходам среди министров занял в 2016 году лишь второе место с доходом 521 миллион рублей. Кроме того, из декларации Абызова исчезла жена: министр развелся.

Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев Семейный доход: 358 млн рублей Личный доход: 357 млн рублей Доход вице-премьера за год увеличился в 2,5 раза. У него также есть автомобили «Порше», BMW, «Мерседес» и «Ниссан», а также земельный участок с двумя домами.

Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев

Семейный доход: 154 млн рублей

Личный доход: 154 млн рублей

Дирижер Гергиев в 2016 году заработал больше всех из деятелей культуры.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров Семейный доход: 133,8 млн рублей Личный доход: 129,4 млн рублей Мантуров в 2016 году стал самым богатым министром экономического блока, заработав 129 миллионов рублей. Ему также принадлежат шесть автомобилей: «Лэнд Ровер», «Москвич 412», «ВАЗ 2103», «Лада Веста», «ГАЗ 21» и «Москвич 408»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Семейный доход: 133,6 млн рублей

Личный доход: 12,8 млн рублей

Песков и его жена, фигуристка Татьяна Навка снова стали самой богатой семьей в Кремле. Их общий доход составил 133,6 миллиона рублей. Большая часть приходится на Навку, которая заработала 120 миллионов рублей — на 30 миллионов больше, чем годом ранее. При этом доход самого Пескова сократился втрое. На вопрос Дождя, с чем связаны изменения в доходах семьи, Песков ответил: «С работой».

Первый вице-премьер Игорь Шувалов Семейный доход: 132,9 млн рублей Личный доход: 71,8 млн рублей Жена Игоря Шувалова Ольга в 2016 году стала самой богатой супругой в правительстве, несмотря на то, что ее доходы сократились на треть до 61,2 миллиона рублей. Шуваловы владеют тремя автомобилями: Jaguar XJ8, «ВАЗ 2101» и «ЗИЛ 41047».

Замминистра энергетики Кирилл Молодцов

Семейный доход: 128 млн рублей

Личный доход: 13 млн рублей

Молодцов в 2016 году задекларировал в десять раз меньше супруги, которая заработала 114,4 миллиона рублей — доход по ценным бумагам, долям участия в коммерческих организациях, сдачи в аренду имущества и процентов от займов, говорится в декларации. Сам Молодцов, как следует из отчета, ездит на мотоцикле Harley-Davidson, Porsche и «Ладе XRAY». Ему также принадлежат пять квартир и земельный участок.

Директор Малого театра Тамара Михайлова Семейный доход: 120 млн рублей Личный доход: 7 млн рублей Из общего семейного дохода Михайловой 113 миллионов рублей заработал ее муж Сергей Михайлов — член совета директоров «Лукойла» и председатель совета директоров группы «КапиталЪ Управление активами». Коллеги мужа пересмотрели весь репертуар театра, рассказывала Forbes Михайлова. «Оценили актуальность Островского — акции, облигации, ложные банкротства», — писало издание. В 2003 году Сергей Михайлов начал спонсировать Щепкинское училище при Малом театре.

Художественный руководитель Малого театра Лев Додин

Семейный доход: 115 млн рублей

Личный доход: 113 млн рублей

Другой управленец из Малого театра — худрук театра Лев Додин задекларировал в 2016 году 113 миллионов рублей дохода, еще два миллиона заработала его жена.

Член Центральной избирательной комиссии Александр Клюкин Семейный доход: 109 млн рублей Личный доход: 9 млн рублей Бывший депутат Госдумы Александр Клюкин в 2016 году заработал девять миллионов, а его жена — 100 миллионов рублей. Начальник главного управления капстроительства Управделами президента Олег Перлин Семейный доход: 106,1 млн рублей Личный доход: 104,3 млн рублей Перлин перешел в УПД в 2014 году из строительной компании «Мосфундаментстрой-6», одним из основателей которой он был. Перлин также задекларировал земельный участок, дом, квартиру, гараж, два нежилых помещения и автомобиль Toyota.

Замминистра экономического развития, руководитель Росимущества Дмитрий Пристансков

Семейный доход: 106 млн рублей

Личный доход: 102 млн рублей

Руководитель Росимущества, которое распоряжается госактивами на 100 триллионов рублей, в 2016 году задекларировал 102 миллиона рублей. После окончания юрфака СПбГУ Пристансков работал в прокуратуре, а затем, как писал «Коммерсант», перешел в адвокатское бюро однокурсника и друга Владимира Путина, экс-профессора СПбГУ Николая Егорова. По данным издания, эта работа стала для него «трамплином» для карьерного роста. С 2005 по 2014 год он работал в Росимуществе, откуда перешел в «Норильский никель», чтобы вернуться в ведомство в 2016 году. До этого Пристансков подавал декларацию в 2012 году, тогда он заработал 999 тысяч рублей.

Помощник министра финансов Илья Рящин

Семейный доход: 104 млн рублей

Личный доход: 104 млн рублей

С сентября 2014 года до апреля 2015 года Рящин исполнял обязанности президента алмазной компании «Алроса». После ухода из компании в июне 2016 года он занял пост советника министра финансов и остался в правлении компании.

Начальник отдела ученых степеней Высшей аттестационной комиссии Светлана Алексеева Семейный доход: 102 млн рублей Личный доход: 102 млн рублей Из сотрудников министерства культуры, которые не занимаются публичной деятельностью, самой богатой стала Светлана Алексеева из Высшей аттестационной комиссии (ВАК), где она возглавляет отдел ученых степеней.

Начальник отдела в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС Маслов М. Н.

Семейный доход: 97,9 млн рублей

Личный доход: 1,3 млн рублей

Самой богатой семьей МЧС в 2016 году стала семья начальника отдела в «Национальном центре управления в кризисных ситуациях». сам чиновник заработал только 1,3 млн рублей, а его жена — более 96 миллионов рублей.

Министр финансов Антон Силуанов Семейный доход: 95,4 млн рублей Личный доход: 95,4 млн рублей Глава Минфина в 2016 году практически утроил свои доходы, заработав в 2,5 раза больше чем годом ранее. Силуанову также принадлежат три земельных участка, дом, квартира, четыре гаража и два нежилых здания.

Замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Соколов

Семейный доход: 91,7 млн рублей

Личный доход: 88,6 млн рублей

Замминистра связи Алексей Соколов стал самым богатым сотрудником ведомства в 2016 году. Отец Соколова — полковник КГБ в отставке Валерий Соколов, которого «Фонтанка» и «Коммерсант» называли хорошим знакомым бывшего главы ФСБ Николая Патрушева. Его мать — Ирина Соколова в 2008 году возглавила общественную приемную Владимира Путина в Санкт-Петербурге. В это время она также была помощником спикера Госдумы Бориса Грызлова. Republic называл Соколовых бенефициарами реформы кассовых аппаратов.

Ведущий инспектор Счетной палаты Печатникова С. М. Семейный доход: 89,2 млн рублей Личный доход: 2,5 млн рублей Ведущий инспектор Счетной палаты Печатникова в 2016 году задекларировала 2,5 миллиона рублей, земельный участок, два дома, две квартиры и два автомобиля «Мерседес». Ее муж заработал 86,6 миллиона рублей.

И.о. главы Дирекции единого заказчика-застройщика (ДЕЗЗ) Владислав Дроздов

Семейный доход: 86 млн рублей

Личный доход: 2,9 млн рублей

Дроздов возглавил учреждение в феврале 2017 года. Его предшественник Анатолий Колесник был арестован по обвинению в получении взятки. Подведомственное Дроздову учреждение занимается строительством и реконструкцией трех объектов, писало РБК: Федерального центра трансплантации почки и диализа в городе в Волгоградской области, Центра цереброваскулярной патологии и инсульта РНИМУ имени Н.И. Пирогова в Москве и НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко в Москве.