Главная » События

25 самых богатых семей во власти

09:43. 11 июня 2017 Просмотров - 141 2 коммент. Опубликовал:

1

 
Замначальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России Андрей Глуздаков
 
Семейный доход: 85,9 млн рублей
 
Личный доход: 1,6 млн рублей
 
Еще один чиновник, отвечающий за закупки в своем департаменте, замначальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД Андрей Глуздаков в 2016 задекларировал 1,6 миллиона рублей дохода. Его жена за год заработала 86 миллионов рублей.
 
1
 
Глава администрации президента Сергей Кириенко
 
Семейный доход: 85,8 млн рублей
 
Личный доход: 85,5 млн рублей
 
После перехода на работу в администрацию президента из «Росатом» Сергей Кириенко возглавил рейтинг самых богатых чиновников АП, заработав 85 миллионов рублей. 
 
1

 

Вице-премьер Аркадий Дворкович
 
Общий доход: 85,3 млн рублей
 
Личный доход: 24,8 млн рублей
 
В 2015 году жена Аркадия Дворковича Зумруд Рустамова стала самой богатой женой чиновников правительства. По итогам прошлого года ее доход уменьшился более чем в два раза — до 60 млн рублей. Также у нее есть легковой автомобиль Lexus LX570/Н2. Ей лично принадлежит земельный участок площадью 4800 кв метров, две квартиры по 78,5 квадратных метров. Кроме того, доля в квартире и два машиноместа. Также у нее есть четыре квартиры в безвозмездном пользовании.
 
1
 
 
Генеральный директор ФГБУ «Комбинат питания Кремлевский» Александр Мещанский 
 
Общий доход: 83,7 млн рублей
 
Личный доход: 1,6 млн рублей
 
Супруга гендиректора «Комбината питания Кремлевского» Александра Мещанского в 2016 году задекларировала самый большой доход среди всех жен сотрудников управделами президента — 82 миллиона рублей.
 
1
 
Художественный руководитель Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков
 
Общий доход: 83,4 млн рублей
 
Личный доход: 76,1 млн рублей
 
1

 

 

 

 
Художественный руководитель МХТ им. Чехова Олег Табаков
 
Общий доход: 78,8 млн рублей
 
Личный доход: 68,7 млн рублей
 
1
 
Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов
 
Семейный доход: 615 млн рублей
 
Личный доход: 582 млн рублей
 
За год доходы Кузнецова выросли более чем в 10 раз: с 47,9 млн до 582 млн рублей. В пресс-службе объяснили, что это доход, полученный от вкладов и операций с недвижимостью, которая декларировалась ранее. В декларации за 2016 год остались 10 земельных участков с домом в России и один во Франции, которые он декларировал годом ранее. Министру с женой также принадлежат два «Мерседеса», «Феррари», «Порше» и BMW. Четыре ребенка, которые были указаны в предыдущей декларации, из отчета за 2016 год пропали.
 
1
 
Министр открытого правительства Михаил Абызов
 
Семейный доход: 521 млн рублей
 
Традиционный лидер по доходам среди министров занял в 2016 году лишь второе место с доходом 521 миллион рублей. Кроме того, из декларации Абызова исчезла жена: министр развелся.
 
1
 
Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев
 
Семейный доход: 358 млн рублей
 
Личный доход: 357 млн рублей
 
Доход вице-премьера за год увеличился в 2,5 раза. У него также есть автомобили «Порше», BMW, «Мерседес» и «Ниссан», а также земельный участок с двумя домами.
 
1
 
Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев
 
Семейный доход: 154 млн рублей
 
Личный доход: 154 млн рублей
 
Дирижер Гергиев в 2016 году заработал больше всех из деятелей культуры.
 
1
 
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров
 
Семейный доход: 133,8 млн рублей
 
Личный доход: 129,4 млн рублей
 
Мантуров в 2016 году стал самым богатым министром экономического блока, заработав 129 миллионов рублей. Ему также принадлежат шесть автомобилей: «Лэнд Ровер», «Москвич 412», «ВАЗ 2103», «Лада Веста», «ГАЗ 21» и «Москвич 408»
 
1
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
 
Семейный доход: 133,6 млн рублей
 
Личный доход: 12,8 млн рублей
 
Песков и его жена, фигуристка Татьяна Навка снова стали самой богатой семьей в Кремле. Их общий доход составил 133,6 миллиона рублей. Большая часть приходится на Навку, которая заработала 120 миллионов рублей — на 30 миллионов больше, чем годом ранее. При этом доход самого Пескова сократился втрое. На вопрос Дождя, с чем связаны изменения в доходах семьи, Песков ответил: «С работой».
 
1
 
Первый вице-премьер Игорь Шувалов
 
Семейный доход: 132,9 млн рублей
 
Личный доход: 71,8 млн рублей
 
Жена Игоря Шувалова Ольга в 2016 году стала самой богатой супругой в правительстве, несмотря на то, что ее доходы сократились на треть до 61,2 миллиона рублей. Шуваловы владеют тремя автомобилями: Jaguar XJ8, «ВАЗ 2101» и «ЗИЛ 41047».
 
1
 
Замминистра энергетики Кирилл Молодцов
 
Семейный доход: 128 млн рублей
 
Личный доход: 13 млн рублей
 
Молодцов в 2016 году задекларировал в десять раз меньше супруги, которая заработала 114,4 миллиона рублей — доход по ценным бумагам, долям участия в коммерческих организациях, сдачи в аренду имущества и процентов от займов, говорится в декларации. Сам Молодцов, как следует из отчета, ездит на мотоцикле Harley-Davidson, Porsche и «Ладе XRAY». Ему также принадлежат пять квартир и земельный участок.
 
1
 
Директор Малого театра Тамара Михайлова
 
Семейный доход: 120 млн рублей
 
Личный доход: 7 млн рублей
 
Из общего семейного дохода Михайловой 113 миллионов рублей заработал ее муж Сергей Михайлов — член совета директоров «Лукойла» и председатель совета директоров группы «КапиталЪ Управление активами». Коллеги мужа пересмотрели весь репертуар театра, рассказывала Forbes Михайлова. «Оценили актуальность Островского — акции, облигации, ложные банкротства», — писало издание. В 2003 году Сергей Михайлов начал спонсировать Щепкинское училище при Малом театре.
 
1
 
Художественный руководитель Малого театра Лев Додин
 
Семейный доход: 115 млн рублей
 
Личный доход: 113 млн рублей
 
Другой управленец из Малого театра — худрук театра Лев Додин задекларировал в 2016 году 113 миллионов рублей дохода, еще два миллиона заработала его жена.
 
1
 
Член Центральной избирательной комиссии Александр Клюкин
 
Семейный доход: 109 млн рублей
 
Личный доход: 9 млн рублей
 
Бывший депутат Госдумы Александр Клюкин в 2016 году заработал девять миллионов, а его жена — 100 миллионов рублей.
 
1
 
Начальник главного управления капстроительства Управделами президента Олег Перлин
 
Семейный доход: 106,1 млн рублей
 
Личный доход: 104,3 млн рублей
 
Перлин перешел в УПД в 2014 году из строительной компании «Мосфундаментстрой-6», одним из основателей которой он был. Перлин также задекларировал земельный участок, дом, квартиру, гараж, два нежилых помещения и автомобиль Toyota.

 

1

Замминистра экономического развития, руководитель Росимущества Дмитрий Пристансков 
 
Семейный доход: 106 млн рублей
 
Личный доход: 102 млн рублей 
 
Руководитель Росимущества, которое распоряжается госактивами на 100 триллионов рублей, в 2016 году задекларировал 102 миллиона рублей. После окончания юрфака СПбГУ Пристансков работал в прокуратуре, а затем, как писал «Коммерсант», перешел в адвокатское бюро однокурсника и друга Владимира Путина, экс-профессора СПбГУ Николая Егорова. По данным издания, эта работа стала для него «трамплином» для карьерного роста. С 2005 по 2014 год он работал в Росимуществе, откуда перешел в «Норильский никель», чтобы вернуться в ведомство в 2016 году. До этого Пристансков подавал декларацию в 2012 году, тогда он заработал 999 тысяч рублей.
 
1
 
Помощник министра финансов Илья Рящин
 
Семейный доход: 104 млн рублей
 
Личный доход: 104 млн рублей
 
С сентября 2014 года до апреля 2015 года Рящин исполнял обязанности президента алмазной компании «Алроса». После ухода из компании в июне 2016 года он занял пост советника министра финансов и остался в правлении компании.
 
1
Начальник отдела ученых степеней Высшей аттестационной комиссии Светлана Алексеева
 
Семейный доход: 102 млн рублей
 
Личный доход: 102 млн рублей
 
Из сотрудников министерства культуры, которые не занимаются публичной деятельностью, самой богатой стала Светлана Алексеева из Высшей аттестационной комиссии (ВАК), где она возглавляет отдел ученых степеней.
 
1
 
 
Начальник отдела в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС Маслов М. Н. 
 
Семейный доход: 97,9 млн рублей
 
Личный доход: 1,3 млн рублей
 
Самой богатой семьей МЧС в 2016 году стала семья начальника отдела в «Национальном центре управления в кризисных ситуациях». сам чиновник заработал только 1,3 млн рублей, а его жена — более 96 миллионов рублей.
 
1
 
Министр финансов Антон Силуанов
 
Семейный доход: 95,4 млн рублей
 
Личный доход: 95,4 млн рублей 
 
Глава Минфина в 2016 году практически утроил свои доходы, заработав в 2,5 раза больше чем годом ранее. Силуанову также принадлежат три земельных участка, дом, квартира, четыре гаража и два нежилых здания.
 
1
 
Замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Соколов
 
Семейный доход: 91,7 млн рублей
 
Личный доход: 88,6 млн рублей
 
Замминистра связи Алексей Соколов стал самым богатым сотрудником ведомства в 2016 году. Отец Соколова — полковник КГБ в отставке Валерий Соколов, которого «Фонтанка» и «Коммерсант» называли хорошим знакомым бывшего главы ФСБ Николая Патрушева. Его мать — Ирина Соколова в 2008 году возглавила общественную приемную Владимира Путина в Санкт-Петербурге. В это время она также была помощником спикера Госдумы Бориса Грызлова. Republic называл Соколовых бенефициарами реформы кассовых аппаратов.
 
1
 
Ведущий инспектор Счетной палаты Печатникова С. М.
 
Семейный доход: 89,2 млн рублей
 
Личный доход: 2,5 млн рублей
 
Ведущий инспектор Счетной палаты Печатникова в 2016 году задекларировала 2,5 миллиона рублей, земельный участок, два дома, две квартиры и два автомобиля «Мерседес». Ее муж заработал 86,6 миллиона рублей.
 
1
 
И.о. главы Дирекции единого заказчика-застройщика (ДЕЗЗ) Владислав Дроздов
 
Семейный доход: 86 млн рублей
 
Личный доход: 2,9 млн рублей
 
Дроздов возглавил учреждение в феврале 2017 года. Его предшественник Анатолий Колесник был арестован по обвинению в получении взятки. Подведомственное Дроздову учреждение занимается строительством и реконструкцией трех объектов, писало РБК: Федерального центра трансплантации почки и диализа в городе в Волгоградской области, Центра цереброваскулярной патологии и инсульта РНИМУ имени Н.И. Пирогова в Москве и НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко в Москве.
 
 
Метки: события
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Власть богатых: зло или благо?
...Скачать видео с ifolder.ru «Власть богатых: зло или благо?»Журнал Forbes... опубликовал первый рейтинг «Власть и деньги» – список самых богатых семей, власть предержащих. В него... народа» в России продолжают богатеть? Богатые и власть, об этом в Открытой ...
Кому на Руси жить хорошо? 10 самых богатых кланов в России.
10 самых богатых кланов в России по ... На первом месте в списке семья Гуцериевых. Ее глава — Михаил...4,86 млрд. $ Пятое место. Семья Зубицкие. Борис Зубицкий является депутатом..., это смена всей вертикали власти, установление Русской социально ориентированной ...
Иго Иудейское
... для многочисленных центров «планирования семьи», опутавших Россию, критерием успешной... сегодня одиннадцатый в списке самых богатых людей России с состоянием почти...? О оккупационную власть, иначе её не назовёшь, власть антирусскую, руссконенавистническую…...
Бедность и неравенство в глобальной экономике
...на один процент населения - на самые богатые семьи. Что же касается материальных ценностей... и в терминах политической власти в самом обществе.При любой удобной... стран поддерживается увеличивающейся властью собственников и уменьшающейся властью рабочих (а в...
Директор НИИ статистики Госкомстата России Василий Симчера уволился со словами: «Надоело врать!»
...Разрыв в доходах 10% самых богатых и 10% самых бедных. Официально: 16 раз...Родину, такой властью объявляются преступниками. На самом деле преступна такая власть, а ... обманывая его, власть порождает вражду между бедными и богатыми, семьей и обществом, ...
Государственный переворот 1953 года и его прикрытие на XX съезде (ч.1)
... содержание 10 % самых богатых семей к расходам на содержание 10 % самых бедных семей снижалась. То...И было бы преступлением Советской власти против долговременных интересов народов России... приходом к партийной и государственной власти (после устранения И.В. ...

2 коммент.»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>